Pokémon GO: Wie spiele ich mit meinem Kumpel? So gehts!

Trainer in Pokémon GO haben seit Dezember 2019 die Möglichkeit mit einem Kumpel unterwegs zu sein. Um die Bindung zu festigen und Herzen zu verdienen, ist es sinnvoll mit diesem Pokémon zu spielen. Wie das funktioniert haben wir von MeinMMO uns genauer angesehen und für euch zusammengefasst.

Was ist ein Kumpel? In Pokémon GO wurde Ende 2019 die Funktion eines Kumpel-Pokémon eingeführt. Die Idee erinnert dabei in erster Linie an die Originalserie, in der Ash mit seinem Freund Pikachu unterwegs ist. Dabei verband beide eine besonders enge Freundschaft.

Dies wollte Niantic auch im Spiel aufgreifen und schaffte so die Möglichkeit, dass Trainer ihr Lieblings-Pokémon nicht nur in der Pokémon-Aufbewahrung begutachten konnten, sondern es nun gemeinsam mit ihnen auf Abenteuerreisen gehen kann.

Wie bekomme ich einen Kumpel? Um in Pokémon GO erstmalig einen Kumpel zu hinterlegen, klickt ihr unten links auf euren Avatar. Dort findet ihr den Menü-Punkt Kumpel, wo ihr aus eurem Pokémon-Beutel ein beliebiges Monster auswählen und als Kumpel festlegen könnt. Nun begleitet euch dieses Pokémon und ihr könnt mit ihm spielen, um Herzen zu verdienen.

Desto mehr Herzen ihr mit einem Kumpel-Pokémon sammelt, umso stärker wird eure Bindung. Dies seht ihr an dem steigendem Freundeslevel-Status in der Kumpel-Ansicht, welchen ihr an den vier nebeneinanderstehenden Herzen am oberen Bildrand erkennt. Je nachdem, welches Freundeslevel ihr dabei erreicht habt, könnt ihr mit verschiedenen Boni rechnen.

So könnt ihr mit eurem Kumpel spielen

In Pokémon GO stoßt ihr gelegentlich auf Feldforschungsaufgaben, die beinhalten, dass ihr mit eurem Kumpel spielen oder eine bestimmte Anzahl Herzen verdienen sollt. Mit dem Begriff “spielen” ist dabei das Streicheln des Kumpel-Pokémon gemeint.

Um euren Kumpel streicheln zu können, müsst ihr zunächst die Kumpel-Ansicht öffnen. Dazu seht ihr in der normalen Karten-Ansicht in der linken unteren Ecke ein Bild von eurem Avatar. Daneben seht ihr einen kleineren Kreis, indem euer Kumpel-Pokémon abgebildet ist. Dort klickt ihr drauf und die Kumpel-Maske öffnet sich.

Karten-Ansicht mit Avatar und Kumpel

Auf dieser Seite seht ihr im oberen Teil euer Pokémon mit dem Button “SPIELEN!”. Mit Klick auf diese Schaltfläche gelangt ihr in die Fotoansicht und euer Kumpel bewegt sich langsam ins Bild. Nun könnt ihr über das Pokémon wischen und seht, dass an dieser Stelle kleine Sterne auf dem Display aufleuchten.

Kumpel-Maske mit Auswahlfeld “SPIELEN!”

Sobald das Pokémon genug gestreichelt wurde, erscheint ein Herz, was nach oben fliegt. Die Interaktion “spielen” ist damit beendet, aber ihr habt in dieser Ansicht noch weitere Möglichkeiten Herzen mit eurem Pokémon zu verdienen.

Wie diese Interaktion im Spiel konkret aussieht, seht ihr auch nochmal im nachfolgenden Video eines Trainers. Er zeigt darüber hinaus detailliert, wie ihr in die Kumpel-Ansicht kommt.

So verdient ihr weitere Herzen mit eurem Kumpel

Schnappschuss machen

Um noch mehr Herzen mit dem Kumpel in Pokémon GO zu verdienen, könnt ihr in der Fotoansicht der Kumpel-Maske, mit Hilfe des Kamera-Symbols, einen Schnappschuss machen. Mit etwas Glück erwartet euch hierbei sogar eine Fotobombe eines anderen Pokémon, welches ihr im Anschluss fangen könnt.

