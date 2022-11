Pokémon GO gibt wichtiges Shiny-Update zur Hoenn-Tour 2023

Bei der Ankündigung zur Hoenn-Tour 2023 in Pokémon GO wurden zwei Pokémon nicht als Shiny markiert. Trainer zeigten sich wütend und enttäuscht darüber. Nun gab es eine Aktualisierung der Ankündigung.

Was ist das für ein Event? Am 29. November kündigte Niantic offiziell die Hoenn-Tour in Pokémon GO an. Sie startet im Februar und teilt sich in zwei Events auf: Eins vor Ort in Las Vegas (USA) und am anschließenden Wochenende ein weltweites Event für alle Spieler.

Das ist inzwischen die dritte Tour dieser Art. Im Jahr 2021 lief die Kanto-Tour, in diesem Jahr lief die Johto-Tour. Highlights dieser Events sind Shinys, die dabei im Spiel auftauchen.

Nun also doch: Shiny Proto-Groudon und Shiny Proto-Kyogre

Was war das Problem? Bei der Ankündigung der Hoenn-Tour stellte das Team von Niantic auch die Spawns und Raids vor. Wie man das kennt, werden Pokémon, die man als Shiny fangen kann, in der offiziellen Grafik mit den Shiny-Sternen markiert.

Doch bei den neuen Proto-Raid-Kämpfen, die während des Events aktiv sind, fehlte die Markierung. Zur Hoenn-Tour trefft ihr weltweit zum ersten Mal die Protomorphose-Formen von Groudon und Kyogre. Was es mit den Proto-Formen von Groudon und Kyogre auf sich hat.

Dass die Kennzeichnungen bei Groudon und Kyogre fehlten, sorgte bei Trainern für Enttäuschung. Man ging davon aus, dass Niantic die Shinys zurückhalten könnte, weil Trainer sowieso in die neuen Raids stürmen werden, um die neuen Pokémon zu fangen (via reddit)

Das ist jetzt neu: Wenige Stunden nach der offiziellen Ankündigung bemerkten Trainer eine Veränderung auf der Webseite von Niantic (via reddit). Schaut man sich jetzt die offizielle Raid-Grafik an, dann sieht man die Shiny-Markierung bei den Proto-Raids:

Bei den Trainern herrscht Freude darüber, dass Niantic nun doch noch die Shiny-Formen bestätigt hat. Doch gleichzeitig kreidet man dem Team an, dass solche Fehler bei so einer wichtigen Ankündigung nicht passieren sollten.

Was bleibt, ist noch eine gewisse Unklarheit. Denn man ist sich nicht sicher, ob sich die Protos nach dem Fang zu den normalen Groudon und Kyogre „zurückformen“, ähnlich wie bei Mega-Pokémon. Oder, ob Proto-Kyogre und Proto-Groudon „neue“ Pokémon sind, die als Shiny in der Sammlung bleiben.

In den nächsten Wochen will Niantic weitere Informationen rund um die Hoenn-Tour bekanntgeben. Auch das Gameplay soll sich verändern und Ankündigungen zu Gegenständen stehen auch noch aus.

Gut möglich, dass das Team dann auch mehr darüber verrät, wie die Proto-Formen von Groudon und Kyogre genau funktionieren. Und eine ähnlich wichtige Frage: Was ist mit Kecleon – kommt es endlich?