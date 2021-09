Pokémon GO: Neuer Promo-Code im September bringt euch jetzt 10 Bälle

In den nächsten Wochen wird es in Pokémon GO noch einige Events mit tollen Monstern und Boni geben. Wir haben uns angesehen, welche Events euch im September erwarten und welche sich davon besonders lohnen.

Auf Android-Geräten: Um den Promo-Code einlösen zu können, müsst ihr zunächst in den Ingame-Shop eures Spiels gehen. Dann scrollt ihr bis nach unten zum Ende der Seite. Wie ihr in nachfolgendem Bild sehen könnt, findet ihr dort ein Eingabefeld “Promos”. Gebt dort euren Code ein und bestätigt ihn.

Das Einlösen von Promo-Codes unterscheidet sich in Pokémon GO bei Android- und iOS-Geräten voneinander. Wir erklären euch, wie ihr das Geschenk jeweils abrufen könnt:

Das ist der neue Promo-Code im September: Um die neue thailändische Facebook-Seite von Pokémon GO zu bewerben, gibt es einen frischen Promo-Code. Nutzen können ihn alle Trainer, es ist also egal, ob ihr mit einem Android- oder iOS-Gerät spielt.

Im September ist ein neuer Promo-Code in Pokémon GO verfügbar, der euch 10 Pokébälle bringt. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr sie bekommt.

Insert

You are going to send email to