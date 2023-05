In Pokémon GO laufen jetzt Crypto-Raids – Diese 3 lohnen sich richtig

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Was ist mit den übrigen Monstern? Die übrigen Monster sind auch nicht schlecht, aber nicht ganz so mächtig, wie die drei anderen Optionen. Vor allem Crypto-Knofensa, beziehungsweise dessen Entwicklung Crypto-Sarzenia gehört zu den besten Gift-Angreifern überhaupt – nur braucht man die eher selten.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Und das lohnt sich, denn Tanhel kann zu Crypto-Metagross werden. Und das ist nicht nur der Top-Stahl-Angreifer, sondern generell einer der besten Angreifer in Pokémon GO . Außerdem habt ihr die Chance auf die Shiny-Variante.

Was sind Crypto-Raids? Die Crypto-Raids starteten am 4. Mai 2023 in Pokémon GO im Rahmen des Events “Aufsteigende Schatten” . Seitdem übernimmt Team Rocket verschiedene Arenen, wo ihr euch dann ihren Crypto-Pokémon stellen könnt.

In Pokémon GO übernimmt Team Rocket Arenen und startet Crypto-Raids. Doch welche sollte man herausfordern?

Insert

You are going to send email to