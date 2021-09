Pokémon GO: Seen-Trio kehrt in Raids zurück – So besiegt ihr sie

Das Seen-Trio kehrt endlich in die Raids von Pokémon GO zurück. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Konter ihr am besten nutzen solltet, um die drei Monster schnell zu besiegen.

Was ist das Seen-Trio? Das Seen-Trio besteht aus den legendären Pokémon Vesprit, Selfe und Tobutz. Der Name „Seen-Trio“ ist auf ihren Lebensraum zurückzuführen. In den Konsolenspielen waren sie jeweils in einer Höhle inmitten ihres jeweiligen Sees zu finden. Vesprit, Selfe und Tobutz sind in Pokémon GO regionale Monster und somit nicht überall zu fangen.

Wann kommt das Seen-Trio in die Raids? Ab dem 14. September 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit findet ihr das Seen-Trio in den Level-5-Raids. Ihr habt dann bis zum 01. Oktober 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit die Möglichkeit sie zu fangen.

In Deutschland könnt ihr in dieser Zeit ausschließlich auf Vesprit treffen. Wenn ihr auch Selfe und Tobutz bekommen möchtet, dann könnt ihr euch von Freunden aus den jeweiligen Regionen mit Hilfe von Fern-Raids einladen lassen. Selfe findet ihr in Asien und am Pazifik. Tobutz wird in Amerika und Grönland die Raids beherrschen.

Die besten Konter gegen Vesprit, Selfe und Tobutz

Sowohl Vesprit, als auch Selfe und Tobutz gehören zu den Pokémon der 4. Generation und stammen vom Typ Psycho. Somit sind sie alle drei schwach gegen die Angriffe der Typen Unlicht, Geist und Käfer. Diese Schwäche solltet ihr nutzen und entsprechende Monster für euer Team wählen.

Mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler haben wir für euch die besten Konter gegen Vesprit, Selfe und Tobutz zusammengefasst (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Snibunna Standpauke & Schmarotzer (Crypto-) Despotar Biss & Knirscher (Crypto-) Mewtu Psychoklinge & Spukball Skelabra Bürde & Spukball Darkrai Standpauke & Spukball (Crypto-) Hundemon Standpauke & Schmarotzer Giratina Urform Dunkelklaue & Spukball (Crypto-) Kramshef Standpauke und Finsteraura (Crypto-) Absol Standpauke und Finsteraura (Crypto-) Traunmagil Bürde & Spukball

Mega-Entwicklung als Konter: Natürlich könnt ihr gegen das Seen-Trio auch eure Mega-Entwicklungen einsetzen. Dazu sind folgende Monster am besten geeignet:

Mega-Gengar mit Schlecker & Spukball

Mega-Hundemon mit Standpauke & Schmarotzer

Mega-Garados mit Biss & Knirscher

Mega-Bibor mit Käferbiss & Kreuzschere

Gibt es Vesprit, Selfe und Tobutz als Shiny? Ja, erstmals könnt ihr das Seen-Trio auch in ihrer schillernden Form im Spiel fangen. Ihr erkennt sie an ihrem goldenen Körper.

Vesprit, Selfe und Tobutz normal (oben) und als Shiny (unten)

Lohnt sich das Seen-Trio in Pokémon GO?

Auch wenn alle drei Monster zum Typ Psycho gehören, unterscheiden sie sich jedoch anhand ihrer Werte im Spiel. So kann Vesprit insgesamt nur durchschnittliche Werte aufweisen. Selfe kann hingegen in der Verteidigung überzeugen. Für den Einsatz in Raids oder der PvP-Liga sind diese beiden allerdings eher weniger geeignet (via pvpoke.com).

Das beste der drei Monster ist Tobutz. Wegen seines besonders starken Angriffswerts, gehört es zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Ihr könnt es also bedenkenlos in Raids nutzen. Für den Einsatz in der PvP-Liga ist es laut PvPoke aber eher ungeeignet (via pvpoke.com).

Da es die drei Monster erstmals in ihrer schillernden Form im Spiel zu fangen geben wird, können sich besonders Shiny-Jäger freuen. Aber auch alle anderen sollten sich einen Eintrag im Pokédex sichern. Durch die Möglichkeit an Fern-Raids teilzunehmen, könnt ihr euch von Freunden einladen lassen und somit das komplette Seen-Trio erhalten.

Wie findet ihr Vesprit, Selfe und Tobutz? Welches Monster ist euer Favorit? Und lasst ihr euch per Fern-Raid einladen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir haben für euch alle Events im Monat September zusammengefasst und zeigen euch, welche sich besonders lohnen.