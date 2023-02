Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Die Spezialforschung „Proto-Grollen” in Pokémon GO ist für alle Trainer verfügbar. Für das Erledigen der Aufgaben erhaltet ihr Beeren, Items, Erfahrungspunkte, Sternenstaub und ein Ticket für die große Hoenn-Tour 2023.

