Pokémon GO: Hoenn Tour im Februar 2023 in Las Vegas und Weltweit – Termin und Inhalte

Die ersten Details zur großen Pokémon GO Tour: Hoenn wurden enthüllt. Das Event findet vor Ort in Las Vegas statt und anschließend weltweit. Wir zeigen euch die Termine und bisher bekannten Inhalte sowie Ticket-Preise.

Was ist das für ein Event? Die Pokémon GO Tour geht im Februar 2023 in ihre dritte Runde. Im Jahr 2021 lief bereits die Kanto-Tour, im Jahr 2022 lief die Johto-Tour. Der Start der Hoenn-Tour im Jahr 2023 war also naheliegend und wurde von Trainern schon antizipiert. Nun gibt es offizielle Infos zum Event von Niantic.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was wir bisher zur großen Hoenn-Tour in Pokémon GO wissen.

Hoenn-Tour 2023 – Termine und Start

Wann geht es los? Die Hoenn-Tour läuft an zwei Terminen. Einmal in Las Vegas, Nevada und am darauf folgenden Wochenende weltweit.

Am 18. Februar und 19. Februar in Las Vegas

Am 25. und 26. Februar weltweit

Wir zeigen euch hier in der Übersicht zunächst die Inhalte des weltweiten Events.

Tickets für Hoenn-Tour 2023

Ticket für Las Vegas: Wenn ihr beim Live-Event in Las Vegas (USA) mit einem Ticket dabeisein wollt, dann kostet das 25 US-Dollar. Bis zum 31. Dezember ist das Ticket im Angebot, danach kostet es 30 US-Dollar.

Auf der Webseite von Niantic könnt ihr das Ticket kaufen.

Addons: Mit Ticket-Addons könnt ihr euch weitere Inhalte freikaufen. Die Addons zählen für beide Tage in Las Vegas:

Raid-Liebe (15 US-Dollar)

Bis zu 18 kostenlose Raid-Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen

Zusätzliche 5.000 EP für erfolgreiche Raid-Kämpfe

6 zusätzliche Bonbons für Pokémon, die in Raid-Kämpfen der Stufe 5 gefangen wurden

3 zusätzliche XL-Bonbons für Pokémon, die in Raid-Kämpfen der Stufe 5 gefangen wurden

Schwärmer-Ei (15 US-Dollar)

1/4 Schlüpf-Distanz*

3-fache Schlüpf-EP

3-fache Schlüpf-Bonbons

3-facher Schlüpf-Sternenstaub

Höhere Chance auf 10-km-Eier durch das Drehen von PokéStops und Arenen

Die verringerte Schlüpf-Distanz wird nicht auf ähnliche Boni angerechnet.

Bonus-Addon Samstag/ Bonus-Addon Sonntag (25 US-Dollar)

Erhöhte Chance auf Schillernde Pokémon

Bis zu sechs tägliche Spezialtausche innerhalb des Parks

Halbierte Sternenstaub-Kosten beim Tauschen innerhalb des Parks

Halbierte Schlüpf-Distanz

Bis zu neun Raid-Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen

Team GO Rocket erscheint häufiger in Ballons.

Rauch (außer der Tägliche Abenteuerrauch) hält während des Events 90 Minuten lang an.

Erhöhte Chance auf die Feldforschungen „Gruseliges Gedrängel“ und „Energie-Boost“

Befristete Forschung „Punkt-Panda-Party“ einmal pro Tag (insgesamt zweimal)

Wenn ihr euch für eine Edition entschieden habt – entweder Pokémon Rubin-Edition oder Pokémon Saphir-Edition –, gilt diese Auswahl für beide Event-Tage.

Für das Samstags- und das Sonntags-Add-On gelten bestimmte Einschränkungen. Die folgenden ticketpflichtigen Event-Features sind nur einmal verfügbar:

Event-Spezialforschung: Eine unbehagliches Bündnis

Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch

Ticket für weltweites Event? Von einem Ticket für das weltweite Event ist bisher in der Ankündigung noch gar nicht die Rede. Bekannt ist nur, dass man sich die Meisterwerk-Forschung kaufen kann. Ob es weitere Käufe wie die für Rubin und Saphir geben wird, ist zu diesem Zeitpunkt nicht klar.

Hoenn-Tour 2023 weltweit – Proto-Formen, Shiny Jirachi und mehr

Wann ist Start? Am 25. und 26. Februar 2023 von jeweils 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Spezialforschung und Meisterwerk-Forschung

Die Spezialforschung: Gemeinsam mit Rhi nehmt ihr an einer Spezialforschung teil, die sich um die Hoenn-Region dreht. Ihr sollt den Geschichten um den roten und blauen Edelstein auf den Grund gehen. Die Items sollen mit Proto-Kyogre und Proto-Groudon in Verbindung stehen. Diese beiden neuen Formen für Groudon und Kyogre teaserte Niantic bereits in der Jahreszeit-Übersicht an.

