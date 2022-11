Pokémon GO: Goldene Himmihbeere bekommen und einsetzen

Die Goldene Himmihbeere in Pokémon GO hilft euch am besten beim Fangen von Pokémon. Wir zeigen euch, wo ihr sie bekommt und was das Einsetzen bringt.

Was ist das für ein Item? In Pokémon GO gibt es verschiedene Beeren, die ihr in Fang-Situationen von Pokémon einsetzen könnt. Die Himmihbeere erhöht die Fang-Chancen. Die Sananabeere spendiert euch mehr Bonbons des gefangenen Pokémon. Die Nanabbeere beruhigt das zu fangene Pokémon, damit es sich weniger bewegt.

Die Goldene Himmihbeere ist eine Verbesserung der Standard-Beere. Sie bessert die Fang-Chancen und füllt die Lebensbalken von Arena-Verteidigern vollständig auf. Wir zeigen euch, wie stark sie im Detail ist.

Goldene Himmihbeere farmen – Wie bekommt man sie?

Wie bekommt man sie? Für den Abschluss von Raids werdet ihr gelegentlich mit den Goldenen Himmihbeeren als Loot belohnt.

Außerdem gibt es immer wieder Forschungen wie Spezialforschungen, die euch mit dieser Art der Beeren belohnen.

Goldene Himmihbeere einsetzen – Wann ist es wichtig?

Dann ist es gut: Wenn ihr starken Pokémon begegnet, die ihr unbedingt fangen wollt, dann ist der Einsatz von Goldenen Himmihbeeren wichtig. Ihr erhaltet die Beeren aber, wenn ihr nicht besonders viele Raids macht, weniger häufig als die normalen Himmihbeeren. Darum solltet ihr sie mit Bedacht einsetzen.

Beim Fangen von Pokémon wählt ihr die Kategorie „Beeren“ aus und scrollt dann zur Seite. Tippt die Goldene Himmihbeere an und werft sie anschließend zum Pokémon, damit ihr sie einsetzt. Für den nächsten Fangversuch ist sie dann aktiv.

Für den Fang von Pikachu müsst ihr keine Goldene Beere einsetzen

Was bringt der Einsatz? Nutzt ihr eine Goldene Himmihbeere bei einem Fang, dann hebt ihr damit die Fang-Chancen stark an. Zusammen mit einem Hyperball und einem fabelhaften Curveball habt ihr dann gute Chancen, das Pokémon zu fangen.

Man geht davon aus, dass die Goldene Himmihbeere die Fang-Chancen um einen Multiplikator von 2,5 erhöht

Die Silberne Sananabeere bringt euch mehr Bonbons und erhöht die Fang-Chancen nur um einen Multiplikator von 1,8

Die normale Himmihbeere erhöht die Fang-Chancen um einen Multiplikator von 1,5

Von allen Beeren ist die Goldene Himmihbeere die, die die Fangchancen am stärksten positiv verändert.

Nutzt ihr die Goldene Himmihbeere bei Arena-Verteidigern, füllt ihr deren Lebenspunkte damit vollständig auf. Viele Trainer heben sich Dutzende dieser Beeren auf und setzen sie erst dann ein, wenn Raids mit besonders starken Pokémon aktiv sind.