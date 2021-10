Pokémon GO: 3 neue Quests im Halloween-Event, die ihr unbedingt holen solltet

Pünktlich zum Halloween-Event gibt es in Pokémon GO 8 neue Feldforschungsaufgaben. Wir haben uns angesehen, was das für Aufgaben sind und welche Belohnungen euch erwarten. Außerdem zeigen wir euch, welche der Quests ihr nicht verpassen solltet.

Um was für ein Event geht es? Jedes Jahr findet in Pokémon GO zum Anlass von Halloween ein besonderes Event statt. Das ist auch 2021 nicht anders und Trainer können in den beiden Event-Teilen “Gruselige Gesellschaft” und “Schaurige Gesellen” auf zahlreiche Pokémon treffen und sich über viele Boni freuen.

Natürlich dürfen in diesem Zusammenhang auch die neuen Feldforschungsaufgaben nicht fehlen. Für den ersten Teil des Halloween-Events wurden nun 8 neue Quests veröffentlicht. 3 dieser Aufgaben lohnen sich besonders.

Wann findet das Halloween-Event statt? Das Event läuft im Zeitraum vom 15. Oktober 2021 um 10:00 Uhr bis zum 31. Oktober 2021 um 20:00 Uhr. In dieser Zeit ist das Event allerdings in zwei Teile gegliedert, die jeweils verschiedene Pokémon, Boni und Quests bringen.

Die 8 neuen Quests findet ihr im ersten Teil des Halloween-Events namens “Gruselige Gesellschaft”. Dieser findet im Zeitraum vom 15. Oktober 2021 um 10:00 Uhr bis 22. Oktober 2021 um 10:00 Uhr statt.

Das sind die neuen Quests zum Halloween-Event

Während des Halloween-Events erhaltet ihr beim Drehen am PokéStop eine von bis zu 8 neuen Quests, die mit dem ersten Teil des Halloween-Events in Verbindung steht. Die Aufgaben seht ihr dann in der “Feld”-Übersicht. Diese wird euch mit Klick auf das Fernglas in der unteren rechten Ecke der Kartenansicht angezeigt.

Wir haben uns mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck angesehen, was das für Aufgaben sind und welche Belohnungen ihr daraus bekommt (via LeekDuck/reddit). Alle Quests haben wir euch nachfolgend zusammengefasst:

Aufgabe Belohnung Fange 9 Pokémon Begegnung mit Traumato* oder Mollimorba Fange 5 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Plinfa im Halloween-Kostüm*

oder Pikachu im Halloween-Kostüm* Fange 15 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Drifzepeli im Halloween-Kostüm* Fange 25 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Galar-Makabaja Lande 3 Curveball-Würfe Begegnung mit Webarak* Sende 3 Geschenke an Freunde Begegnung mit Zubat* oder Fleknoil* Drehe 3 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Webarak* Drehe 7 PokéStops oder Arenen 1x Sonderbonbon

Allen Pokémon die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen.

Diese 3 Quests lohnen sich besonders

Von den 8 neuen Feldforschungen lohnen sich 3 Quest besonders, weshalb ihr sie auf keinen Fall verpassen solltet. Alle Aufgaben sind aufgrund der vielen Geist-Pokémon, die während des Halloween-Events spawnen, schnell und einfach zu lösen.

Galar-Makabaja

Am meisten lohnt sich die Quest zu Galar-Makabaja. Das Boden- und Geist-Pokémon gab es bislang nur durch die Spezialforschung “Eine gruselig-makabre Nachricht” zu fangen. Aus diesem Grund war es entsprechend selten.

Zum diesjährigen Halloween-Event ist es nun zurück und kann endlich auch in den Feldforschungen gefangen werden. Diese Gelegenheit solltet ihr auf jeden Fall nutzen, denn es ist davon auszugehen, dass Galar-Makabaja nach dem Halloween-Event wieder entsprechend seltener zu finden ist.

Galar-Makabaja und Oghnatoll

Anders als die normale Form von Makabaja lässt es sich zu Oghnatoll entwickeln. Deshalb wird dieses Monster vor allem für Trainer interessant sein, die auf einen vollen (Glücks-) Pokédex hoffen.

Stark sind diese beiden Monster allerdings nicht und sind somit weder für den Einsatz in Raids, noch in der PvP-Liga wirklich geeignet (via pvpoke.com). Shiny-Jäger müssen sich ebenfalls noch gedulden, denn eine schillernde Variante ist noch nicht im Spiel.

Kostümierte Pokémon

Neben Galar-Makabaja können aber auch die beiden Aufgaben zu den kostümierten Pokémon interessant sein. So tragen Pikachu, Plinfa und Drifzepeli in diesem Jahr ein Halloween-Schabernack-Kostüm. Diese könnt ihr nur während des derzeitigen Events bekommen und die kostümierten Monster verschwinden danach wieder.

Ob es sie im kommenden Jahr dann erneut geben wird, ist bislang nicht bekannt. Wer also möglichst alle kostümierten Monster für seinen Pokédex sammeln möchte, hat mit diesen Aufgaben die Chance dazu. Und auch Shiny-Jäger können sich freuen, denn alle drei kostümierten Pokémon gibt es auch in ihrer schillernden Form.

Wie die kostümierten Monster aussehen und welche weiteren coolen Pokémon es zum Halloween-Event gibt, seht ihr in folgendem Beitrag:

Pokémon GO: So cool sehen die 6 neuen Pokémon zum Halloween-Event aus

Weitere Forschungen und Boni die ihr nutzen solltet

Neben den neuen Feldforschungen, gibt es während des Halloween-Events weitere zahlreiche Boni und Forschungen. So erhaltet ihr doppelte Bonbons, wenn ihr Pokémon fangt, verschickt oder ausbrütet. Und auch für das Spazierengehen mit eurem Kumpel sind euch garantierte XL-Bonbons sicher.

Darüber hinaus gibt es für Galar-Makabaja eine eigene Spezialforschung, bei der ihr auf weitere Exemplare des Boden- und Geist-Pokémon treffen könnt. Wir haben euch die Aufgaben und Belohnungen zur Spezialforschung “Was verbirgt sich hinter der Maske?” hier zusammengefasst.

Doch auch ein Blick in die bereits länger laufende Forschung rund um Hoopa kann sich lohnen. Mit dem Startschuss zum Halloween-Event sind nun die Aufgaben 8, 9 und 10 zur Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” aktiv.

Wie findet ihr die neuen Feldforschungsaufgaben? Welche dürft ihr auf keinen Fall verpassen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

Ihr wollt lieber an Raids teilnehmen? Auch dort gibt es im Moment neue Gegner zu bezwingen. Wir haben uns die neuen Raid-Bosse zum Halloween-Event angesehen und zeigen sie euch.