Pokémon GO: Galar-Flegmon entwickeln – Entwicklung zu Galar-Laschoking

Habt ihr diese Voraussetzungen erfüllt und wählt Laschoking als Entwicklungs-Button in der Übersicht eures Galar-Flegmon, dann zeigt das folgende Vorschau-Fenster kein Fragezeichen mehr an.

Das müsst ihr beachten: Wenn ihr ein Galar-Flegmon gefangen habt und es in eurer Sammlung auswählt, dann seht ihr ganz unten bei den Entwicklungs-Optionen eine Entwicklung mit der Silhouette von Galar-Laschoking (erkennbar an der Muschel-Krone).

Was ist neu? In Pokémon GO ist seit dem Start des Halloween-Events am 15. Oktober die neue Flegmon-Entwicklung von Galar-Flegmon zu Galar-Laschoking aktiv.

Wie funktioniert die neue Entwicklung von Galar-Flegmon zu Galar-Laschoking in Pokémon GO ? Wir zeigen es euch im Guide.

