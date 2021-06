Pokémon GO: Wo bekommt man Mewtu? Wir erklären es!

Eines der begehrtesten Monster in Pokémon GO ist Mewtu. Aber wo könnt ihr dieses besondere Pokémon fangen? Wir von MeinMMO haben uns das für euch angesehen und erklären es euch.

Was ist Mewtu für ein Pokémon? Wer die Original-Serie von Pokémon kennt, weiß, dass Mewtu ein ganz besonderes Pokémon ist. Denn anders als alle anderen Monster wurde Mewtu im Film mit Hilfe von Genmanipulation durch Menschen erschaffen. Es hat somit weder eine Vor- noch eine Weiterentwicklung.

Mewtu ist ein legendäres Pokémon und gehört zur 1. Generation. Erkennen könnt ihr es an seinem großen, weißen Körper mit einem violetten Bauch und dem langen, violetten Schwanz. Außerdem könnt ihr mit etwas Glück auch einem schillernden Exemplar begegnen. Dieses unterscheidet sich von der normalen Form durch jeweils einen grünen Bauch und Schwanz.

Mewtu normal und als Shiny

So stark ist Mewtu in Pokémon GO

Mewtu gehört zu den Pokémon vom Typ Psycho und kann über die Sofort-Attacke Psychoklinge oder Konfusion verfügen. Darüber hinaus ist es in der Lage eine Vielzahl an Ladeattacken zu erlernen. Neben der Psycho-Attacke Psychokinese und der Elektro-Attacke Donnerblitz, können ihm die Eis-Attacke Eisstrahl, die Feuer-Attacke Flammenwurf und die Kampf-Attacke Fokusstoß beigebracht werden.

Aufgrund von Events und der Crypto-Variante von Mewtu, kann es außerdem die Normal-Attacken Frustration und Rückkehr, die Geist-Attacke Spukball sowie die Psycho-Attacke Psychostoß erlernen. In der Vergangenheit zählte auch Hyperstrahl als Normal-Attacke dazu.

Wie gut ist Mewtu für den Einsatz in PVP und Raids? Dieses Pokémon gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Wie in der Übersicht von PvPoke zu sehen ist, weist Mewtu sehr starke Angriffswerte auf (via pvpoke.com). Aber auch seine Ausdauer und die Verteidigung können mit sehr hohen Werten überzeugen.

Als besonderer Pluspunkt kommt außerdem die große Vielfalt der verschiedenen Lade-Attacken dazu. So ist Mewtu mit seiner Eis-Attacke deutlich stärker als andere klassische Eis-Angreifer, obwohl es eigentlich dem Typ Psycho angehört. Mewtu ist somit sowohl für die PVP, als auch für den Einsatz im Raid ein geeigneter Kandidat.

So bekommt ihr Mewtu in Pokémon GO

Aufgrund der besonderen Geschichte und der Stärke dieses Pokémon, ist es bei Trainern von Pokémon GO sehr gefragt. Allerdings lässt sich Mewtu nicht einfach in der Wildnis fangen und schlüpft auch nicht aus Eiern. Niantic hat dieses Monster in der Vergangenheit nur durch Raids oder als Crypto-Pokémon vom Rocket-Boss Giovanni zugänglich gemacht.

Derzeit habt ihr leider keine Chance dieses besondere Pokémon im Spiel zu fangen, denn es ist im Moment weder in Raids, noch bei Team-GO-Rocket zu finden. In regelmäßigen Abständen kommt Mewtu allerdings über diese besagten Wege wieder zurück ins Spiel.

Alternativ bleibt euch noch die Möglichkeit, ein Mewtu mit einem anderem Trainer zu tauschen. Dies ist allerdings mit einem hohen Einsatz an Sternenstaub für den Tausch verbunden, insbesondere wenn einer der beiden Spieler es noch nicht im Pokédex hat.

Sobald es zurück im Spiel ist, solltet ihr diese Gelegenheit also auf jeden Fall nutzen. Wann es das nächste Mal soweit sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Wir werden euch aber hier bei MeinMMO selbstverständlich darüber informieren.

Wie findet ihr es, dass ihr in Pokémon GO nur selten die Gelegenheit habt ein Mewtu zu fangen? Habt ihr vielleicht bereits eins in der Vergangenheit bekommen oder müsst ihr euch bis zum nächsten Mal gedulden? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare.

Übrigens: Pokémon GO soll bald noch echter aussehen. Wir haben uns für euch informiert, was Niantic geplant hat und alle Infos dazu zusammengefasst.