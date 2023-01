Pokémon GO: Perfekte Pokémon sind verdammt selten – Wie viele habt ihr?

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Falls ihr gerade auf der Jagd nach Monstern mit guten Werten seid: Derzeit läuft das “Mondneujahrs-Event” in Pokémon GO, das höhere Chancen auf Glückspokémon beim Tauschen bringt . Das könnte eine Gelegenheit sein, sich gute Werte zu sichern.

Sagt es uns genau: In der Umfrage fragen wir einige Zahlenbereiche ab, aber wir wollen es außerdem genauer wissen. Wie lange spielt ihr schon, und wie viel Monster habt ihr genau in dieser Zeit gesammelt? Wo kommen eure Monster vor allem her? Und: Habt ihr möglicherweise deutlich mehr als 151 “Hundos” gesammelt? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Nehmt dann an unserer Umfrage teil und hakt den Bereich ab, in dem ihr euch befindet:

Nutzt dazu die Filterfunktion in eurem Spiel und gebt in der Pokémon-Übersicht “4*” als Suchbegriff ein. Dann werden euch alle 4-Sterne-Pokémon angezeigt.

Doch insgesamt gilt: An ein 4-Sterne-Pokémon kommt man nicht so schnell. Deshalb wollen wir von euch wissen: Wie ist da eigentlich euer Stand?

Gerade bei den besten Angreifern in Pokémon GO freut man sich über solche Monster. Doch diese “Hundos” oder auch “Vier-Sterne-Pokémon” – die zwar auch nur mit einem Drei-Sterne-Stempel, aber zumindest andersfarbig dargestellt werden – sind extrem selten.

Monster mit perfekten Werten in Pokémon GO sind immer ein Highlight. Wir wollen von euch wissen: Wie viele habt ihr eigentlich?

