Pokémon GO: Über 3.500 Trainer zeigen, wie viele perfekte Pokémon sie besitzen

Pokémon mit perfekten Werten in Pokémon GO zu finden ist gar nicht so einfach. In einer Umfrage fragte MeinMMO: Wie viele habt ihr eigentlich? Nun gibt es ein Ergebnis.

Das war die Umfrage: “Perfekte Pokémon”, “Vier-Sterne-Pokémon” oder auch “Hundos” – es gibt einige Bezeichnungen für Monster, die mit Maximal-Werten in Pokémon GO gefangen werden. Die zu finden ist aber nicht leicht.

In einer Umfrage im Januar stellte MeinMMO die Frage: “Wie viele 4-Sterne-Pokémon habt ihr?” Insgesamt 3.518 Stimmen wurden abgegeben.

Was kam bei der Umfrage zu perfekten Pokémon raus?

Das ist das Ergebnis: Nachdem gerade anfangs ein recht deutliches Gewicht in Richtung der hohen Zahlen ging, entwickelte sich im Laufe der Umfrage ein relativ ausgeglichenes Bild.

21 % der Abstimmungen entfielen auf 11 bis 30 perfekte Pokémon in der kompletten Sammlung

20 % gaben an, 0 bis 10 perfekte Pokémon zu haben

Dann aber folgten mit 18 % Spieler, die über 151 perfekte Pokémon gesammelt haben – immerhin 621 Stimmen

17 % gaben an, 51 bis 100 perfekte Monster zu haben

14 % fielen auf 31 bis 50 Monster

10 % lagen bei 101 bis 150 perfekten Monstern

Fasst man die Antworten in zwei Bereiche zusammen, kommt man auf 55 % der Spieler, die unter 50 perfekte Pokémon gefangen haben, aber auch auf 45 %, die mehr als 50 gesammelt haben – teilweise sogar deutlich mehr.

Damit ist die Umfrage zwar ausgeglichen, doch die Zahlen einzelner Trainer liegen teilweise sehr weit auseinander. Wie viele perfekte Monster man hat, hängt neben der Seltenheit auch von anderen Faktoren ab. Etwa, wie lange man schon spielt, wie viel man tauscht oder explizit versucht, “Hundos” zu jagen.

Auch auf unserer Facebook-Seite zu Pokémon GO und im ursprünglichen Beitrag wurde zur Umfrage diskutiert. So erzählen einige, wie sie die Monster bekommen haben. Unter anderem hatten Trainer Erfolg mit dem Tauschen, ausbrüten von Eiern oder Erlösen, wenn es um das Sammeln perfekter Pokémon ging. Je nach “Quelle” gibt es bessere Chancen auf perfekte Werte.

So schreibt etwa User “KarlDieter”: “Spiele teilweise ab 2016, aktiv ab 2018

195.000 Pokemon gefangen. 167 4*, davon 3x 4* Glücks, 3x 4* Shiny, 2x 4* Crypto, 34x 4* Erlöste”

195.000 Pokemon gefangen. 167 4*, davon 3x 4* Glücks, 3x 4* Shiny, 2x 4* Crypto, 34x 4* Erlöste” “D” schreibt: “Sehe mich als Gelegenheitsspieler. Aber spiele seit 2016 täglich. Hab 79. Liegt aber auch daran, dass ich nicht jedes Pokemon checke. Weder nutze ich ein Tool, noch manuell.[…]”

“Ivan” schreibt: “Habe 426 im perfekten Dex, spiele aber seit 2017 mit Map”.

Wie macht ihr euch auf die Suche nach 100er-Pokémon? Wartet ihr einfach auf gut Glück, bis euch in der Wildnis eins über den Weg läuft? Versucht ihr, direkt nach ihnen zu suchen? Und welche Tipps habt ihr? Erzählt es uns in den Kommentaren!

