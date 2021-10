Pokémon GO: Missverstandener Schabernack 8, 9 und 10 – Quests und Belohnungen

Neu beim Halloween-Event sind außerdem wieder einige kostümierte Monster. Wir haben für euch die Übersicht mit 6 coolen neuen Monstern zum Halloween-Event in Pokémon GO.

Zum Start des Halloween-Events am 15. Oktober wurden die neuen Kapitel 8, 9 und 10 freigeschaltet. Wir zeigen euch, was drin ist.

Was sind das für Kapitel? Seit einigen Wochen ist in Pokémon GO die Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa aktiv. Allerdings werden die Kapitel mit den Quests erst nach und nach von den Entwicklern freigeschaltet. Das bedeutet, dass ihr zwischendurch Zwangspausen habt, in denen ihr die Spezialforschung nicht weiter bearbeiten könnt.

In Pokémon GO werden passend zum Halloween-Event 2021 die neuen Kapitel 8, 9 und 10 von der Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa freigeschaltet. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen. Dabei ist Kapitel 10 wieder ein Warte-Abschnitt.

