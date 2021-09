Pokémon GO: So sehen die neuen Kostüm-Shinys zu Fashion Week 2021 aus

Passend zum Start der Fashion Week 2021 hat Niantic kostümierte Pokémon in Pokémon GO freigelassen. Das sind Smettbo, Sniebel, Kussilla, Kirlia, Sheinux, Glibunkel und Elezeba. Wir zeigen euch, wie die Shinys jetzt aussehen, die ihr fangen könnt.

Was sind das für Shinys? Gerade könnt ihr in Pokémon GO seltene Shinys fangen. Die sind besonders, weil sie in dieser Form erstmal nur während der Fashion Week auftauchen werden. Denn gerade tragen einige Pokémon modische Accessoires und sind dazu noch in der schillernden Form verfügbar. Eine Kombination eines kostümierten Shinys ist das, was gerade viele Trainer suchen.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die kostümierten Shinys der Fashion Week 2021.

Welche Kostüm-Shinys gibt es?

Diese könnt ihr jetzt treffen: Wenn ihr Glück habt, trefft ihr die schillernden Kostüm-Formen von:

Smettbo

Sniebel

Kussilla

Kirlia

Sheinux

Glibunkel

Elezeba

Wir zeigen euch die neuen Kostüm-Shinys hier zuerst in der Übersicht und präsentieren euch darunter dann noch Screenshots von Spielern, die schon das Glück hatten, die neuen und alten Kostüm-Shinys Pokémon zu finden.

Die Funde der Trainer: Seit dem Start der Fashion Week 2021 spielen Trainer schon fleißig Pokémon GO und haben deshalb schon einige der Shinys getroffen.

Wir zeigen euch hier Screenshots der Trainer aus der Community. Dabei sind auch Pokémon, die ihr bereits bei früheren Events mit Kostümen treffen konntet, die aber jetzt auch wieder aktiv sind – wie Glibunkel.

Wo findet man die Kostüm-Shinys?

Wildnis: In der Wildnis findet ihr kostümierte Smettbo, Kirlia, Glibunkel und Elezeba.

Eier: In den 7-km-Eiern findet ihr kostümierte Kussilla und Sheinux. Bedenkt, dass dafür nur die 7-km-Eier zählen, die ihr nach Start der Fashion Week 2021 erhalten habt.

Raids:

In den 1er-Raids findet ihr kostümierte Sniebel, Sheinux und Glibunkel

in den 3er-Raids findet ihr kostümierte Smettbo und Kirlia

Welches des kostümierten Shinys gefällt euch am besten und habt ihr schon eins fangen können? Schreibt uns doch von euren bisherigen Erfahrungen mit der Fashion Week hier auf MeinMMO in die Kommentare. Gefällt euch das Event oder hättet ihr euch mehr gewünscht?