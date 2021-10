Niantic sagt: Kecleon soll zum Release in Pokémon GO ein ganz besonderes Monster werden

Eines der Monster, welches Trainer bereits seit langer Zeit in Pokémon GO erwarten, ist Kecleon. Nun hat sich Niantic in einem Interview zu einem möglichen Release geäußert. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was gesagt wurde und haben alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst.

Um welche Informationen geht es? Das Gaming-Magazin Eurogamer hatte im Rahmen der in Liverpool stattfindenden Safari-Zone ein exklusives Interview mit Niantic (via eurogamer.net). In diesem sprachen sie über die Zukunft des Spiels und einen möglichen Release von Kecleon.

Kecleon – Kommt ein Release?

Was ist Kecleon für ein Pokémon? Bei Kecleon handelt es sich um ein Pokémon des Typs Normal aus der 3. Generation. Optisch erinnert es an ein grünes Chamäleon. Auffallend ist das rote Zickzack-Muster auf seinem Bauch. Außerdem hat es gelbe Hände und Füße sowie gelbe Linien im Gesicht.

Kecleon

Kecleon gehört nicht zu den stärksten Monstern, hat jedoch eine besondere Gabe. Es kann sich farblich seiner Umgebung anpassen und sich somit tarnen. Nur sein Zickzack-Muster am Bauch bleibt unverändert.

Dieses Normal-Pokémon ist das einzige Monster, welches in Pokémon GO in der Region Hoenn noch fehlt. Aus diesem Grund warten zahlreiche Spieler schon sehr lange auf einen Release. Wird es nun also endlich ins Spiel kommen?

Das sagt Niantic zu einem möglichen Release von Kecleon

Wie Niantic im Interview mit Eurogamer verraten hat, steht ein Release von Kecleon grundsätzlich weit oben auf ihrer Agenda. Nach eigener Aussage ist Kecleon für sie ein ganz besonderes Monster und so soll es in Pokémon GO ebenfalls umgesetzt werden, was seine Zeit dauert.

So sagt Michael Sterenka (Director, Global Product Marketing) im Interview dazu folgendes:

Kecleon ist definitiv ein besonderes Pokémon, eines, das in den Spielen der Hauptserie einzigartige Eigenschaften hat, wie du weißt. Also ist die Veröffentlichung dieses Pokémon nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen wollen. Wir wollen den Dingen, die dieses Pokémon so besonders machen, gerecht werden. Michael Sterenka (via eurogamer.net)

Die Trainer in Pokémon GO müssen sich also wegen einem Release noch etwas gedulden. Außerdem bleibt zu hoffen, dass Kecleon dann tatsächlich als ein einzigartiges Monster mit besonderen Fähigkeiten im Spiel umgesetzt wird.

Wann es soweit sein wird, hat Niantic bislang aber noch nicht verraten. Und auch zu ihren Plänen für die Zukunft haben sie sich im Interview eher bedeckt gehalten. Lediglich ein weiterer Ausbau von AR wurde dabei angedeutet (via eurogamer.net).

Wenn es zum Release und den Zukunftsplänen von Pokémon GO nähere Informationen gibt, dann erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wie sind die Reaktionen der Community?

In der Community sind viele von den Antworten enttäuscht. Bei vielen Fragen hatte Michael Sterenka sich eher bedeckt gehalten und nur wenig verraten. Vor allem wegen einem möglichen Release von Kecleon hatten sich viele Trainer eine konkretere Antwort erhofft.

Aus diesem Grund wird seitens der Community auf reddit heftig über das Interview diskutiert und die Antworten von Niantic kritisiert (via reddit.com). Natürlich ist auch Kecleon dabei ein großes Thema:

DadaBigfoot: “Ich habe das Gefühl, dass jede Antwort im Interview dieselbe war.”

glencurio: “Kecleon ist nicht so besonders oder einzigartig. Währenddessen bekommen einzigartige Pokémon wie Ninjatom nichts”

PowerlinxJetfire: “Ich finde nicht, dass Ninjatom benachteiligt wurde, aber vermutlich wollen sie etwas damit machen, wie man unsichtbare Kecleon wie in der Hauptserie findet. Dafür müssen spezielle Funktionen hinzugefügt werden. Ehrlich gesagt könnte die negative Resonanz auf die glanzlose Veröffentlichung von Ninjatom ein Grund dafür sein, dass sie für Kecleon etwas mehr Aufwand betreiben wollen.”

Der Trainer Vaelthune schreibt außerdem, was seiner Meinung nach im Interview gesagt werden sollte: “AR soll bis zum Ende der Zeit weiter vorangetrieben werden, da sie es als eine Säule von GO betrachten (obwohl die Spieler es nicht wollen / etwas anderes sagen), weil es in “der Zukunft” besser sein wird; Kekleon hat “einzigartige Attribute” in der Hauptserie (Fähigkeiten) und sie warten darauf, ihm gerecht zu werden.” (via reddit.com).

Wie findet ihr die Antwort von Niantic zu Kecleon? Ist es für euch in Ordnung, dass ihr noch etwas auf dieses Monster warten müsst? Oder würdet ihr euch eher über einen schnellen Release freuen, bei dem die Fähigkeit von Kecleon nicht beachtet wird? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

