Pokémon GO: Sierra, Arlo oder Cliff bekämpfen? Ein Kampf hat bei Trainern „höchste Prio”

In Pokémon GO läuft die Rocket-Übernahme. Sierra, Arlo und Cliff haben neue Pokémon dabei – und Trainer wissen schon genau, welches sie wollen.

Das ist die Rocket-Übernahme: In Pokémon GO dreht sich gerade alles um Team GO Rocket.

Damit stehen euch wieder neue Herausforderungen bevor. Doch welchen der Bosse sollte man attackieren? Im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad” haben Trainer einen klaren Favoriten.

Sierra mit Crypto-Tanhel ist der spannendste Gegner, meinen Trainer

Warum wollen Trainer gegen Sierra kämpfen? Sierra bringt als neues Pokémon Crypto-Tanhel mit. Das ist ein sehr beliebtes Ziel unter Trainern, denn dessen Entwicklung, Metagross, gehört zu den stärksten Angreifern im Spiel.

Zudem haben es einige Spieler auf die Shiny-Variante von Crypto-Tanhel abgesehen, die man mit Glück aus einem Kampf mit Sierra bekommen kann.

Sie scheint gerade das primäre Ziel für Spieler zu sein:

“Die arme Sierra wird zur Zielscheibe”, meint ein User (via reddit).

“Die Freundschaft mit Cliff und Arlo ist vorbei, jetzt ist Sierra meine neue beste Freundin” (via reddit).

“Sierra wird eigenhändig dafür verantwortlich sein, dass ich meine 1100 fehlenden Rocket-Kämpfe für die Medaille fertig kriege” (via reddit).

“Crypto-Tanhel, let’s go! Ich bin so aufgeregt, Crypto-Metagross zu kriegen. Das ist 100 % eins der OP-Pokémon für PvE” (via reddit).

“Sierra hat höchste Priorität”, meint ein User, “Ist Crypto-Magnezone auch gut?” (via reddit).

Ihr wollt die Bosse herausfordern? Hier findet ihr alles, was ihr dazu braucht:

Was ist mit Cliff und Arlo? Mit Crypto-Magnezone sind wir bei Cliff angekommen, denn der hat nun Crypto-Magnetilo im Gepäck. Die Crypto-Version von Magnezone wird zwar von einigen anderen Elektro-Pokémon überholt, gehört aber dennoch zu den besten Elektro-Angreifern im Spiel.

Damit ist es ein guter Kandidat für Raids und Cliff zumindest ebenfalls interessant:

“Wir jagen vielleicht alle Sierra”, schreibt ein User: “Aber Cliff ist eine wunderbare Sidequest” (via reddit).

Arlo hingegen ist in der Prio-Liste für viele Spieler die Nummer 3. Der Boss bringt Crypto-Nidoran mit, das zu Nidoking werden wird. Das spielt in Kämpfen im Grunde keine Rolle. Nur auf die Shiny-Version hoffen ein paar Trainer in den Kommentaren.

Wie ihr die Bosse findet, zeigen wir euch hier:

Kann ich mir den Boss aussuchen? Nur bedingt, denn welche Bosse an euren Stops oder in Rocket-Ballons aufkreuzen, ist letztlich dem Zufall überlassen. Sucht ihr aber nach einem bestimmten Boss, wie etwa Sierra, könnt ihr die Rocket-Begegnung mit “falschen” Bossen ignorieren.

So könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt oder an einem anderen PokéStop nach den richtigen Bossen suchen. Ein Rocket-Radar wird erst verbraucht, wenn der Kampf gegen Arlo, Sierra oder Cliff beendet ist. Ihr könnt also problemlos auf die Begegnung klicken und nachsehen, wer sich dort verbirgt.

Die Rocket-Übernahme läutet den Februar ein. Was steht sonst an? Das seht ihr in der Übersicht zu allen Events im Februar 2023 in Pokémon GO.