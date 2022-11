Ich nutze Google-Umfragen, um mir Münzen in Pokémon GO zu finanzieren – So könnt ihr das auch

In Pokémon GO könnt ihr hin und wieder kostenpflichtige Tickets erwerben, um euch weitere Inhalte freizuschalten. Unsere MeinMMO-Autorin Franzi Korittke finanziert sich diese mithilfe von Google-Umfragen. Wie ihr das auch machen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Um welche Inhalte geht es? Trainer haben in Pokémon GO nicht nur die Möglichkeit kostenlos am Spiel teilzuhaben, sondern können sich auch verschiedene Items oder auch spezielle Event-Zugänge im Ingame-Shop erwerben.

Einen Großteil dieser Artikel erhält man im Tausch gegen sogenannte PokéMünzen, die Ingame-Währung im Spiel. Reichen die gesammelten Münzen aber nicht aus oder möchte man sich beispielsweise für den nächsten Community Day eine Spezialforschung sichern, dann muss man echtes Geld dafür ausgeben.

Genau wie viele andere Spieler möchte ich aber möglichst wenig richtiges Geld für Pokémon GO ausgeben, allerdings habe ich mit Google-Umfragen nun einen Weg gefunden, wie ich die Münzen „kostenlos“ bekomme. Wie das funktioniert und welche Vor- sowie Nachteile es dabei gibt, habe ich euch nachfolgend zusammengefasst.

Hier erklären wir euch, wie ihr in Pokémon GO Münzen verdienen könnt.

So sichert ihr euch mit Google-Umfragen Münzen in Pokémon GO

Was sind Google-Umfragen? Wer ein Android-Gerät nutzt, der hat die Möglichkeit die sogenannte „Google-Umfragen“-App aus dem Play Store herunterzuladen. Diese stellt euch hin und wieder Umfragen zur Verfügung, die sich unter anderem um eurer Kaufverhalten, besuchte Orte oder eure persönlichen Lebensumstände drehen.

Nehmt ihr an diesen Umfragen teil, dann erhaltet ihr Prämien in Form eines Guthabens, was ihr wiederum für Käufe über den Play-Store einlösen könnt. Je nach Art der Befragung belaufen sich diese Belohnungen bei mir in der Regel zwischen 0,08 Euro und 0,49 Euro. Hin und wieder ist es auch etwas mehr.

Streng genommen sind die Prämien also nicht kostenlos, da man seine persönlichen Daten an Google mit Hilfe der Umfragen verkauft. Das solltet ihr also auch in jedem Fall beachten, bevor ihr die App nutzt und für euch entscheiden, ob das für euch in Frage kommt.

So funktioniert es: Habt ihr die Umfrage-App installiert, mit eurem Google-Konto verbunden und gemäß der Anweisungen in der App eingerichtet, dann müsst ihr nur noch warten. Je nachdem, in welche Nutzergruppe euch Google eingeordnet hat, bekommt ihr nun entsprechende Push-Benachrichtigungen, sobald eine Umfrage für euch bereit liegt.

So könnt ihr die Google Umfrage-App nutzen

Diese müsst ihr jetzt nur noch öffnen und gelangt so direkt zum Fragebogen, den ihr beantworten könnt. Meist umfasst die Umfrage zwischen einer und vier Tafeln und ist durch die Nutzung von Multiple-Choice-Fragen in wenigen Sekunden auch schon wieder vorbei. Am Ende der Befragung wird euch schließlich eure jeweilige Prämie angezeigt.

Damit die App richtig funktioniert, empfiehlt es sich die Standortdaten freizugeben. Ich bekomme nämlich häufiger Umfragen, wenn ich zuvor irgendwo einkaufen war.

Wie kann man das Guthaben für Pokémon GO nutzen?

Wie bereits erwähnt nutze ich die Umfrage-App von Google ausschließlich dafür, um mir die Münzen in Pokémon GO zu finanzieren, denn ich möchte so wenig echtes Geld wie möglich dafür ausgeben. Um nun die Münzen oder besonderen Event-Tickets im Ingame-Shop zu kaufen, müsst ihr zunächst wie gewohnt vorgehen und den entsprechenden Inhalt auswählen.

Hier könnt ihr im Zahlvorgang eurer Guthaben nutzen

Bevor ihr dann den Zahlvorgang fortsetzt, müsst ihr jedoch unbedingt darauf achten, dass euer Guthaben berücksichtigt wird. Das seht ihr daran, dass euch das aktuelle Guthaben auf eurem Play-Store-Konto unterhalb des ausgewählten Artikels angezeigt wird. Ist dies der Fall, wird zuerst das Guthaben-Konto belastet.

Habt ihr einen Artikel der teurer ist, als euer Guthaben auf dem Play Store-Konto, könnt ihr es anteilig anrechnen lassen und der Restbetrag wird dann von eurem Bankkonto abgebucht. Achtet auch in diesem Fall darauf, dass euer Guthaben im Zahlvorgang aufgelistet wird.

Bedenkt hierbei, dass es manchmal ein paar Stunden dauern kann, bis ein neues Guthaben im Play-Store zum Einlösen verfügbar ist.

