Pokémon GO bringt zur Fashion Week Coiffwaff und neues Feature „Formwandel“

Am 21. September 2021 startet in Pokémon GO die Fashion Week und bringt euch das neuen Pokémon Coiffwaff und weitere interessante Boni und Monster. Außerdem erwartet euch ein neues Feature: Formwandel. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was es damit auf sich hat und zeigen es euch.

Was ist das für ein Event? Bei der Fashion Week dreht sich, wie der Name bereits sagt, alles um das Aussehen der Pokémon. Aus diesem Grund erwarten euch zu diesem Event zahlreiche kostümierte Monster. Doch das ist nicht alles, denn das Formwandler-Pokémon Coiffwaff feiert zum Event sein Debüt im Spiel.

Wann findet die Fashion Week statt? Das Event startet am 21. September 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft genau eine Woche. Ihr habt somit bis zum 28. September 2021 um 20:00 Uhr Zeit die Event-bedingten Pokémon zu fangen und die Boni zu nutzen.

Das sind die Pokémon zur Fashion Week

Zur Fashion Week könnt ihr euch über zahlreiche Monster freuen. Dabei steht vor allem das Pokémon Coiffwaff im Mittelpunkt. Es wird dann zu ersten Mal in Pokémon GO in seiner Zottelform zu fangen sein. Außerdem kann es mithilfe des neuen Features “Formwandel” weitere Formen annehmen.

Darüber hinaus wird es von weiteren, teilweise kostümierten Pokémon begleitet. Wir haben nachfolgend für euch zusammengefasst, wo ihr welche Monster finden könnt:

In der Wildnis:

Coiffwaff (Zottelform)

Smettbo* (kostümiert)

Elezeba* (kostümiert)

Kirlia* (kostümiert)

Glibunkel* (kostümiert)

In den Raids:

Level-1-Raids: Sniebel* (kostümiert), Sheinux* (kostümiert)

Level-3-Raids: Smettbo* (kostümiert), Kirlia* (kostümiert)

Level-5-Raids: unverändert (Vesprit, Selfe und Tobutz)

Mega-Raids: unverändert (Mega-Hundemon)

In den 7-km-Eiern:

Alola-Mauzi*

Galar-Mauzi*

Kussilla* (kostümiert)

Sheinux* (kostümiert)

Alle Pokémon, die wir mit einem (*) markiert haben, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Variante fangen.

Coiffwaff und das neue Feature „Formwandel“

Bei dem Monster Coiffwaff handelt es sich um einen sogenanntes Formwandler-Pokémon aus der 6. Generation. Das bedeutet, dass es neben seiner normalen Variante, der Zottelform, durch das Verändern seines Aussehens weitere Formen annehmen kann. Das geschieht, indem ihr den Haarschnitt des Pokémons verändert.

Coiffwaff in seiner Zottelform

In der Vergangenheit gab es in Pokémon GO bereits andere Formwandler wie Giratina zu finden. Allerdings mussten hierfür die einzelnen, verschiedenen Varianten eingefangen werden, wenn man diese haben wollte und das Monster konnte im Spiel nicht wirklich in seiner Form variieren. Das ist bei Coiffwaff nun anders.

Wie Niantic bekanntgegeben hat, soll mit dem Event zur Fashion Week auch ein neues Feature eingeführt werden, welches den Formwandel im Spiel jetzt ermöglicht (via pokemongolive.com). So kann Coiffwaff darüber seine verschiedenen Formen einnehmen, die allerdings teilweise nur regional zu bekommen sind.

Wir haben euch nachfolgend zusammengefasst, welche Formen von Coiffwaff es gibt und wie ihr sie bekommen könnt:

Form von Coiffwaff So bekommt ihr sie Zottelform Wildnis: weltweit Damenschnitt Formwandel: weltweit Kavalierschnitt Formwandel: weltweit Fräuleinschnitt Formwandel: Amerika Diamantenschnitt Formwandel: Europa, Afrika, Naher Osten Sternchenschnitt Formwandel: Asien-Pazifik Königinnenschnitt Formwandel: Frankreich Kabuki-Schnitt Formwandel: Japan Herrscherschnitt Formwandel: Ägypten Herzchenschnitt noch nicht bekannt

So funktioniert das neue Feature “Formwandel”

Um Coiffwaff in eine andere Form zu wechseln, müsst ihr in eurer Pokémon-Aufbewahrung ein gefangenes Exemplar auswählen und auf “Form ändern” klicken. Daraufhin könnt ihr die verschiedenen Schnitte, als Formen, von Coiffwaff sehen und einen auswählen.

Damit das Monster die jeweilige ausgewählte Form annimmt, müsst ihr 25 Coiffwaff-Bonbons sowie 10.000 Sternenstaub aufwenden. Ob Coiffwaff dann diese Form dauerhaft beibehält, oder ob ihr diese erneut ändern könnt, ist bislang nicht bekannt. Sollte es dazu weitere Informationen geben, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Weitere Boni zur Fashion Week

Neben der Einführung von Coiffwaff und seinen verschiedenen Formen sowie der damit verbundenen neuen Funktion im Spiel, könnt ihr euch während des Events aber auch über weitere Boni freuen, die wir nachfolgend für euch zusammengefasst haben:

Befristete Forschung: Begegnungen mit kostümierten Pokémon, exklusive Coiffwaff-Perücke

nächster Teil der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack”

bei vervollständigter Spezialforschung: Begegnung mit Meloetta (wer beim GO Fest nicht dabei war), für alle anderen Meloetta-Bonbons

an PokéStops tauchen modebewusste Trainer mit ihren modebewussten Pokémon auf, gegen die ihr kämpfen könnt

ab 20. September um 22:00 Uhr spezielle Avatar-Gegenstände im Shop wie Hoopa-Armreif

ab 29. September um 22:00 Uhr Coiffwaff-Perücke im Shop

Wie findet ihr die neue Funktion zum Formwandel, die zur Fashion Week eingeführt wird? Freut ihr euch auf Coiffwaff? In welche Form würdet ihr es euch am liebsten ändern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch, welche Events im September 2021 noch auf euch warten und welche sich besonders lohnen.