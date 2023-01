Pokémon GO zeigt Preis für Forschung zur Hoenn-Tour – Trainer sorgen sich um die Boni

In Pokémon GO steht im Februar die Hoenn-Tour an – einmal in Las Vegas, einmal weltweit. Für letztere wurde nun das Forschungs-Ticket angekündigt. Doch Trainern wundern sich über bislang fehlende Boni.

Das ist die Hoenn-Tour: Die Hoenn-Tour wird ein großes Event im Februar, das die Pokémon der 3. Generation in den Vordergrund stellt. Unter anderem kommen auch neue Versionen von Kyogre und Groudon ins Spiel. Schon in der Vergangenheit gab es solche “Touren” – für die Regionen Kanto und Johto, als weltweites Event.

Die Hoenn-Tour wird an zwei Terminen abgehalten.

Als örtliches Event in Las Vegas, am 18. und 19. Februar

Und als weltweites Event, am 25. und 26. Februar

Das wurde jetzt vorgestellt: Für den zweiten Termin, also das weltweite Event, wurde nun erklärt, dass man sich ein Ticket für die “Meisterwerkforschung: Erfüllter Wunsch” kaufen kann. Hier soll man schwierige Aufgaben lösen und eine Begegnung mit Shiny-Jirachi bekommen.

Das Ticket soll 4,99 US-Dollar kosten (bzw. den entsprechenden Preis in der Landeswährung) und wird vom 20. Februar bis 20. März verfügbar sein.

Dieses Ticket bringt aber nur die Meisterwerkforschung mit Jirachi – und nach aktuellem Stand keine anderen Boni. Das sorgt für Fragezeichen bei einigen Trainern.

Trainer wünschen sich verbesserte Shiny-Chance – doch die fehlt aktuell

Das wundert Trainer: Für das Vor-Ort-Event in Las Vegas wurden bereits ein “großes” Event-Ticket für 30 US-Dollar und Add-Ons bekannt gegeben. Für das “weltweite” Event hingegen gibt es bisher nur das separate Ticket für die Jirachi-Forschung.

Zudem wurden für “weltweit” auch die Spezialforschung “Legendenjagd” sowie verschiedene Spawns und Raids angekündigt. Was derzeit aber noch fehlt, sind Infos zu weiteren Event-Inhalten und vor allem erhöhten Shiny-Chancen, auf die Trainer eigentlich hoffen.

In der offiziellen Ankündigung wird aktuell sogar klar unterschieden. Da heißt es: “Beim Live-Event in Las Vegas haben Ticketinhaber eine höhere Chance, Schillernden Pokémon zu begegnen. Der Ticketerwerb ist jedoch keine Garantie für Schillernde Pokémon” (via pokemongolive.com).

Nach aktuellem Stand scheint es mehr Boni für das Vor-Ort-Event zu geben, als beim weltweiten Event. Das irritiert einige Trainer in unterschiedlichen Threads, die sich im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad” austauschen. Einige Beispiele:

“Wenn es keine anderen Boni und keine verstärkten globalen Shinys gibt, ist die ganze Sache wahrscheinlich sinnlos. Es gibt schon jetzt nur ein paar neue Shinys für Hoenn, da die Regionals hinter 10k Eiern verschlossen sind, also bringt mich eine Chance von 1 zu 500 Shinys nicht aus dem Haus. Ich werde einfach ein paar Proto-Raids machen, solange sie Fernraids erlauben” (via reddit)

“5$ für Shiny-Jirachi? Ich denke, es ist besser als 8 für ein nicht-Shiny-Keldeo… Aber ich bin wirklich überrascht, dass sie kein Ticket freigeben, um Shiny-Quoten zu erhöhen”, kommentiert User “MysticalTh0r” in einem weiteren Thread (via reddit).

“Ich hatte so viel Spaß mit den vergangenen GO Tours, hoffentlich haben sie noch ein paar weitere Ankündigungen für die globale Tour. Es wäre so enttäuschend (für diejenigen von uns, die es sich nicht leisten können), wenn sie alle zukünftigen Touren nur persönlich machen würden und die globale Version diese “Lite”-Versionen bekommt…” kommentiert ein weiterer User (via reddit).

“Mann, ich wünschte, sie hielten die GO-Tour-Events ausschließlich global, jetzt wird dieses Event in den nächsten Jahren einfach ein GO-Fest-Klon werden. Gebt den Ticketkäufern wenigstens die “globale, erhöhte Chance” (nicht die verrückten, erhöhten Chancen bei persönlichen Events) (via reddit).

Wie sich das Event letztendlich gestalten wird, bleibt allerdings weiterhin abzuwarten. Denkbar wäre, dass weitere Event-Inhalte noch bekannt gegeben werden, je näher die Hoenn-Tour kommt. Das ist derzeit aber völlig offen. Nach aktuellem Stand scheint es kein “großes” Ticket für die globale Tour zu geben.

Wie war es letztes Jahr? Die Johto-Tour fand als globales Event auf der ganzen Welt statt. Damals gab es ein Ticket für insgesamt 12 Euro im Shop, das einem alle Event-Inhalte gab.

Was haltet ihr von der anstehenden Hoenn-Tour? Erzählt es uns in den Kommentaren.