Pokémon GO: Vesprit Konter Guide mit den 20 besten Angreifern

Die 20 besten Konter gegen Vesprit in Pokémon GO haben wir euch in diesem Raid-Guide zusammengefasst. Damit ihr den Raid-Boss schnell besiegen könnt, zeigen wir euch hier auf MeinMMO jeweils das beste Moveset.

Was ist das für ein Pokémon? Bei Vesprit handelt es sich um ein Legendäres Pokémon aus der vierten Spielgeneration. Zusammen mit Selfe und Tobutz stellen sie das Trio der See-Legende dar.

Wann könnt ihr gegen Vesprit antreten? Ihr findet Vesprit in der Zeit vom 1. Juni 2023 um 10:00 Uhr bis zum 15. Juni 2023 um 10:00 Uhr in den Raids der Stufe 5.

Die besten Konter gegen Vesprit im Raid

Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer Crypto-Despotar mit Biss und Knirscher Mega-Absol mit Standpauke und Finsteraura Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball Mega-Garados mit Biss und Knirscher Darkrai mit Standpauke und Spukball Trikephalo mit Biss und Wirbler Monetigo mit Bürde und Spukball Skelabra mit Bürde und Spukball Mega-Simsala mit Psychoklinge und Spukball Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Schemenkraft Mega-Pinsir mit Zornklinge und Kreuzschere Hoopa mit Erstauner und Spukball Mega-Guardevoir mit Ladestrahl und Spukball Hoopa (entfesselt) mit Erstauner und Spukball Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer

Schwächen von Vesprit: Da Vesprit zum Typ Psycho gehört, ist es besonders schwach gegen Angriffe der Typen Käfer, Geist und Unlicht.

Kann man Shiny Vesprit fangen? Ja, ihr könnt jetzt in Pokémon GO die schillernde Form von Vesprit fangen.

Wie viele Trainer benötigt man? Trainer, die die besten Konter nutzen, mindestens Level 40 sind und bereits einige Erfahrung mit Raids gesammelt haben, können Vesprit bereits zu dritt besiegen. Wenn ihr niedrigere Level habt, solltet ihr in eurer Gruppe auf mehr Spieler setzen.