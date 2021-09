Pokémon GO zeigt geheimnisvolles Pokémon für die Fashion-Week – Wer kommt da?

In Pokémon GO startet bald die Fashion Week. Einen besonderen Pokémon-Release teaserten die Entwickler jetzt in den sozialen Netzwerken an. Kommt Coiffwaff zu Pokémon GO? Alle Details zum Pokémon und Event gibt’s hier.

Was ist das für ein Event? Die Fashion Week 2021 startet im September bei Pokémon GO. Das Event bringt Pokémon, die stylisch gekleidet sind, ins Spiel. Dazu soll ein “flauschiger aber modischer Freund” ein Teil des Events sein.

Mit einer Silhouette deuteten die Entwickler nun an, welches Pokémon da kommen wird. Es ist entweder ein ziemlich gutes Kostüm oder das Pokémon Coiffwaff, vermutet die Community.

Neues Pokémon zur Fashion Week – Wird es Coiffwaff?

Das zeigt Pokémon GO: Am frühen Morgen des 11. September teilte das Team von Pokémon GO auf den Social-Media-Kanälen ein Bild zur Fashion Week. Dazu die Frage: Welche kostümierten Pokémon werden bei der diesjährigen Fashion Week über den Laufsteg laufen?

Einige Trainer scherzen unter dem Bild auf Twitter, dass es sich dabei wohl nur um ein Pikachu mit einem sehr ausgefallenen Coiffwaff-Kostüm handele. Da Pikachu sehr oft für Kostüme herhalten muss, kommt der Witz zustande.

Doch für andere ist es sehr offensichtlich, dass es sich hier um Coiffwaff selbst handeln muss. Wir von MeinMMO haben das Twitter-Bild für euch aufgehellt und den Vergleich zu Coiffwaff hergestellt.

Links: Das aufgehellte Foto von Twitter – Rechts: Die originale Zeichnung für Coiffwaff

Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses modische Pokémon ein Teil der Fashion Week wird. Aber wer ist das überhaupt?

Das ist Coiffwaff: Das Monster ist Teil der sechsten Spielgeneration von Pokémon. Es gehört zum Typ normal und verfügt über keine Entwicklung. Allerdings kann es durch verschiedene Haarschnitte bis zu neun Formen annehmen. Die unfrisierte Standard-Form nennt sich “Zottelform”.

Die anderen Formen nennen sich:

Herzchenschnitt

Sternchenschnitt

Diamantenschnitt

Königinnenschnitt

Kabuki-Schnitt

Herrscherschnitt

Fräuleinschnitt

Damenschnitt

Kavaliersschnitt

Im YouTube-Video von Daki097 könnt ihr euch alle Frisuren für Coiffwaff ansehen.

Fashion Week 2021 – Was wissen wir vor dem Start?

Wann läuft das Event? Die Fashion Week läuft vom Dienstag, dem 21. September um 10:00 Uhr bis Dienstag, den 28. September um 20:00 Uhr.

Was passiert da? Das Team von Pokémon GO erklärt, dass “Stylisch gekleidete Pokémon” zum Event erscheinen werden und ihren “flauschigen aber modischen Freund” mitbringen. Diese stylischen Pokémon wird man fangen können. Außerdem werden neue Avatar-Artikel erscheinen.

Weitere Details zum diesjährigen Fashion-Event sind noch nicht bekannt.

Im Jahr 2020 lief auch schon eine Fashion Week in Pokémon GO. Das Event brachte Glibunkel mit umgedrehter Kappe, Sheinux mit Zylinder und Kussilla mit Schleife.

Wie gefällt euch der Ausblick auf die diesjährige Fashion Week? Nehmt ihr am Event teil oder habt ihr bisher noch nicht den überzeugenden Bonus gefunden?

