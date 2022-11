Im Februar 2023 läuft die GO-Tour: Hoenn in Pokémon GO. Da dürfen etliche Shinys aus der Hoenn-Region nicht fehlen. Wir zeigen euch hier, auf welche neuen ihr euch freuen könnt.

Was ist das für ein Event? Auf eine neue GO-Tour freuten sich Trainer schon seit Monaten. Im Jahr 2021 und auch in diesem Jahr 2022 gab es im Februar so ein Event. Zunächst mit Pokémon aus der Kanto-Region, danach aus der Johto-Region und nun beim kommenden Event mit Pokémon aus der Hoenn-Region.

In dieser Übersicht zeigen wir euch, welche Shinys euch beim Event im Februar erwarten.

Neue Shinys bei der Hoenn-Tour 2023

Diese kennen wir: In der Übersicht zur Hoenn-Tour zeigten die Entwickler bereits, welche Pokémon ihr in der Wildnis und in Raids trefft. Aber auch, welche aus Eiern schlüpfen. Auf den Grafiken von Niantic wird durch Sternchen markiert, wo es Chancen auf schillernde Begegnungen gibt.

Gehweiher (+ Entwicklung Maskeregen)

Schluppuck (+ Entwicklung Schlukwech)

Jirachi

Icognito H

Qurtel

Tuska (+ Entwicklung Noktuska)

Tropius

Relicanth

Proto-Kyogre

Proto-Groudon

Bei Groudon und Kyogre gab es ein wichtiges Shiny-Update

In der nachfolgenden Grafik zeigen wir euch, wie die Shinys aussehen.

Die neuen Shinys, die ihr bei der Hoenn-Tour finden könnt

Mit der Übersicht könnt ihr euch schon mal vor Augen führen, welche neuen Shiny-Inhalte zu dem Event aktiviert werden.

Möglicherweise kündigt Pokémon GO für das Event noch weitere Shinys an. Die Trainer würden sich sehr über den Release von Kecleon freuen. Dennoch wollen wir von euch wissen, auf welche der bisher bestätigten Shinys ihr euch am meisten freu:

Erzählt uns doch hier in den Kommentaren, auf welche Shinys ihr euch am meisten freut und was die Gründe dafür sind.

Sobald es neue Infos zur Hoenn-Tour gibt, werdet ihr hier auf MeinMMO davon lesen. Dazu werden wir den Artikel hier mit neuen Infos aktuell halten.