Pokémon GO: Durch einen Trick verliert ihr nie wieder wertvolle Raid-Pässe – Ich habe es ausprobiert

In Pokémon GO verlieren Trainer immer wieder ihre kostbaren Pässe, wegen dem Verhalten anderer Spieler. Ein Trick soll euch hierbei einigen Frust ersparen. Unsere MeinMMO-Autorin Franzi Korittke hat ihn für euch ausprobiert und erklärt euch, wie es funktioniert.

Um welche Pässe geht es? In Pokémon GO können Trainer bereits seit einiger Zeit andere Spieler zu Fern-Raids einladen oder selbst mit Hilfe von sogenannten Fern-Raid-Pässen in anderen Regionen an Raids teilnehmen.

Doch immer wieder kommt es dazu, dass Trainer die Raid-Lobby kurz vor dem Start verlassen. Das sorgt natürlich für Frust bei den Spielern, denn oftmals verlieren diese dann ihre wertvollen Fern-Raid-Pässe. Nun habe ich einen Tipp von reddit ausprobiert, der hierbei Abhilfe schaffen soll. Wie ihr ihn selbst nutzen könnt, habe ich euch nachfolgend zusammengefasst.

So sichert ihr euch zukünftig eure Fern-Raid-Pässe

Um welches Problem geht es genau? Immer wieder berichten Trainer davon, dass sie zu einem Raid eingeladen wurden und die anderen Spieler die Raid-Lobby wenige Sekunden vor dem Start verlassen haben.

Das ist besonders dann ärgerlich, wenn man es nicht rechtzeitig bemerkt und den Raid auch nicht allein schaffen kann. Somit steht man für gewöhnlich allein im Kampf und verliert seinen kostbaren Fern-Raid-Pass. Das beklagte auch kürzlich der reddit-User Kangabolic, weshalb Trainer wichtige Tipps gaben, wie man sich im Raid verhalten sollte.

Einige Trainer verrieten aber auch einen Trick, wie man die Pässe in einer solchen Situation nicht verliert. Das wollte ich genauer wissen und habe es für euch ausprobiert.

So funktioniert der Trick

Vorbereitungen treffen: Bevor ihr euch das nächste Mal zu einem Raid einladen lasst, solltet ihr ein paar Vorbereitungen treffen. Ihr benötigt für den Raid nämlich später ein Team aus „toten“ Pokémon, also Monstern, die ihr normalerweise erst Beleben müsstet. Das könnt ihr euch ganz einfach erstellen. Geht am besten folgender Maßen vor:

Klickt auf den Pokéball in der Mitte eures Bildschirms und öffnet den Menü-Punkt „Kämpfe“. Dort wischt ihr einmal nach links, damit sich das Register „Team“ öffnet. Nun werden euch die verschiedenen Ligen der PvP-Kämpfe angezeigt und darunter der Punkt „Arenen & Raids“. Klickt auf das „+“ hinter diesem Menü-Punkt. Jetzt könnt ihr euch einen Namen für euer Team überlegen. Ich habe es „totes Team“ genannt. Im Anschluss sollt ihr Pokémon für euer Team auswählen. Ich habe mich für schwache Pokémon mit niedriger WP entschieden, da ich diese im Kampf sonst sowieso nicht benötige.

So legt ihr euch ein Team an

Habt ihr euer Team gewählt, dann müsst ihr die Pokémon natürlich noch bekämpfen lassen, denn ihr benötigt wie bereits erwähnt ja ein „totes“ Team. Ich habe dazu einen Arena-Kampf begonnen, das Team ausgewählt und mich besiegen lassen.

Wichtig! Ihr dürft diese Pokémon danach nicht beleben, denn sonst funktioniert der Trick nicht!

So nutzt ihr das Team im Raid: Werdet ihr nun zum Fern-Raid eingeladen, dann könnt ihr zunächst ganz normal beitreten und die Situation in der Lobby beobachten. Seid ihr euch unsicher, ob die Trainer die Lobby möglicherweise noch kurz vor dem Start verlassen könnten, dann wählt nun euer „totes Team“ aus.

