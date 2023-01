Pokémon GO: Beeilt euch und besiegt Giovanni, bevor er sein Pokémon wechselt

In Pokémon GO steht demnächst ein neues Event an, bei dem auch Team GO Rocket ein paar Änderungen durchmacht – inklusive Giovanni. Damit rotiert der beste Angreifer im Spiel erstmal raus.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO wird eine neue Rocket-Übernahme im Rahmen des Hochspannungs-Events stattfinden.

Die Rocket-Übernahme beginnt allerdings nicht zeitgleich mit dem Event, sondern erst auf halber Strecke: Am 01. Februar 2023 geht es los.

Hier werden einige wichtige Dinge ins Spiel kommen. Zum Beispiel könnt ihr während des Events die Attacke Frustration verlernen, um eure Crypto-Angreifer zu verbessern. Außerdem wird Team GO Rocket neue Crypto-Pokémon in den Kampf gegen euch schicken.

Und genau das gilt auch für Giovanni. Das bedeutet aber auch: Wer jetzt noch dessen Crypto-Mewtu haben will, sollte sich ranhalten.

Aktuell setzt Giovanni noch auf Mewtu. Aber nicht mehr lange.

Crypto-Mewtu nur noch für ein paar Tage in Pokémon GO zu bekommen

Warum ist Crypto-Mewtu wichtig? Die Crypto-Variante des mächtigen Psycho-Pokémon ist auf dem Papier der stärkste Raid-Angreifer in Pokémon GO. Crypto-Mewtu hat nicht nur extrem starke Werte, sondern auch Zugriff auf zahlreiche Attacken verschiedener Typen, die es sehr vielseitig machen.

Doch Crypto-Mewtu bekommt man nur über einen Weg: Durch den Kampf gegen Giovanni. Allerdings wechseln die Pokémon des Rocket-Boss von Zeit zu Zeit.

Das ist auch zur neuen Rocket-Übernahme der Fall. Da wird Crypto-Registeel das neue Boss-Pokémon werden und Crypto-Mewtu ersetzen.

Registeel ist ein starkes Monster in der PvP-Liga, in Raids spielt es eher keine Rolle. Allerdings diskutieren Trainer aktuell, dass der Crypto-Status für Registeel in der Kampfliga aufgrund der verringerten Defensive sogar ein Nachteil sein könnte (via reddit).

Wer sich jetzt noch ein Crypto-Mewtu sichern möchte, sollte das also schnell tun – denn die Frist läuft am 01. Februar ab. Allerdings ist das nicht so einfach.

Wie kriegt man jetzt noch Crypto-Mewtu? In der Theorie muss man einfach nur den Rocket-Boss Giovanni besiegen, die richtigen Konter findet ihr hier. Dann müsst ihr euch auf die Suche nach dem Boss machen.

Wenn ihr noch ein altes Super-Radar oder eine entsprechende Forschung habt, könnt ihr Giovanni noch kriegen

Allerdings benötigt es gewisse Voraussetzungen, um den Boss überhaupt antreffen zu können.

Entweder, man hat jetzt noch ein Super-Rocket-Radar im Item-Beutel liegen, mit dem man ihn aufspüren kann.

Oder ihr habt noch eine Spezialforschung übrig, die ein Super-Rocket-Radar als Belohnung bringt.

Habt ihr aber schon alle entsprechenden Rocket-Spezialforschungen abgeschlossen und auch keinen Super-Rocket-Radar mehr im Item-Beutel, gibt es auch keine Möglichkeit mehr, Giovanni rechtzeitig anzutreffen.

Die nächste Forschung mit einem Radar soll nämlich erst am 01. Februar kommen.

Aber wenn ihr noch eine der Voraussetzungen erfüllt, dann habt ihr noch eine knappe Woche Zeit, euch Crypto-Mewtu zu sichern.

Ansonsten kommt nun auch die Hoenn-Tour immer näher. Alle Infos zur weltweiten Hoenn-Tour in Pokémon GO findet ihr hier.