Fotoansicht in Kumpel-Maske

Snack geben

Eine weitere Möglichkeit um Herzen zu verdienen, ist das Füttern eures Kumpels. Dies geschieht ebenfalls über die Fotoansicht in der Kumpel-Maske. Dort seht ihr am unteren linken Bildrand eine Himmihbeere. Klickt ihr auf dieses Symbol, dann öffnet sich die Leiste mit euren Beeren.

Welche Beere ihr eurem Kumpel gebt, ist dabei euch überlassen. In der Regel benötigt ihr je nach Art der Beere 2 bis 3 Stück, damit euer Pokémon satt ist und ihr zum Dank ein Herz bekommt. Das Pokémon erscheint nun auch auf eurer Karte und erkundet mit euch die Umgebung. An einem Tag könnt ihr diese Interaktion 3-mal durchführen.

Eine Ausnahme bildet hierbei das Knursp: Davon wird nur eins benötigt, um euren Kumpel zu sättigen. Darüber hinaus bietet das Knursp eine ganz besondere Eigenschaft. Euer Kumpel wird dadurch besonders aufgeregt. Deshalb habt ihr die Möglichkeit in den jeweiligen Kategorien doppelt so viele Herzen zu verdienen. Außerdem verkürzt sich die Laufdistanz eures Pokémon um die Hälfte. Somit findet es schneller Bonbons.

Sonstige Möglichkeiten Herzen zu verdienen

Habt ihr euer Pokémon gefüttert und es erscheint auf der Karte, dann habt ihr die Möglichkeit mit diesem Monster zu laufen. Für jede zurückgelegten 2 Kilometer erhaltet ihr ein Herz. Hierbei sind in der Regel 3 Herzen am Tag möglich. Besucht ihr unterwegs einen neuen Ort, erhaltet ihr ein weiteres Herz.

Als Letztes habt ihr noch die Möglichkeit mit eurem Pokémon in einem Kampf anzutreten. Das ist sowohl in Trainerkämpfen, als auch bei Team Rocket oder im Raid möglich. Hierbei muss das Pokémon ebenfalls gefüttert und auf der Karte zu sehen sein. Im Kampf müsst ihr euren Kumpel dann nur aktiv einsetzen und ihr könnt bis zu 3 Herzen am Tag verdienen.

Welche Boni erwarten euch bei eurem Kumpel

Je nachdem welches Freundeslevel ihr mit eurem Kumpel erreicht habt, stehen euch verschiedene Boni zur Verfügung. Welche Freundeslevel es gibt und was sie beinhalten, haben wir für euch anhand der Informationen von Niantic zusammengefasst (via pokemongolive.com).

Freundeslevel Boni Guter Kumpel (1 volles Herz) – Kumpel folgt euch auf der Karte

– ihr könnt sehen, wie es sich fühlt Superkumpel (2 volle Herzen) – Fanghilfe beim Fangen anderer Pokémon

– bringt euch Items (Bälle, Tränke) Hyperkumpel (3 volle Herzen) – bringt Souvenirs

– erkundet die Umgebung und zeigt neue Orte Bester Kumpel (4 volle Herzen) – Kumpel trägt Medaille für “Bester Kumpel”

– WP-Boost im Kampf solange es als Kumpel festgelegt ist

Neben den Boni im Zusammenhang mit dem Freundeslevel, hat aber auch die Laune des Pokémon einen entscheidenden Einfluss auf weitere Vorteile. Auch ohne Knursp kann ein Pokémon bei intensiver Interaktion aufgeregt sein. In diesem Fall halbiert sich ebenfalls die Laufdistanz und es können mehr Herzen verdient werden.

Wie findet ihr diese Funktion bei Pokémon GO? Welches Pokémon habt ihr als Kumpel und warum? Habt ihr bereits mit eurem Kumpel den Beste-Kumpel-Status erreicht? Erzählt es uns in den Kommentaren, hier bei MeinMMO.