Beim weltweiten Event der Hoenn-Tour könnt ihr zum ersten Mal die Protomorphose-Formen von Groudon und Kyogre sehen.

Meisterwerk-Forschung: Während des Events könnt ihr an der Meisterwerk-Forschung „Erfüllter Wunsch“ teilnehmen. Allerdings ist diese kostenpflichtig (Preis bisher unbekannt). Schließt ihr sie ab, dann werdet ihr mit einem Schillernden Jirachi belohnt.

Shiny Jirachi

Eine Meisterwerk-Forschung, die mit weniger Schritten zu Shiny Jirachi führt, steht für die Trainer bereit, die sich ein Ticket kaufen und beim Event in Las Vegas am 18. und 19. Februar mitmachen. Die Trainer, die diese kürzere Meisterwerk-Forschung haben, können sich nicht die längere, weltweite Meisterwerk-Forschung kaufen.

Dazu gibt es Feldforschungen, die Mega-Energien und Geist-Pokémon bringen.

Medaillen-Wahl – Saphir oder Rubin?

Medaille wählen: Schon bei den vergangenen Touren konnten ihr euch zwischen verschiedenen Ausführungen des Events entscheiden. Das hat Einfluss auf die Pokémon, denen ihr begegnet. Bei der Hoenn-Tour könnt ihr zwischen der Rubin-Medaille und der Saphir-Medaille wählen. Mit der Entscheidung werden sich bestimmte Inhalte verändern. Welche das sind, will Niantic zu einem späteren Zeitpunkt genauer zeigen.

Falls ihr an beiden Events teilnehmt: Die Medaille, für die ihr euch bei der Hoenn-Tour: Las Vegas entscheidet, gilt dann auch für das weltweite Event.

Neue Proto-Raids und Raid-Übersicht

Pokémon in Raids: Zum ersten Mal wird es Proto-Raids in Pokémon GO geben. Dort trefft ihr die beschriebenen Proto-Formen von Groudon und Kyogre. In der folgenden Tabelle seht ihr alle Raids, die während der weltweiten Hoenn-Tour aktiv sind:

Habitate und Pokémon-Spawns

Was ist das? Stündlich wechseln während des Events die Habitate. Das bedeutet, die Pokémon, die in der Wildnis erscheinen, verändern sich. Dazu gibt es dann meist Sammler-Herausforderungen.

Welche Habitate und Spawns gibt es?

Habitat Glühender Sand: Flemmli*, Nincada*, Tuska*, Kindwurm* und weitere Pokémon

Habitat Grüne Erde: Geckarbor*, Waumpel*, Flunkifer*, Schluppuck* und weitere Pokémon

Habitat Unheimlicher Nebel: Gehweiher*, Meditie*, Palimpalim*, Absol* und weitere Pokémon

Habitat Historische Küste: Hydropi*, Liliep*, Barschwa*, Perlu* und weitere Pokémon

Pokémon aus Event-Eiern

Das ändert sich: Sammelt ihr während des Events Eier, dann können daraus besondere Pokémon schlüpfen.

2-km-Eier: Pichu*, Fluffeluff*, Geckarbor*, Flemmli*, Hydropi*, Azurill* und Isso*

5-km-Eier: Gehweiher*, Schluppuck* und Tuska*

7-km-Eier: Knacklion*, Barschwa*, Kindwurm* und Tanhel*

10-km-Eier: Qrtel*, Tropius* und Relicanth*

Event in Las Vegas

Was gibt es dort? Ticket-Inhaber, die in Las Vegas spielen, erhalten zusätzlich zu den oben genannten Inhalten noch folgendes:

Eine Spezialforschung mit Team GO Rocket (die Legendenjagt mit Rhi gibt es zusätzlich)

Höhere Chancen auf Shiny-Pokémon

Feldforschung Proto-Alarm, die euch mit Proto-Groudon oder Proto-Kyogre belohnt

Legendäre Fotopunkte

Befristete Forschung mit Pandir

Bis zu 6 Spezialtausche innerhalb des Parks

Halbierte Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Halbierte Schlüpf-Distanz

9 kostenlose Raid-Pässe beim Drehen von Fotoscheiben an Arenen

Höhere Chancen auf kostümierte Pokémon und Icognito durch Rauch

Dazu folgen bald Informationen zu neuen Features und Items

Wie gefallen euch die Inhalte der Hoenn-Tour 2023 in Pokémon GO? Werdet ihr in die USA reisen, um dort zu spielen oder macht ihr beim weltweiten Event mit?