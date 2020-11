Pokémon GO: Die besten Konter gegen Vesprit – Guide

In Pokémon GO könnt ihr nun in Europa das legendäre Pokémon Vesprit herausfordern. Wir zeigen euch die besten Konter und alle weiteren Infos.

Wie lange gibt es jetzt Vesprit? Das legendäre Pokémon wird es nun bis zum 30. November in den Level-5-Raids geben.

Wo gibt es Vesprit? Das Pokémon bleibt weiterhin regional. So werdet ihr Vesprit nur in Europa und Asien fangen können, während man Selfe und Tobutz in anderen Regionen der Welt fangen kann. Mit Fern-Raids könnt ihr allerdings auch hier Selfe und Tobutz ergattern.

Das sind die besten Konter gegen Vesprit

Setzt diese Typen ein: Stellt euer Kampfteam gegen Mewtu zusammen, denn hier braucht ihr dieselben Konter! Vesprit ist von Typ Psycho, hat also Schwächen gegen Geist, Unlicht und Käfer.

Giratina ist der beste Konter gegen Vesprit

Das sind die besten Konter: Gegen Vesprit sind vor allem die Geist- und Unlicht-Pokémon eine gute Wahl. Folgende Pokémon solltet ihr nutzen:

Darkrai mit Standpauke und Spukball

Skelabra mit Bürde und Spukball

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball

Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer

Despotar mit Biss und Knirscher

Trikephalo mit Biss und Finsteraura

Mewtu mit Psychoklinge und Spukball

Gengar mit Schlecker und Spukball

Genesect mit Zornklinge und Kreuzschere

Caesurio mit Standpauke und Finsteraura

Diese 4 Pokémon sind allesamt gute Konter gegen Vesprit

Weitere solide Konter: Zwar nicht die besten Konter, aber immerhin eine solide Wahl, sind Käfer-Pokémon. Sie haben einfach nicht so starke Werte, wie die Geist- und Unlicht-Pokémon, aber man kann sie dennoch gut nutzen.

Hier ist eine Liste von weiteren guten Kontern, die wohl fast jeder Trainer in seinen Reihen hat:

Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere

Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere

Absol mit Standpauke und Finsteraura

Kramshef mit Standpauke und Finsteraura

Torhaido mit Biss und Knirscher

Diese Pokémon solltet ihr auf keinen Fall nehmen: Manche Pokémon teilen sehr wenig Schaden gegen Vesprit aus, weshalb ihr sie nicht nutzen solltet. Dazu gehören beispielsweise Lugia oder Stolloss.

Ebenfalls eine falsche Wahl sind Kampf-Pokémon wie Machomei, denn dagegen ist Vesprit sehr effektiv. Das gleiche gilt für Gift-Pokémon.

Alle Infos zum neuen Raid-Boss Vesprit

So stark kann Vesprit aus dem Raid sein: Das Psycho-Pokémon kann aus Raids maximal 1747 WP haben. Bei windigem Wetter kann es sogar 2184 WP erreichen. Dies wär dann jeweils ein Vesprit mit 100 % IV.

So sieht Vesprit aus.

Wie viele Spieler brauche ich für Vesprit? Das Pokémon könnt ihr mit den besten Kontern und einem guten Freundschaftslevel recht leicht zu dritt schaffen.

Solltet ihr noch nicht ein so hohes Level haben, dann empfehlen wir für Vesprit etwa 5-6 Spieler.

Lohnt es sich nach Vesprit zu raiden? Zu den besten Angreifern gehört das legendäre Pokémon nicht. Es ist ein solides Pokémon, hat aber bei den Psycho-Angreifern zu große Konkurrenz. Eine genaue Analyse der Stärke von Vesprit, haben wir bereits für euch veröffentlicht.

Ihr könnt Vesprit weiterhin wild fangen: Das Seen-Trio wurde vor bereits in der Wildnis veröffentlicht. Dort könnt ihr die Pokémon weiterhin, je nach ihrer Region, fangen. Sie dürften dort aber sehr selten sein.

Weitere Infos zum Seen-Event rund um Vesprit gibt es hier:

Pokémon GO: Event mit Seen-Trio gestartet – Das müsst ihr wissen