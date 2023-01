Pokémon GO: Hoenn-Tour weltweit – Alle Infos zu Start, Datum, Inhalten

Im Februar 2023 steht die weltweite Hoenn-Tour als großes Event in Pokémon GO an. Wir sammeln die wichtigsten Infos zu den Inhalten.

Was ist das für ein Event? Nach Kanto und Johto ist nun die dritte Region dran: Wie schon in den Vorjahren veranstaltet Pokémon GO ein “Tour”-Event. Dieses Mal steht die Region “Hoenn” im Mittelpunkt.

In diesem Jahr gibt es zwei Varianten der Tour:

Ein örtlich gebundenes Event in Las Vegas am 18. und 19. Februar

Eine weltweite GO-Tour, an der alle Spieler teilnehmen können

In diesem Artikel schauen wir uns die Inhalte der weltweiten Hoenn-Tour an.

Globale Hoenn-Tour in Pokémon GO – Zeiten und Inhalte

Wann läuft die weltweite Hoenn-Tour? Die Hoenn-Tour läuft am 25. und 26. Februar 2023, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Gibt es ein Ticket? Davon ist auszugehen, zumindest war das bei den vergangenen Johto- und Kanto-Touren der Fall. Bisher sind allerdings nur Details für das Vor-Ort-Event in Las Vegas bekannt, ein Ticket für die weltweite Tour wurde bislang nicht nicht vorgestellt.

Sobald es in der Hinsicht weitere Informationen gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.

Diese Inhalte sind bekannt: Einige Features der GO-Tour Hoenn sind bereits vorgestellt worden. Die fassen wir hier zusammen.

Spezialforschung rund um Proto-Groudon und Proto-Kyogre

Das ist die Forschung: Das Event wird eine Spezialforschung namens “Legendenjagd” bringen, in der Professor Willow und Rhi Spieler auf die Suche nach dem “Roten Edelstein” und dem “Blauen Edelstein” schicken.

Diese Edelsteine hängen mit den neuen Formen der legendären Hoenn-Pokémon zusammen: Proto-Groudon und Proto-Kyogre.

Beiden Monstern wird man während der GO-Tour begegnen können. Sie werden auch in den neuen “Proto-Raids” vertreten sein.

Da Groudon und Kyogre beide Shiny sein können, kann man auch die Proto-Formen in Shiny bekommen – So sehen sie aus:

Wählt eine Seite – Rubin oder Saphir

Zwei Möglichkeiten: Während der GO-Tour könnt ihr euch für eine von zwei Varianten entscheiden: Rubin oder Saphir.

Je nach Entscheidung werdet ihr eine jeweilige Medaille bekommen und bestimmte Event-Features werden sich unterscheiden. Genaue Details gibt es dazu aber noch nicht.

Neue Meisterwerk-Forschung mit Shiny Jirachi

Das ist die Meisterwerk-Forschung: Nach Mew und Celebi in Kanto und Johto bekommt nun das mysteriöse Pokémon Jirachi eine Meisterwerk-Forschung. Im Zuge dieser Forschung werdet ihr die schillernde Version des Monsters bekommen können.

Die vergangenen Meisterwerk-Forschungen waren lang und nicht ganz einfach zu lösen. Niantic gab bekannt, dass es zwei Versionen der Forschung geben wird:

Eine Variante für Spieler mit Ticket des Las-Vegas-Events, bei denen Jirachi nach weniger Forschungs-Schritten auftaucht

Eine weltweite Variante für alle, die länger ist

Spawns in verschiedenen Habitaten, Raids und Feldforschungen

Welche Monster spawnen? Die Monster der Hoenn-Region, also der dritten Generation, werden im Fokus stehen. Es ist davon auszugehen, dass nahezu alle Monster der Generation verfügbar sein werden – Allerdings gibt es mit dem notorisch fehlenden Kecleon einen Sonderfall, der noch nicht ganz klar ist.

Neue Shinys: Klar ist schon, dass es neue Shiny-Debüts geben wird, für folgende Monster:

Gehweiher (+ Entwicklung Maskeregen)

Schluppuck (+ Entwicklung Schlukwech)

Jirachi

Icognito H

Qurtel

Tuska (+ Entwicklung Noktuska)

Tropius

Relicanth

Proto-Kyogre

Proto-Groudon

Bei Groudon und Kyogre gab es ein wichtiges Shiny-Update

Rotierende Habitate zur GO-Tour: Hoenn

Das sind Habitate: Teilnehmer früherer Touren oder GO-Feste kennen das Prinzip: Stündlich wechseln im Spiel die Habitate, also Lebensräume, die unterschiedliche Monster bringen werden. Einige Spawns sind auch schon bekannt.

Pokémon, die mit Sternchen* markiert sind, können Shiny sein.

Habitat Glühender Sand: Flemmli*, Nincada*, Tuska*, Kindwurm* und weitere Pokémon

Flemmli*, Nincada*, Tuska*, Kindwurm* und weitere Pokémon Habitat Grüne Erde: Geckarbor*, Waumpel*, Flunkifer*, Schluppuck* und weitere Pokémon

Geckarbor*, Waumpel*, Flunkifer*, Schluppuck* und weitere Pokémon Habitat Unheimlicher Nebel: Gehweiher*, Meditie*, Palimpalim*, Absol* und weitere Pokémon

Gehweiher*, Meditie*, Palimpalim*, Absol* und weitere Pokémon Habitat Historische Küste: Hydropi*, Liliep*, Barschwa*, Perlu* und weitere Pokémon

Pokémon in Raids & Eiern zur GO Tour

Diese Monster sind in Raids:

Welche Monster bringen die Eier? Während des Events wird es einen angepassten Eier-Pool geben. In den Eiern findet ihr folgende Pokémon:

2-km-Eier: Pichu*, Fluffeluff*, Geckarbor*, Flemmli*, Hydropi*, Azurill* und Isso*

5-km-Eier: Gehweiher*, Schluppuck* und Tuska*

7-km-Eier: Knacklion*, Barschwa*, Kindwurm* und Tanhel*

10-km-Eier: Qurtel*, Tropius* und Relicanth*

Was bringen die Feldforschungen zur globalen GO-Tour?

Das steckt in den Forschungen: In den Feldforschungen soll es zur globalen GO-Tour unter anderem Geist-Pokémon, aber auch Mega-Energie geben.

Denkbar ist, dass man hier Mega-Energie für die Starter Lohgock, Sumpex und Gewaldro bekommen könnte. Die gab es erstmals zum Hoenn-Raid-Tag, seitdem bot sich aber keine Möglichkeit mehr, weitere Mega-Energie für die drei über Raids oder Aufgaben zu bekommen.

Zum Raid-Tag hieß es außerdem, dass die Mega-Energie für die 3 Monster erst wieder zur Hoenn-Tour verfügbar sein würde. Gut möglich also, dass die Feldforschungen hier Mega-Energien bringen.

Gibt es noch mehr Inhalte? Bislang sind nur weitere Inhalte für das Vor-Ort-Event in las Vegas bekannt. Es ist anzunehmen, dass weitere Details zur globalen Hoenn-Tour im Vorfeld des Events veröffentlicht werden. Sobald es soweit ist, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Was in näherer Zukunft bei Pokémon GO los ist, erfahrt ihr hier: Alle Events im Januar 2023 bei Pokémon GO.