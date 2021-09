Pokémon GO: Das „kaputte” Wablu wollen Trainer nun wirklich im Spiel haben

In Pokémon GO können Fehler dafür sorgen, dass Pokémon im Spiel anders dargestellt werden als geplant. Ein neuer Screenshot aus der Community zeigt, dass das richtig gut aussehen kann. Das Glitch-Wablu erntet viel Lob.

Was ist das für ein Wablu? In der reddit-Community zeigte ein Spieler einen Screenshot seines geglitchten Wablu. Das sieht also äußerlich ganz anders aus als man es sonst kennt.

In den Kommentaren schreiben Trainer, wie cool es aussieht und dass dieses Pokémon doch unbedingt offiziell fangbar sein sollte.

Das Glitch-Wablu kommt bei den Spielern super an

Wie sieht es aus? In der Pokémon-GO-Community auf reddit postete DickieDarkside zwei Bilder eines Wablu. Durch einen Fehler im Spiel weist es farbliche Veränderungen an Flügeln, im Gesicht und überall am Körper auf. So hat es auf dem Bauch ein lila Muster, das sich mit seinen lila Farben auch auf dem Schnabel wiederfindet.

Um die Augen herum erscheinen auf dem sonst weißen Pokémon blaue, eckige Flecken. Es sieht aus, als würde es eine abgespeckte Superheldenmaske tragen.

Wir binden euch hier die Screenshots aus dem reddit-Thread ein, in dem das besondere Wablu vorgestellt wurde. DickieDarkside schreibt: „Dieser Glitch war besser als jedes Alola“ (via reddit.com).

Das schreibt die Community: Obwohl es sich um einen Fehler im Spiel handelt, sind die Kommentare dazu recht positiv. Trainer schreiben:

“Das ist ein richtig cooler Glitch, ich möchte so eins haben”

“Das ist der beste Glitch bisher. Super cool!”

“Wablu startete frühzeitig in die Fasion Week. Mir gefällt der frische, neue Look”

“Also, wann machen sie das offiziell?”

Ist kein Einzelfall: Solche Glitches passieren öfter in Pokémon GO. Dabei entstehen dann bunte Kreationen von Pokémon oder anderen Inhalten, die eigentlich ganz anders aussehen sollten.

Dadurch können sogar Pikachu, die man schon mit etlichen Kostümen kennt, plötzlich wieder hübsch aussehen:

Pokémon GO: Fehler zeigt Regenbogen-Pikachu, nun will die Community es wirklich

Bei dem besonderen Wablu und auch Regenbogen-Pikachu fragten Trainer auf reddit, ob sie auch noch dem Fang noch in ihrer besonderen Farbe in der Sammlung blieben.

Für gewöhnlich sind die Pokémon in der Sammlung dann aber wieder ganz „normal“ und sehen aus wie jedes andere Pokémon ihrer Spezies.

Wie gefällt euch dieses besondere Wablu? Würdet ihr es auch gern in eurer Sammlung haben oder findet ihr die Normal- oder Shiny-Form besser? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community zum Thema aus.