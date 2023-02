Pokémon GO: Trainer filmen den Boden, um bei Aufgaben zu mogeln – Niantic reagiert

In Pokémon GO gibt es umstrittene „Scan-Aufgaben”, bei denen man Orte aus der realen Welt filmen soll. Nun erklärte Niantic: Wer das schlecht macht, kriegt die Aufgaben nicht mehr.

Was sind Scan-Aufgaben? Die “AR-Kartierungs-Forschung” gibt es seit dem Herbst 2020 in Pokémon GO. Um diese Forschungsaufgaben zu lösen, soll man bestimmte PokéStops in der realen Welt aufsuchen und scannen.

Vor Ort angekommen soll man die Handy-Kamera zücken, den Stop umkreisen und filmen, um das Video dann einzuschicken. Das dient laut Erklärung im Spiel der Erstellung von 3D-Karten von PokéStops und Arenen. Als Belohnung gibt es unterschiedliche Items.

Was ist das Problem? Die Scan-Aufgaben sind durchaus umstritten in der Pokémon-GO-Community. So gibt es etwa PokéStops an Orten, an denen Trainer das Filmen als problematisch einstufen – wie etwa Spielplätze oder Krankenhäuser.

In der Diskussion kommen immer wieder auch “Workarounds” auf, wie etwa, dass man einfach den Boden filmt oder die Kamera abdeckt, während man die Strecke abläuft, auf der ein PokéStop gescannt werden soll. So kann man die Aufgaben quasi unauffällig lösen und sich eine Belohnung abholen.

Ob ein solches “Schummeln” in Zukunft aber noch möglich sein wird, ist fraglich – denn Niantic kündigte eine Änderung an.

Trainer, die „niedrige Qualität” liefern, kriegen keine AR-Scan-Aufgaben mehr

Das sagt Niantic: Über den Twitter-Account “Niantic Support” wurde erklärt, dass die AR-Scan-Aufgaben geändert wurden. So sollen “einige Trainer mit einer Vorgeschichte, in der sie AR-Scans von niedriger Qualität eingereicht haben”, diese in Zukunft nicht mehr bekommen.

Wen oder welche Videos das genau betrifft, lässt Niantic offen, teilt allerdings einen Link mit Tipps, wie man hochqualitative Scans machen soll (via niantic.com).

Dazu gehört etwa:

Das man sich nach Hindernissen umschauen soll, bevor man eine geeignete Strecke abläuft.

Die Kamera soll fokussiert und nicht verschwommen sein. Man soll sich um einen Ort herum bewegen, anstatt an einem Ort nur das Smartphone zu bewegen.

Man soll in einem “normalen” Tempo gehen, langsam und gleichmäßig. Zudem sollen plötzliche Richtungswechsel vermieden werden.

Der ” PokéStop sollte immer im Zentrum sein. Fokussiere den PokéStop und bewege dich einmal um 360° um ihn herum. Wenn es nicht sicher oder möglich ist, dich einmal um das Objekt herumzubewegen, scanne so viel wie möglich” (via niantic.com).

Abstand und Winkel sollen variiert werden.

Darüber hinaus erklärt Niantic, dass man einige Dinge nach Möglichkeit vermeiden soll. Dazu gehören unter anderem das Scannen in gefährlichen Situationen wie auf der Straße, Scans von zu weit entfernten oder zu nahen PokéStops oder die Anfertigung von Scans, wenn das Smartphone dabei heiß wird.

Als letzten Punkt führt Niantic außerdem auf, dass man das “Hochladen von Scans, die nicht den jeweiligen PokéStop zeigen” vermeiden solle (via niantic.com). Das würde zum Beispiel gegen Videos vom Boden sprechen.

Wie reagieren Trainer? In den Kommentaren bei Twitter kommt die Änderung offenbar nicht besonders gut an. Auch auf reddit diskutieren Spieler das Feature eher kritisch (via reddit). So melden sich einige Trainer, dass sie in Zukunft wohl nichts mehr scannen werden, da sie sich damit unwohl fühlen, wenn sie noch genauer scannen müssen.

Wie seht ihr das Scan-Feature in Pokémon GO? Nutzt ihr es oder ist das eher nichts für euch? Wie werdet ihr in Zukunft damit umgehen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Ansonsten stehen Pokémon GO ein paar ereignisreiche Wochen bevor. Das Saison-Ende rückt näher, zudem stehen die Hoenn-Tour und weitere Events an. Die genaue Übersicht aller Events in Pokémon GO im Februar 2023 findet ihr hier.