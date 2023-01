Pokémon GO: YouTuber kauft bei „Profi-Trainer” 5 harte Duelle – So ging das aus

Ein YouTuber forderte einen Trainer heraus, der sich im Internet gegen Geld für Trainings-Duelle in Pokémon GO anbietet. In einem Video zeigt er, wie das lief – und wie er sich für Pleiten selbst bestrafte.

Um wen geht es? Der YouTuber “Poké Daxi” postet regelmäßig neue Videos zu Pokémon GO und hat mit seinem Content bislang 356.000 Abonnenten gesammelt. Er zeigt beispielsweise Tipps und Tricks, experimentiert aber auch ansonsten gern mal ein wenig mit dem Spiel.

So auch in einem interessanten Video vom 14. Januar 2023: Da heuerte der YouTuber einen Spieler an, der sich auf dem Portal “Fiverr” für Trainings-Matches gegen Geld anbietet.

Der schreibt über sich selbst, dass er Pokémon GO seit Anfang 2016 spiele und “OP-Teams mit Pokémon für PvP-Kämpfe in jeder Liga” habe (via fiverr).

Er bietet Trainings an, wenn man etwa sein Team vor einem Turnier oder dem Start einer neuen Kampfliga-Saison testen wolle – oder wenn man sich schlicht für einen “würdigen Pokémon-Trainer halte”.

Ein Set von 5 Matches bietet der Trainer für 9,74 Euro an, ein 10er-Set für 19,48 Euro und ein 15er-Set für 24,36 Euro. Tatsächlich findet man auf Fiverr einige Trainer, die verschiedene Dienste für Pokémon GO anbieten.

Poké Daxi sah hier jedenfalls eine spannende Herausforderung und trat gegen den Trainer an.

YouTuber macht es spannender – verschickt ein Shiny für jede Niederlage

Das ist die Challenge: “Bei Fiverr kann man Leute für verschiedene Jobs anheuern – und heute hab ich technisch gesehen einen professionellen Trainer angeheuert”, erklärt Poké Daxi im Video.

“Wir werden ein paar Kämpfe in der Superliga machen. Und damit es spannend wird, gibt es einen Twist: Ich habe ihm gesagt, dass ich für Regionals trainiere und er es mir nicht einfach machen soll. Aber immer, wenn ich verliere, muss ich ein Shiny transferieren.”

Mit dem Risiko einige wertvolle Shinys zu verlieren, ging der YouTuber also in die Duelle. Wie es lief, sehr ihr hier im Video von Poké Daxi:

So gingen die Duelle aus: Insgesamt 5 Matches spielte Poké Daxi gegen den “Profi-Trainer”.

Im ersten Match wollte der YouTuber nicht direkt mit einem vollen Meta-Team einsteigen. Er setzte Tohaido, Melmetal und Toxiquak ein – und gewann gegen Jugong, Bibor und Nachtara.

Das Fazit des YouTubers lautete, er habe zwar gewonnen – aber der Gegner war besser, als er dachte.

In Match 2 will Poké Daxi “ordentlich starke” Monster einsetzen und nutzt Machomei, Tangoloss und Alola-Sandamer. Sein Gegner bringt Feelinara, Bibor und Nachtara.

Das verliert der YouTuber – und verschickt zur Selbstbestrafung ein Shiny Ditto, das ziemlich selten ist.

Ein Shiny-Ditto ging schonmal an den Professor

Im dritten Match will Poké Daxi ein Meta-Team nutzen, um keine weiteren Shinys zu verlieren. Er nutzt Bisaflor, Cresselia und Crypto-Alola-Knogga. Doch er tritt gegen Altaria und Nachtara an, und das dritte Monster bekommt er gar nicht mehr zu sehen, so schnell ist er ausgekontert. Zur Strafe schickt er ein Shiny Lugia an den Professor.

Match 4 bestreitet der YouTuber mit Azumarill, Zobiris und Alola-Knogge – eines seiner Lieblingsteams. “Wenn ich das verliere, muss ich vielleicht mit PvP aufhören”, meint er. Gegen Tengulist, Fiaro und Registeel zieht er aber erneut den Kürzeren und versendet ein schillerndes Alola-Digdri.

Das finale Match sollen Noctuh, Zobiris und Sumpex gewinnen. Gegen Hypno, Bibor und Azumarill klappt es auch – und die Shiny-Sammlung des YouTubers bleibt verschont.

Am Ende freut sich der YouTuber über seinen Sieg, meint aber auch: “Diese Typen machen es einem wirklich nicht einfach.”

Was haltet ihr von dem Experiment? Erzählt es uns in den Kommentaren!

