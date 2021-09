Pokémon GO startet morgen Fashion Week – Alle Shinys und Boni

In Pokémon GO startet am 21. September die Fashion Week. Wir zeigen euch alle besonderen Pokémon, neue Shinys und Boni, die während des Events aktiv sind. Damit seid ihr bestens für die Dauer versorgt.

Was ist das für ein Event? Die Fashion Week ist ein wiederkehrendes Event in Pokémon GO, das einmal im Jahr stattfindet. Besonders daran ist, dass Pokémon mit Kostümen zu fangen sind. Denn einige Monster machen sich extra für diesen Anlass schick und sind für die Dauer des Events mit Kostümen in der Wildnis, Eiern, Forschungen oder auch Raids zu finden.

Wir zeigen euch hier alle Infos, die ihr zur diesjährigen Fashion Week kennen müsst.

Fashion Week 2021 im September

Wann geht es los? Am Dienstag, den 21. September, startet die Fasion Week um 10:00 Uhr Ortszeit. Das Event ist dann eine Woche lang aktiv und endet am Dienstag, den 28. Dezember, um 20:00 Uhr Ortszeit.

Neues Pokémon: Coifwaff feiert zur Fashion Week seinen Release. Es gehört zum Typ “Normal” und stammt aus der 6. Generation. Das Besondere ist, dass mit Coiffwaff auch eine neue Funktion, die Formwandel-Mechanik, in Pokémon GO veröffentlicht wird. Dazu erfahrt ihr weiter unten im Artikel mehr.

Pokémon mit Kostümen: Smettbo, Sniebel und Elezeba tragen zum ersten Mal modische Kostüme in Pokémon GO. Allerdings werdet ihr auch Kussilla, Kirlia, Sheinux und Glibunkel mit Kostümen treffen, die bereits zur letzten Fashion Week kostümiert auftraten.

Dataminer zeigten Kostüme für die Fashion Week 2021.

Kostüme aus der Fashion Week 2020

Besondere Shinys: Mit Glück könnt ihr schillernde Smettbo, Sniebel, Kussilla, Kirlia, Sheinux, Glibunkel oder Elezeba finden – und alle in Kostümen. Nach der Fashion Week könnt ihr weiterhin schillernden Elezeba ohne Kostüm begegnen. Allerdings bleiben Elezeba in der Wildnis selten.

Besondere Trainer-Begegnungen: Während des Events sollen laut Niantic immer wieder “modebewusste Trainer” mit noch “modebewussteren Pokémon” auftauchen. Ihr könnt sie bekämpfen.

Raids: Die folgenden kostümierten Bosse werdet ihr zum Fashion-Event in Raids treffen:

Stufe 1 Sniebel

Sheinux Stufe 3 Smettbo

Kirlia Stufe 5 Hier findet ihr keine

kostümierten Bosse Mega Hier findet ihr keine

kostümierten Bosse

Pokémon aus 7-km-Eiern: Alola-Mauzi, Galar-Mauzi, Kussilla und Sheinux in modischen Kostümen.

Spezialforschung mit Hoopa: Ja, ihr habt richtig gelesen. Zur Fashion Week 2021 geht endlich die Spezialforschung mit Hoopa, missverstandener Schabernack, in die nächste Runde. Dazu gibt es noch den Hinweis von Niantic:

Spezialforschung: Vervollständigt die Spezialforschung, um eine Begegnung mit Meloetta und seinem wunderschönen Gesang zu verdienen. Wenn ihr beim Pokémon GO Fest 2021 dabei wart, erhaltet ihr für den Abschluss dieser neuen Spezialforschung stattdessen Meloetta-Bonbons. Befristete Forschung: Schließt die Befristete Forschung ab, um eine Chance zu ergattern, modischen Event-Pokémon zu begegnen! Ihr könnt euch auch eine exklusive Coiffwaff-Perücke als Belohnung verdienen. Eine gute Nachricht für Trainer, die die Forschung nicht während des Events abschließen konnten: Die Coiffwaff-Perücke wird nach dem Event ab Mittwoch, den 29. September 2021 um 22:00 Uhr MESZ (13 Uhr PDT) im Shop erhältlich sein. Ab Montag, den 20. September 2021 um 22:00 Uhr MESZ (13 Uhr PDT), werden Avatar-Gegenstände zur Fashion Week wie Hoopa-Armreife im Shop erhältlich sein! Quelle: Nianticlabs.com

Im Shop: Passend zum Event findet ihr modische Avatar-Gegenstände im Shop von Pokémon GO.

Neue Formwandel-Mechanik

Das ist besonders: Das Event schaltet eine neue Mechanik frei, die nun erstmals bei Coiffwaff angewendet werden kann. Dabei geht es um den Formwandel. Bei Coiffwaff verändert man damit den Schnitt seines Fells.

Coiffwaff erscheint in seiner Zottelform

Wählt Coiffwaff in eurer Sammlung aus und tippt auf Form ändern

Ihr könnt jetzt einen Schnitt auswählen

Das Ändern kostet 25 Coiffwaff-Bonbons und 10.000 Sternenstaub

Alles, was ihr zur Mechanik und den Schnittformen von Coiffwaff wissen müsst:

Pokémon GO bringt zur Fashion Week Coiffwaff und neues Feature „Formwandel“

Auf welchen der Event-Inhalte von der Fashion Week 2021 bei Pokémon GO freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Event-Motivation doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community zum Thema aus.