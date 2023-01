Trainer sammelt in Pokémon GO 100 perfekte Monster – Zeigt, wie er sie gefunden hat

In Pokémon GO hat ein Trainer 100 perfekte Monster gefangen und zeigt, wo er sie gefunden hat. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, in welchen Bereichen sein Glück am größten war und welches sein wertvollstes Exemplar ist.

Um welche Monster geht es? In Pokémon GO legen viele Spieler vor allem auf seltene Monster ein besonderes Augenmerk. Neben schillernden Exemplaren, die sich anhand ihrer Farbe vom eigentlichen Pokémon unterscheiden, gehören dazu auch die sogenannten Hundos.

Dabei handelt es sich um Pokémon, die eine perfekte Bewertung, also 100 % IV bzw. 4-Sterne, haben. Hat ein Monster eine solche Bewertung, dann kann es sein Potential im Angriff, der Ausdauer und der Verteidigung optimal ausschöpfen, was besonders bei den besten Angreifern in Pokémon GO hilfreich im Kampf sein kann.

Doch genau wie Shinys sind auch Hundos im Spiel nicht an jeder Ecke zu finden. Und noch seltener treten sie in Kombination, als sogenannte Shundo auf. Ein Trainer berichtet nun in seinem reddit-Beitrag darüber, wie er 100 Hundos fangen konnte und zeigt sein wertvollstes Exemplar.

Über welche Wege hat skyhiker14 die Hundos bekommen?

Wie der reddit-Users skyhiker14 in seinem aktuellen Beitrag berichtet, hat er im vergangenen Jahr einen für ihn ganz besonderen Meilenstein erreicht. So hat er 100 Hundos gefangen, also Pokémon, die eine perfekte IV haben.

An dieser Sammlung möchte er die anderen Trainer der Community teilhaben lassen und verrät, auf welchen Wegen er an die Monster gelang. So schreibt er (via reddit.com): “Letztes Jahr habe ich 100 Hundos erreicht, also dachte ich mir, es wäre gut, eine Aufschlüsselung zu machen, wo sie alle herkommen.”

Wie hat er die Hundos gefunden? Wie skyhiker14 berichtet, konnte er die 100 Hundos auf den unterschiedlichsten Wegen finden. Den größten Teil konnte er demnach in der Wildnis ergattern, gefolgt von Eiern sowie Monstern aus Feldforschungen.

Die wenigsten Begegnungen mit einem perfekten Monster hatte er im Forschungsdurchbruch, bei Crypto-Pokémon sowie bei den Überraschungen nach Schnappschüssen. Seine perfekten Pokémon schlüsseln sich somit wie folgt auf:

29x in der Wildnis

21x ausgebrütet

17x aus Feldforschungen

17x erlöste Monster

6x getauschte Pokémon (davon 5 Glückspokémon)

3x aus Raids (2 aus 1er-Raids und 1 aus 5er-Raids)

2x aus befristeten Forschungen

2x aus Spezialforschungen

1x aus dem Forschungsdurchbruch

1x Crypto-Pokémon von Team GO Rocket

1x Überraschungsbegegnung nach dem Schnappschuss

Wie viele Monster musste er dafür fangen? Um dieses Ziel zu erreichen, musste er sich zuvor jede Menge Monster sichern. So geht aus seiner Statistik unter anderem hervor, dass er bereits 84.932 Pokémon gefangen sowie 5.238 Eier ausgebrütet hatte. Außerdem absolvierte er 785 legendäre Raids, 2.850 Rocket-Kämpfe und 3.362 Tauschaktionen.

Das wertvollste Hundo seiner Sammlung

Von den insgesamt 100 perfekten Pokémon, waren aber auch vier ganz besondere Exemplare dabei. So erklärt skyhiker14, dass er sich vier Shundos sichern konnte. Dabei wirkt er etwas enttäuscht, dass es nur so wenige sind, denn er schreibt: “Nur vier der 100 waren Shundo, von denen drei aus dem Tausch stammen.”

Auf eines von ihnen ist er aber besonders stolz und bezeichnet es selbst als sein “Kronjuwel”. Bei diesem handelt es sich um ein schillerndes Mewtu mit einer perfekten IV.

perfektes Shiny-Mewtu von skyhiker14 (via reddit.com)

Warum ist Mewtu besonders? Das legendäre Monster lohnt sich richtig, denn Mewtu hat einen enormen Angriffswert und fungiert aufgrund seiner Vielzahl an Attacken als echter Allrounder. In Raids solltet ihr ihn als einen der besten Psycho-Angreifer nicht in eurem Team missen. Und auch in der Meisterliga spielt Mewtu laut dem Ranking von PvPoke ganz vorne mit (via pvpoke.com).

Weitere starke Monster in Pokémon GO, haben wir euch im nachfolgenden Video zusammengefasst:

Andere Trainer haben ebenfalls wenige Shundos

In der Community kommt der Beitrag von skyhiker14 gut an, denn er animiert zahlreiche Trainer es ihm gleichzutun und ihre eigenen Hundo-Statistiken in den Kommentaren zu posten. Dabei wird schnell klar, dass auch andere Trainer verhältnismäßig wenig Glück in Bezug auf Shundos haben. So kann man hier folgendes lesen:

wildduck73: “Ich spiele seit November 2016. Ich bin Level 50 und habe 182.500 Pokemon gefangen (per Hand, kein Gotcha). Ich habe insgesamt 165 Hundos und noch nie ein Shundo gesehen.”

duel_wielding_rouge: “Spieler des ersten Tages, 400 Hunderter. Kein Shundo.”

MathProfGeneva: “‘Nur 4’ Shundo. Ähm, das ist eine erstaunliche Quote. Ich habe 359 Hunderter (und habe versehentlich 2 andere gelöscht). Ich habe 3 Shundo.”

Wie ist eure Hundo-Quote in Pokémon? Und wie viele perfekte Shinys konntet ihr euch bereits sichern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In Pokémon GO geht derzeit ein Glitch um, der euch eine Menge Bonbons bringen soll. Wir erklären euch, weshalb ihr damit vorsichtig sein solltet.