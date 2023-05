Pokémon GO: Crypto-Raids mit Shiny Mewtu starten am Wochenende – Was euch erwartet

In Pokémon GO steht der Release von Shiny Crypto-Mewtu bevor. Am Wochenende starten die neuen Crypto-Raids für euch mit Mewtu für einen kurzen Zeitraum.

Was ist das für ein Event? Seit ein paar Tagen läuft in Pokémon GO das Event „Aufsteigende Schatten“. Allerdings noch nicht in vollem Zuge. Zwar sind einige Crypto-Raids schon aktiv, doch für Mewtu haben sich die Entwickler etwas Besonderes einfallen lassen.

Es wird nur kurz verfügbar sein. Wir zeigen euch hier in der Übersicht, wann es so weit ist und auf was ihr achten sollt.

Shiny Crypto-Mewtu Release beim Event am 26. Mai

Wann geht es los? Von Samstag, dem 27. Mai um 10:00 Uhr, bis Sonntag, dem 28. Mai um 20:00 Uhr, findet ihr Crypto-Mewtu in den neuen Crypto-Raids von Pokémon GO. Bei den Zeiten handelt es sich jeweils um die Ortszeit. Die neuen Raids sind erst seit wenigen Tagen aktiv und eine neue Herausforderung für Trainer.

Wie kriegt man das Shiny? Zum ersten Mal könnt ihr Shiny Crypto-Mewtu in Pokémon GO fangen. Nach einem Kampf habt ihr die Chance, die schillernde Form des begehrten Pokémon zu finden und zu fangen.

Wenn ihr Lust habt, das neue Shiny Crypto-Mewtu zu fangen, dann ist das kurze Zeitfenster dieses Events also eure Chance dafür. Wann und auf welche Art es wieder Crypto-Mewtu in Pokémon GO zu fangen gibt, ist bisher noch unklar.

So ein Exemplar kann sich richtig für euch lohnen, denn das Crypto-Mewtu gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Doch auch abgesehen von Mewtu kann es sich lohnen, bei den neuen Kämpfen mitzumachen. Wir haben uns die Bosse angesehen und können euch 3 Crypto-Raids empfehlen, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Laut den Entwicklern sind die neuen Kämpfe auf den Arenen die größte Herausforderung, die es im Spiel bisher gab. Es liegt an euch, die „Welt“ vor den Machenschaften von Team GO Rocket zu verteidigen.

Neu im Spiel ist außerdem der Meisterball. Den kennt ihr vermutlich schon von anderen Pokémon-Spielen und wisst, dass er Pokémon garantiert fängt. Doch die Macht und Seltenheit des Balles unterschätzen Spieler und setzen ihn bei Monstern ein, die es gar nicht „verdient“ haben.

Für welche Monster sich der Meisterball in Pokémon GO wirklich lohnt, zeigen wir euch auf MeinMMO.