Pokémon GO hat gerade 4 neue Boxen im Shop – Eine lohnt sich richtig, kauft bloß nicht die falsche

Wenn ihr im Shop von Pokémon GO vorbeischaut, findet ihr dort gerade einige neue Boxen. Vor allem eine fällt auf.

In Pokémon GO steht am kommenden Wochenende die GO Tour: Hoenn in Las Vegas an.

In Vorbereitung darauf sind nun 4 neue Boxen im Shop von Pokémon GO gelandet. Darüber hinaus gibt es noch die 3 gewohnten Lehrlings-, Experten- und Erkundungs-Boxen. Derzeit findet ihr also 7 Boxen im Shop.

Die Boxen enthalten dabei viele und mitunter ungewöhnliche Items, allerdings kosten sie je nach Inhalt teilweise auch recht viele Münzen.

Wir zeigen euch hier die Inhalte und vergleichen die Box-Preise.

Welche Box im Shop lohnt sich gerade?

Die aktuell wohl interessanteste Box im Shop ist die “Super-Raid-Box”.

Super-Raid-Box: Kostet 750 Münzen und enthält:

10 Premium-Kampf-Pässe

3 Sternenstücke

3 Glücks-Eier

Diese Items kosten normalerweise insgesamt 1.000 Münzen für die Premium-Raidpässe, 300 für Sternenstücke und 240 für die Glücks-Eier. Das ergibt 1.540 Münzen, man zahlt aber nur 750 – man spart also 790 Münzen.

Für Spieler, die viel vor Ort raiden, ist das ein gutes Angebot. Auch für die globale Hoenn-Tour könnte das nützlich sein, wenn man auf die Jagd nach Proto-Groudon und Proto-Kyogre gehen möchte.

Vor allem lohnt sie sich aber im Vergleich zur “Expertenbox”. Die bietet die selben Items, aber weniger davon und kostet auch noch mehr. Hier der Vergleich:

Die beiden Boxen im Vergleich

Expertenbox: Diese Box kostet 900 Münzen. Sie enthält:

10 Premium-Kampf-Pässe

2 Sternenstücke

2 Glücks-Eier

Diese Items kosten normalerweise 1.360 Münzen (1000 für 10 Pässe, 200 für 2 Sternenstücke und 160 für die beiden Glücks-Eier). Man spart also immer noch 460 Münzen, aber die Super-Raidbox bietet einfach einen besseren Preis.

Wenn ihr also vorhabt, Raid-Pässe, Sternenstücke und Glücks-Eier als Box im Shop zu kaufen, holt euch eher die Super-Raid-Box. Allerdings sollte man beachten: Die Super-Raid-Box kann man nur drei Mal kaufen.

Welche Boxen sind noch im Shop?

Hier fassen wir die übrigen 5 Boxen, die aktuell im Shop zu finden sind, zusammen.

So sieht der Boxen-Shop derzeit aus

Lehrlingsbox: Diese Box kostet 400 Münzen. Sie enthält:

1 Premium-Kampf-Pass

1 Super-Brutmaschine

1 Ei-Brutmaschine

Diese Items kosten normalerweise zusammengerechnet 450 Münzen – man spart also 50 Münzen.

Erkundungs-Box: Die Box kostet 1.850 Münzen und enthält:

10 Super-Brutmaschinen

5 Rauch

10 Ei-Brutmaschinen

Die Items kosten normalerweise 2.000 Münzen für die Super-Brutmaschinen, 1.500 für die regulären Brut-Maschinen und 200 für Rauch. Das ergibt 3700 Münzen, man spart also auch 1.850 Münzen und damit 50 %. Allerdings ist die Box für 1.850 Münzen immer noch die zweitteuerste im Shop.

Trainingsbox: Die Box kostet 550 Münzen und kann 3 Mal gekauft werden. Sie enthält:

1 Pokémon-Aufbewahrung

1 Item-Beutel

50 Hyperbälle

2 Rauch

Diese Item-Sammlung kostet normalerweise jeweils 200 Münzen für die Aufbewahrungs- und Beutel-Erweiterung sowie 80 Münzen für die beiden Rauch-Items. Das ergibt 480 Münzen, Hyperbälle kann man normalerweise nicht kaufen, sondern gratis im Spiel sammeln – dafür würden dann 70 Münzen draufgehen.

Das lohnt sich nicht wirklich. Wer es auf die Erweiterungen abgesehen hat, sollte die eher einzeln kaufen.

Wanderbox: Die Box kostet 999 Münzen und kann 3 Mal gekauft werden. Sie enthält:

4 Super-Brutmaschinen

2 Rauch

5 Ei-Brutmaschinen

1 Lockmodul

Diese Items kosten normalerweise 800 Münzen für die Super-Brutmaschinen, 80 für Rauch, 750 für die Ei-Brutmaschinen und 100 für ein Lockmodul. Das ergibt 1.730 Münzen, man spart also 731 Münzen.

Legendenbox: Das ist die aktuell teuerste Box im Shop mit 3.775 Münzen. Man kann sie nur einmal kaufen. Sie enthält:

10 Super-Brutmaschinen

10 Ei-Brutmaschinen

2 Top-Sofort-TMs

2 Top-Lade-TMs

Die Super-Brutmaschinen und Ei-Brutmaschinen kosten zusammen normalerweise schon 3.500 Münzen. Damit bleiben noch 275 Münzen für die 4 Top-TMs, die man normalerweise nur selten im Spiel bekommt.

Insgesamt ist die Box aber an sich einfach sehr teuer. Wer es auf Brutmaschinen abgesehen hat, wäre bei anderen Boxen günstiger dran.

