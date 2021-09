Pokémon GO: Manche Monster haben einen blauen Hintergrund – Wir sagen euch warum

Wer regelmäßig Pokémon GO spielt, dem sind sicher bereits die unterschiedlichen Hintergründe in der Übersicht der Pokémon-Aufbewahrung aufgefallen. Die meisten der Pokémon haben dort normalerweise keinen Hintergrund, doch manche stechen mit einem blauen hervor. Wir zeigen euch, was das zu bedeuten hat.

Um welche Hintergründe geht es? Wenn ihr auf eure Pokémon-Aufbewahrung klickt, dann öffnet sich eine Übersicht aller Monster, die ihr gefangen habt und die sich noch in eurem Beutel befinden.

In dieser Übersicht sieht auf den ersten Blick alles sehr einheitlich aus, denn eigentlich haben die Monster keinen eigenen Hintergrund. Eigentlich – denn wer genau hinsieht, der findet Pokémon, die mit einem blauen Hintergrund verziert sind.

Warum sind manche Pokémon blau hinterlegt?

Diese Frage taucht immer wieder in den sozialen Netzwerken auf und vor allem neue Spieler wundern sich, warum manche Monster in der Übersicht einen blauen Hintergrund haben und andere nicht. Wie ihr im nachfolgenden Bild sehen könnt, sind nämlich nur einzelne Pokémon blau markiert:

Übersicht Pokémon-Aufbewahrung

Doch was steckt dahinter? Dass einzelne Monster blau hinterlegt sind, liegt an der Zeit, wann ein Pokémon gefangen wurde. Alle Pokémon, die ihr in den letzten 24 Stunden gefangen habt, werden in eurer Pokémon-Aufbewahrung so gekennzeichnet. Sobald ein Monster länger in eurer Aufbewahrung ist, verschwindet dieser Hintergrund wieder.

Und was bringt euch diese optische Unterscheidung? In erster Linie dient euch die Darstellung zur schnelleren Unterscheidung, welches Monster ihr wann gefangen habt. Das kann vor allem für Trainer interessant sein, die regelmäßig ihre Pokémon bewerten und versenden. So sehen diese auf einen Blick, welche Pokémon neu sind und noch bewertet werden müssen.

Aber auch für das Tauschen nach bestimmten Events, wie einem Community Day, kann diese Funktion nützlich sein. Wer ein Monster mit einer speziellen Attacke tauschen möchte, die es nur an diesem Tag gab, kann diese Pokémon dadurch direkt von früher gefangenen unterscheiden.

Eine tiefergehende Funktion hat diese Darstellung allerdings nicht. Darüber hinaus habt ihr in Pokémon GO weitere Möglichkeiten nach dem Alter von Pokémon zu filtern, ohne auf den blauen Hintergrund angewiesen zu sein.

Weitere Filter-Möglichkeiten in Pokémon GO

Wer regelmäßig Monster in Pokémon GO bewertet, ist sicher mit den Filter-Möglichkeiten in der Pokémon-Aufbewahrung vertraut. Allerdings ist hier nur eine Auswahl von häufig benutzten Filtern hinterlegt. Wer seine Monster aber nach einem gewissen Zeitraum sortieren möchte, wird dort nicht fündig.

Damit ihr euch nicht auf die blaue Hintergrundfarbe verlassen müsst, um Monster aus den letzten 24 Stunden zu erkennen, könnt ihr auch folgende Filterfunktion nutzen:

Alter0

Diese Funktion könnt ihr natürlich auch beliebig ändern. Ersetzt ihr die 0 durch eine 1, werden euch alle Pokémon gezeigt, die ihr im Zeitraum der letzten 48 Stunden bis 24 Stunden gefangen habt. Möchtet ihr also bestimmte Monster verschicken oder tauschen, könnt ihr so gezielt suchen.

Um darüber hinaus noch nach einer bestimmten Wertigkeit zu filtern, ist es möglich diese ebenfalls zu ergänzen. Das kann dann so aussehen: Alter0 & 1*.

Mit Hilfe dieser Filter-Funktion seid ihr nicht auf einen Zeitraum von 24 Stunden angewiesen, in denen der Hintergrund blau leuchtet, sondern könnt auch mehrere Tage in der Zeit zurück gehen.

Hilft euch die Anzeige des blauen Hintergrundes? Oder nutzt ihr lieber andere Filter? Und welchen Filter nutzt ihr am liebsten? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern auf MeinMMO aus.

Habt ihr im Spiel auch schon die verschiedenen Kreise und Wirbel gesehen? Wir haben sie uns angesehen und erklären euch was die verschiedenen Kreise zu bedeuten haben.