Wie viele Umfragen bekommt man über die App? Wie viele Umfragen man durch Google bekommt, ist sehr verschieden und hängt maßgeblich davon ab, zu welcher Nutzergruppe ihr zugeordnet wurdet. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mehr Umfragen bekomme, wenn ich mich längere Zeit in der nähe von größeren Läden aufgehalten habe oder eben dort einkaufen war.

Im Monat bekomme ich normalerweise um die 7 Befragungen, weshalb ich mir das Event-Ticket zum Community Day meisten auch ohne Probleme darüber finanzieren kann. Das kann aber auch von Monat zu Monat stark variieren.

Wie lange ist das Guthaben gültig? Wer nicht so häufig Einkäufe über den Play Store tätigt, kann sich das Guthaben aber auch ansparen. Die Prämien sind ab dem Tag, an dem ihr sie erhalten habt, ein Jahr gültig. Ihr könnt euch also auch ein größeres Guthaben zusammensammeln, wenn ihr lieber höhere Münzpakete haben wollt oder euch ein teureres Ticket kaufen möchtet, wie zum GO Fest 2022.

Eine weitere Möglichkeit, um mit Google an Münzen zu kommen

Wer seine Daten nicht an Google „verkaufen“ möchte oder sein Guthaben noch mehr aufbessern will, der sollte im Google Play Store außerdem die Play Points nutzen. Das sind eine Art Treuepunkte, ähnlich wie ihr es von Supermärkten oder Drogerien kennt.

Diese erhaltet ihr, wenn ihr Käufe über den Play Store tätigt. Je nachdem wie viele Punkte ihr bereits gesammelt habt, könnt ihr im Rang steigen und so noch mehr Punkte kassieren.

Mit Play Points könnt ihr euch Gutscheine für Pokémon GO generieren

Außerdem habt ihr die Möglichkeit euch einmal pro Woche bei einer Art Tombola eine zusätzliche zufällige Prämie in Form von Play Points zu sichern. Die gesammelten Punkte könnt ihr dann wiederum in ein Guthaben für eurer Spiel eintauschen.

So gibt es immer wieder Angebote durch den Play Store, bei dem ihr beispielsweise für den Einsatz von 150 Play Points einen Gutschein in Höhe von 3 Euro für Pokémon GO bekommt. Diesen könnt ihr dann beim Kauf in eurem Ingame-Shop entsprechend anrechnen lassen.

Durch besondere Bonus-Aktionen könnt ihr euch in diesem Zusammenhang dann auch direkt nochmal ein paar zusätzliche Play Points sichern. Aus diesem Grund schaue ich vor einem Kauf immer einmal kurz im Play Store vorbei und aktiviere gegebenenfalls eine solche Aktion, sofern sie gerade vorhanden ist.

Mein Fazit zu Google Umfragen und Play Points

Das gefällt mir daran: Ich finde es eine gute Möglichkeit, mir mit wenig Aufwand auf diesem Weg ein bisschen Guthaben für den Play Store zu sichern und diese dann im Spiel verwenden zu können. So ist es bei mir inzwischen die Ausnahme geworden, dass ich echtes Geld für die monatlichen Event-Tickets in Pokémon GO ausgebe. Das ist eigentlich nur noch bei größeren Investitionen der Fall oder wenn ich mir höhere Münzpakete kaufen will.

Durch die Play Points, die man ohnehin bei Käufen über den Play Store sammeln kann, wird mein Guthaben zusätzlich noch einmal aufgebessert, ohne dass ich wirklich etwas dafür tun muss. Da ich hierbei nichts verschenken möchte, nehme ich auch jede Woche an der zufälligen Prämienvergabe der Play Points teil, wo ich meistens nochmal um die 5 Punkte dazubekomme.

Nachteile von Google Umfragen: Ein Nachteil, den es vor allem bei Google Umfragen gibt, ist, dass man mit seinen persönlichen Daten bezahlt. Man wird zu einer Art gläsernen Nutzer. Mich persönlich stört das aber weniger. Für Spieler, die hierbei jedoch viel Wert auf ihren Datenschutz legen, sind die Google Umfragen aber eher weniger geeignet.

Darüber hinaus ist die Anzahl der Umfragen und die Höhe der Prämien davon abhängig, wie interessant man als Nutzer für Google ist. So kann man also Glück haben und wird mit Umfragen überhäuft, kann aber auch Pech haben und bekommt nur alle Nase lang mal eine Befragung. Das hat letztlich dann auch Auswirkungen darauf, wie oft und wie viele Münzen man sich schließlich in Pokémon GO leisten kann.

Trotz der beiden genannten Nachteile wird für mich Google Umfragen aber auch weiterhin eine gute Möglichkeit bleiben, um mir Pokémon GO zu einem Großteil zu finanzieren.

Wie ist eure Meinung zu Google Umfragen? Habt ihr auf diese Weise auch schon Münzen für Pokémon GO gesammelt? Oder kommt die Nutzung einer solchen App für euch auf keinen Fall in Frage? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

