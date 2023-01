Pokémon GO: Giovanni holt Crypto-Registeel in sein Team – Lohnt es sich?

In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit, die Mitglieder von Team GO Rocket herauszufordern. Doch ihr Anführer Giovanni wird im Kampf bald wieder auf neue Monster zurückgreifen, weshalb ihr auf Crypto-Registeel treffen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, ob sich das neue legendäre Pokémon lohnt.

Wer ist Giovanni? Wie bereits im Anime, sorgen auch in Pokémon GO die Mitglieder rund um Team Rocket für ordentlich Ärger. Neben den zahlreichen Rüpeln, trefft ihr hin und wieder auch auf die Bosse Arlo, Sierra und Cliff sowie ihren Anführer Giovanni.

Doch dieser nutzt die bevorstehende Rocket-Übernahme am 01. Februar 2023, um sich ein neues legendäres Pokémon in sein Team zu holen: Crypto-Registeel. Was ihr zu dem neuen Monster an Giovannis Seite wissen müsst und ob es sich lohnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Ab wann bekommt man Crypto-Registeel? Das neue legendäre Pokémon in Giovannis Team wird ab dem Start der Rocket-Übernahme am 01. Februar 2023 um 00:00 Uhr Ortszeit im Spiel verfügbar sein. Diese findet im Rahmen des derzeitigen Hochspannungs-Events statt.

Was ist Registeel für ein Pokémon?

Bei Registeel handelt es sich um ein legendäres Stahl-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation. Es besitzt keine Vor- oder Weiterentwicklungen. Bisher konntet ihr Registeel in seiner normalen Form hin und wieder in den Level-5-Raids finden.

Gibt es Shiny-Registeel? Ja, grundsätzlich könnt ihr dem legendären Pokémon auch in seiner schillernden Form begegnen. Ihr erkennt es dann an einem grünen Körper. Als Crypto-Pokémon im Team von Giovanni wird es nach aktuellen Information allerdings vorerst nicht als Shiny zu bekommen sein.

Registeel normal (links) und als Shiny (rechts)

So stark ist Registeel: Registeel kann vor allem mit einem starken Verteidigungswert punkten. In der Ausdauer und dem Angriff ist es hingegen deutlich schwächer. Aus diesem Grund ist es für den Einsatz in Raids eher weniger interessant und ihr solltet hierbei lieber auf die besten Angreifer in Pokémon GO setzen.

Dafür kann das legendäre Pokémon in der GO-Kampfliga ordentlich punkten und führt in der Super- und Hyperliga die Liste an. Nutzt dort am besten ein Moveset aus Zielschuss, Fokusstoß und Blitzkanone (via pvpoke.com).

Lohnt sich Crypto-Registeel

Einsatz in Raids: Als Crypto-Pokémon wird Registeel von einem 20-prozentigen Angriffsbonus profitieren, der aber gleichzeitig seine Verteidigung sinken lässt. Allerdings wird dieser Bonus nicht ausreichen, um das legendäre Monster für den Einsatz in Raids interessant zu machen. Dort gibt es nach wie vor stärkere Kandidaten, die ihr im Kampf bevorzugen solltet.

Einsatz in PvP: Als starker Kandidat für die GO-Kampfliga ist Registeel bereits jetzt einer der Favoriten. Seine Crypto-Variante wird aufgrund der Reduzierung in der Verteidigung jedoch in den PvP-Kämpfen etwas schwächer sein, als die normale Version.

Sollte man sich Crypto-Registeel holen? Das legendäre Pokémon ist in seiner Crypto-Variante vor allem für Trainer interessant, die es im Pokédex registrieren wollen. Wer auf der Suche nach einem starken Kandidaten für den Einsatz in Raids ist, der ist mit Crypto-Registeel an der falschen Adresse.

Da es während der Rocket-Übernahme auch in seiner normalen Form in den Level-5-Raids zu finden ist, bietet es sich an, ein entsprechendes Exemplar für die GO-Kampfliga daraus zu sichern. Somit könntet ihr euch das begehrte Super-Rocket-Radar auch für ein anderes legendäres Crypto-Pokémon aufsparen.

Wer aktuell noch ein Super-Rocket-Radar besitzt, sollte sich alternativ überlegen, sich schnell noch ein starkes Crypto-Mewtu zu holen. Aber Achtung, Giovanni hat es nur noch bis zum 31. Januar in seinem Team.

Hier findet ihr die 20 besten Konter gegen Registeel im Raid-Guide.

Wie bekommt man Crypto-Registeel?

Wer sich dennoch ein Crypto-Registeel sichern möchte, der muss sich auf die Suche nach Giovanni begeben und gegen ihn kämpfen. Habt ihr den Kampf gewonnen, erhaltet ihr neben einer Reihe von Belohnungen auch eine Begegnung mit dem legendären Pokémon.

Wie findet man Giovanni? Dazu müsst ihr euch als erstes die Spezialforschung zu Team GO Rocket aus der aktuellen Jahreszeit sichern, um euch so ein entsprechendes Radar zu holen.

Diese Forschung wird mit Start der Rocket-Übernahme im Spiel verfügbar sein und muss bis spätestens 01. März 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit abgerufen werden. Habt ihr sie jedoch einmal begonnen, habt ihr zum Lösen unbegrenzt Zeit.

Durch sie erhaltet ihr das notwendige Super-Rocket-Radar, um Giovanni aufzuspüren. Dazu müsst ihr jedoch zuvor gegen eine Reihe von Rocket-Rüpeln sowie gegen die Bosse Arlo, Sierra und Cliff kämpfen. Wie ihr diese findet, zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Wie gefällt euch das neue legendäre Crypto-Pokémon an Giovannis Seite? Werdet ihr euch Crypto-Registeel sichern? Oder hebt ihr euer Super-Rocket-Radar lieber für ein anderes Monster auf? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Giovanni ist nicht das einzige Mitglied von Team GO Rocket, was auf ein neues Team setzen wird. Wir zeigen euch, welche 10 Crypto-Pokémon ihr wohl zur Rocket-Übernahme treffen könnt.