Neben den vorgeschlagenen Pokémon, die ihr durch das Spiel automatisch angezeigt bekommt, könnt ihr nämlich auch vorher festgelegte Teams auswählen. Wischt dazu einfach im Bereich der Pokémon zur Seite, bis ihr das entsprechende vorbereitete Team gefunden habt. Da ihr die Pokémon vorab bereits in einen anderen Kampf geschickt habt, sind sie nun grau hinterlegt und haben keine Energie mehr.

Ist die Vorbereitungszeit des Raids nun abgelaufen und der Kampf beginnt, landet ihr jedoch in einer gesonderten Maske. Eure Pokémon sind ja schließlich nicht am Leben und können so auch nicht gegen den Raid-Boss kämpfen. Hier habt ihr nun die Möglichkeit ein anderes Team zu wählen. Ihr seht aber auch, wie viele Trainer sich im Raid befinden.

Vergleich meiner Fern-Raid-Pässe vorher (links) und nachher (rechts) sowie der Ablauf des Tricks

In meinem Versuch waren es zwei, also eine Freundin und ich. Sind euch das zu wenige Trainer oder ihr steht sogar nur noch allein in der Liste, dann könnt ihr das Spiel an dieser Stelle einmal komplett beenden, aus eurem Handy-Verlauf löschen und neu starten.

Habt ihr alles richtig gemacht, sollte euer Fern-Raid-Pass jetzt noch in eurem Item-Beutel sein. Wie auf dem vorherigen Bild sehen könnt, hatte ich sowohl zuvor als auch danach 3 Fern-Raid-Pässe in meinem Item-Beutel.

Übrigens: Sind doch alle Spieler im Raid geblieben, dann könnt ihr anstatt das Spiel zu schließen auch ganz einfach ein entsprechendes Team zusammenstellen und über „zurück zum Kampf“ in den Raid zurückkehren.

Eine Auswahl der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr im nachfolgenden Video:

Mein Fazit zum reddit-Trick

Meine Erwartungen: Als ich den Trick auf reddit gelesen habe, konnte ich mir ehrlich gesagt zunächst nicht vorstellen, dass es wirklich funktionieren soll. Aber ich fand es einen interessanten Ansatz, um sich seinen Pass in einer solchen Situation doch noch irgendwie retten zu können, weshalb ich es unbedingt probieren musste.

Denn auch ich bin schon zahlreiche Male mit derartigen Problemen konfrontiert wurden, weshalb ich den Frust der Spieler sehr gut nachvollziehen konnte. Nachdem ich es zum ersten Mal probiert habe, hatte ich die Erwartung, dass ich den Raid wie gewohnt einfach verlassen könnte. Das entsprechende Icon war aber nicht vorhanden, weshalb ich das Spiel einfach geschlossen habe.

Ich habe es auf diese Weise inzwischen mehrfach ausprobiert und es hat mit meinem „toten Team“ immer funktioniert. Laut einigen Trainern soll es auch klappen, wenn man ein Team ohne Monster einsetzt, das kann ich aber für den Moment nicht bestätigen.

Würde ich es wieder nutzen? Ja, ich finde es eine gute Möglichkeit, sich seinen Fern-Raid-Pass zu sichern, falls doch wieder einmal Spieler die Lobby wenige Sekunden vor dem Raid verlassen und ich allein da stehe. Ich werde mein Team somit vor allem dann nutzen, wenn ich die anderen Trainer, die mich eingeladen haben, (noch) nicht kenne oder weiß, dass sich diese gern kurzfristig umentscheiden.

Allerdings sollte es aus meiner Sicht auch wirklich nur in solchen Fällen eine Notlösung sein. Eine bessere Kommunikation zwischen den Trainern würde ich hier in jedem Fall vorziehen.

Wie ist eure Erfahrung mit Fern-Raids? Werdet ihr diesen Trick in Zukunft auch ausprobieren? Oder spielt ihr eher mit Leuten, die ihr kennt und habt diese Art von Problemen nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

