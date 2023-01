Pokémon GO: Neues Event „Hochspannung” enthüllt – Neue Shinys und Rocket-Übernahme kommen

Pokémon GO bringt mit „Hochspannung” ein neues Event. Hier kommen nicht nur neue Shinys ins Spiel, auch Team Rocket wird mit frischen Crypto-Monstern angreifen.

Wann startet „Hochspannung”? Das neue Event startet am Freitag, den 27. Januar 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann bis Sonntag, den 05. Februar 2023 um 23:59 Uhr Ortszeit.

Im Laufe dieses Event-Zeitraums werden veränderte Spawns in der Wildnis auftauchen, auch die Raid- und Eier-Pools werden angepasst. Zudem startet eine neue Rocket-Übernahme auf halber Strecke des Events.

Wann startet die Rocket-Übernahme? Die neuen Rocket-Inhalte kommen am Mittwoch, den 01. Februar 2023 um 00:00 Uhr ins Spiel und laufen bis zum 05. Februar um 23:59 Uhr. Die Übernahme endet also zeitgleich mit dem Rest von „Hochspannung”.

Was beide Event-Teile bringen, zeigen wir euch hier.

Hochspannung in Pokémon GO – Alles zu Spawns, Shinys, Raid-Bossen und Eiern

Wer sind die neuen Shinys? Die neuen schillernden Pokémon dürften vor allem Sammler interessieren. Es handelt sich dabei um:

Shiny Eguana. Das kann man in der Wildnis, Stufe-1-Raids, Eiern und Forschungen bekommen, wenn man Glück hat. Es hat eine Entwicklung, Elezard, und tauchte erstmals im Januar 2022 in Pokémon GO auf.

Die Shiny-Varianten von Eguana und Elezard

Shiny Kapu-Riki. Der legendäre Boss kehrt in die Raids zurück und kann zum Hochspannugs-Event auch schillernd gefunden werden.

Gerade der Shiny-Ansatz könnte Kapu-Riki für Trainer interessant machen. In Raids gehört es zwar gerade so noch zu den besten Elektro-Angreifern in Pokémon GO, allerdings gibt es auch einige stärkere Alternativen.

Welche Pokémon ansonsten im Event auftauchen, zeigen wir euch hier.

Pokémon in der Wildnis während Hochspannung

Diese Monster könnt ihr in der Wildnis schnappen. Mögliche Shinys haben wir euch mit einem Sternchen* markiert.

Rettan*

Magnetilo*

Sleima*

Frizelbliz*

Skunkapuh

Elezeba*

Kastadur*

Eguana*

Mabula

Tanhel* (seltenerer Spawn)

Dedenne* (seltenerer Spawn)

Raid-Bosse während Hochspannung

In der Tabelle seht ihr die verschiedenen Raid-Bosse zum Event, nach Stufen geordnet.

Raid-Stufe Raid-Boss Stufe 1 Alola-Sleima*

Sheinux*

Bronzel*

Klikk*

Eguana* Stufe 3 Omot

Galar-Smogmog*

Blitza

Flunkifer* Stufe 5 Kapu-Riki* (25. Januar bis 01. Februar)

Registeel* (01. Februar bis 08. Februar) Mega-Raids Mega-Aerodactyl* (25. Januar bis 01. Februar)

Mega-Gengar* (01. Februar bis 08. Februar)

Pokémon in 7-km-Eiern und Feldforschungen während Hochspanung

In Eiern: Aus den 7-km-Eiern, die ihr aus Geschenken von Freunden bekommen könnt, stecken:

Alola-Sandan*

Panzaeron*

Elezeba*

Flunschlik

Galar-Flunschlik*

Eguana*

Dedenne*

In den Feldforschungen:

Voltobal*

Hisui-Voltobal

Plusle*

Minun*

Emolga

Eguana*

Rocket-Übernahme mit Crypto-Registeel

Das steckt in der Rocket-Übernahme: Die Rocket-Übernahme ab dem 01. Februar 2023 bringt eine neue Spezialforschung rund um Team GO Rocket. In der könnt ihr wieder ein neues Super-Rocket-Radar bekommen, um den Boss aufzuspüren und herauszufordern.

Die Spezialforschung könnt ihr bis zum 01. März 2023 um 10:00 Uhr abholen. Zudem wechselt Giovanni sein legendäres Crypto-Pokémon: Registeel übernimmt und erwartet euch als Belohnung, wenn ihr den Boss bezwingt.

Außerdem wichtig: Während der Rocket-Übernahme könnt ihr eure Crypto-Pokémon die Attacke “Frustration” verlernen lassen. Das ist entscheidend, um den starken Monstern eine bessere Attacke zu geben und sie so zu mächtigen Angreifern zu machen.

Wie ihr den Boss aufspürt, seht ihr hier im Video:

Neue Crypto-Pokémon: Die drei Rocket-Anführer Arlo, Sierra und Cliff werde ihre Monster wechseln, genau wie die Rocket-Rüpel. Wie die Teams aussehen werden, ist derweil noch nicht bekannt.

Dafür wurden aber schon einige neue Crypto-Pokémon enthüllt:

Crypto-Alola-Vulpix

Crypto-Spoink

Crypto-Elezeba

Crypto-Wattzapf

Weitere sollen hinzukommen.

Monster in 12-km-Eiern: Wenn ihr Siege über die Rocket-Anführer erlangt, könnt ihr 12-km-Eier bekommen. Der Eier-Pool wird während des Events so aussehen:

Larvitar*

Absol*

Pionskora*

Ganovil

Zurrokex

Gladiantri*

Skallyk*

Kapuno*

Pam-Pam

Algitt

Molunk

Aktuell läuft aber erstmal noch das Mondneujahr-Event. Das bringt ebenfalls interessante Spawns, aber auch starke Boni, wenn ihr mit anderen Trainern interagiert. Warum ihr gerade viel tauschen solltet, erfahrt ihr hier.