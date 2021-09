Pokémon GO: Fashion Herausforderer finden und besiegen – So geht’s

In Pokémon GO startete die Fashion Week mit der Aufgabe, dass ihr Fashion Herausforderer besiegen sollt. Seht hier, was das für Gegner sind und mit welchen Pokémon sie angreifen.

Um was geht es? Mit dem neuen Fashion-Week-Event fand eine neue Art von Gegner Einzug ins Spiel, die Fashion Herausforderer. Das sind NPC-Gegner, ähnlich wie Team GO Rocket. Doch die neuen Gegner greifen mit modischen Pokémon an.

In dieser Übersicht zeigen wir euch, welche Angreifer die Fashion Challenger mitbringen.

Fashion Herausforderer finden / Begegnung bekommen

Wo findet man sie? Die Fashion Herausforderer findet ihr während des Events an PokéStops. Genau wie bei den Rocket Rüpel könnt ihr sie dann an Stops finden und bekämpfen.

Wie so eine Begegnung im Spiel aussieht, seht ihr auf folgendem Screenshot:

Gegen Fashion Herausforderer kämpfen – Wie besiegen?

Welche Herausforderer gibt es?

Ulkige Herausforderin

Raffinierter Herausforderer

Exzentrischer Herausforderer

Cooler Herausforderer

Frecher Herausforderer

Schroffer Herausforderer

Mit welchen Pokémon kämpfen sie? Alle Fashion-Herausforderer haben ein Coiffwaff im Team. Das ist das neue Pokémon, das verschiedene Formen annehmen kann. Und das ist auch das Besondere an den Trainern, denn jeder hat eine andere Form von Coiffwaff mit im Team.

Exzentrischer Herausforderer / Eccentric Challenger Coiffwaff (Sternchenschnitt), Alola-Georok, modisches Elezeba

Ulkige Herausforderin / Quirky Challanger Coiffwaff (Damenschnitt), Rutena, modisches Sheinux

Cooler Herausforderer / Coole Challenger Coiffwaff (Zottelschnitt), modisches Sniebel, Morbitesse

Frecher Herausforderer / Sassy Challenger Coiffwaff (Kavaliersschnitt), modisches Smettbo, Aquana

Raffinierter Herausforderer / Slick Challenger Coiffwaff (Diamantenschnitt), modisches Glibunkel, Barrikadax

Schroffer Herausforderer / Rugged Challenger Coiffwaff (Fräuleinschnitt), modisches Kirlia, Wie-Shu



Die Kämpfe gegen die Fashion-Herausforderer sind nicht wirklich anspruchsvoll. Nutzt für den Start ein Kampf-Pokémon wie Lucario oder Machomei, um Coiffwaff leicht zu besiegen. Die restlichen Pokémon sind nicht wirklich anspruchsvoll, nutzt einfach Typen-Konter gegen sie und ihr solltet leicht gewinnen.

Als Belohnung erhaltet ihr Bälle, Sternenstaub und verschiedene Arten von Beeren.

Wie gefallen euch die neuen Herausforderer in Pokémon GO? Findet ihr die Idee gut, etwas Abwechslung zu den NPC-Kämpfen zu bringen, oder hättet ihr euch eine größere Herausforderung gewünscht? Schreibt uns eure Meinung zu den neuen Gegnern doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.