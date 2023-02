Pokémon GO: Trainer wünschen sich wichtige Änderung bei Eiern, aber glauben nicht dran

Wer Eier in Pokémon GO ausbrüten will, muss eine Menge laufen – Anders wird man sie nicht los. Einige Spieler finden, es ist Zeit für eine Änderung. Ihr auch? Nehmt unten an der Umfrage teil!

Regelmäßig kommt es bei Pokémon GO vor, dass der Eier-Pool durcheinander gewirbelt wird. Dann bekommt man andere Monster durch das Ausbrüten als sonst.

Ein solcher Fall ist zum Beispiel die kommende weltweite Hoenn-Tour in Pokémon GO, zu der es regionale Monster in den 10-km-Eiern geben wird. Doch auch andere Eier wurden in der Vergangenheit immer mal wieder mit Event-Spawns bestückt.

Doch es gibt ein Problem: Vor solchen Events müssen viele Spieler eine Menge Kilometer abwandern, weil sonst gar kein Platz für die “neuen” Eier mit Event-Monstern ist. Die Ei-Aufbewahrung bietet schließlich nur Platz für 9 Eier, plus drei weitere aus Abenteuer-Sync-Belohnungen oder von Rocket-Bossen.

Man kann also maximal 12 Eier sammeln, dann ist erstmal Schluss. Ein Punkt, der einige Spieler ärgert, wie eine aktuelle Diskussion im Pokémon-GO-Subreddit zeigt.

Sind die Eier in Pokémon GO ein Problem? Trainer schlagen Lösungen vor

Das schlägt ein Trainer vor: Ein User teilte im Subreddit zu Pokémon GO einen Screenshot seiner Eier-Sammlung (via reddit). Gleich 8 Zehn-Kilometer-Eier und vier 12-Kilometer-Eier hat er gesammelt.

Er fragt: “Können wir bitte die Möglichkeit bekommen, Eier zu löschen? Das nervt ziemlich ohne Brutmaschinen, wenn man an 7-km-Event-Pokémon kommen möchte.”

Er schlägt also vor, Eier, die man nicht ausbrüten möchte, einfach entfernen zu können und damit wieder Platz für neue zu schaffen. Denn: Was für Eier man bekommt, hat man nur sehr bedingt in der Hand. 7-km-Eier kann man sich von Freunden sichern, 12er von den Rockets – doch 2er, 5er und 10er landen zufällig in der Sammlung, wenn man an PokéStops dreht und Platz hat.

In den Kommentaren trifft die Idee auf Zuspruch, aber auch auf wenig Hoffnung. Viele Spieler vermuten: Daran werden die Entwickler eher nichts ändern.

Schließlich sind Brutmaschinen beliebte Items, die man für Münzen im Shop kaufen könne, und aktuell der einzige Weg, Eier loszuwerden (via reddit). Ein User schreibt schlicht: “Lauf los, Kumpel” (via reddit).

Wie könnte man das lösen? Auf der Gegenseite argumentieren aber auch Spieler, dass Niantic vielleicht sogar mehr durch Brutmaschinen verdienen könnte, wenn man tatsächlich die Eier einsammeln würde, die man möchte.

“Ich weiß, dass ich kein Geld ausgeben werde, nur um einen Haufen mieser 5km-Eier loszuwerden, aber vielleicht tue ich es, um während einer Tour wie der Hoenn-Tour einen Haufen cooler Eier auszubrüten”, argumentiert ein Trainer (via reddit).

Alternativ schlagen die Trainer aber auch Abwandlungen vor. Etwa so:

“Sie sollten uns eine permanente Super-Brutmaschine für Level 50 geben” schlägt ein User vor (via reddit).

“Oder wenigstens eine zweite unendliche Brutmaschine” (via reddit).

“Das Kumpel-Pokémon sollte ein separates Ei tragen. Gib ihm einen Rucksack, dann könnte man zwei Eier auf einmal erledigen. Wenn sie Tsunamis verursachen oder unsterbliche Wesen bekämpfen können […], können sie auch Eier tragen.”

Wir wollen von euch wissen: Wie steht ihr zu Änderungen der Eier in Pokémon GO? Was für eine Lösung würdet ihr euch wünschen – wenn überhaupt? Nehmt an der Umfrage teil und erzählt uns in den Kommentaren, wie ihr zu der Situation steht.

Ansonsten steht in Pokémon GO demnächst alles mögliche an, von Rampenlicht-Stunden bis hin zur Hoenn-Tour. Die wichtigsten Termine findet ihr in der Übersicht der Events in Pokémon GO im Februar 2023.