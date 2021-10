Pokémon GO: Halloween-Event – Alle Infos zu Pokémon und Boni

In wenigen Tagen ist es soweit und in Pokémon GO startet das Halloween-Event. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Pokémon und Boni euch zu diesem Event erwarten.

Was ist das für ein Event? Anlässlich von Halloween findet in Pokémon GO jedes Jahr ein Halloween-Event statt. Es besteht in diesem Jahr aus zwei Teilen: Gruselige Gesellschaft und Schaurige Gesellen.

Wann findet das Halloween-Event statt? Das Event läuft im Zeitraum vom 15. Oktober 2021 um 10:00 Uhr bis 31. Oktober 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit. Die beiden Teile finden in folgenden Zeiten statt:

Gruselige Gesellschaft: 15. Oktober 2021 um 10:00 Uhr bis 22. Oktober 2021 um 10:00 Uhr

Schaurige Gesellen: 22. Oktober 2021 um 10:00 Uhr bis 31. Oktober 2021 um 20:00 Uhr

Das sind die Boni zum Halloween-Event

Wie bei jedem Event in Pokémon GO, erwarten euch auch zum Halloween-Event wieder zahlreiche Boni. Wir haben diese nachfolgend für euch zusammengefasst:

Vollständiger Event-Zeitraum:

doppelte Bonbons fürs Verschicken

doppelte Fang-Bonbons

doppelte Schlüpf-Bonbons

garantierte XL-Bonbons beim Spazierengehen mit dem Kumpel

Spezialforschung “Was verbirgt sich hinter der Maske”

Befristete Forschung, die mit dem Halloween-Cup der GO-Kampfliga in Verbindung steht

Lavadia-Musik für gruselige Stimmung

neue Sticker

Event-Boxen im Shop

neue Avatar-Artikel

Gruselige Gesellschaft

Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” geht weiter

spezielle Feldforschungsaufgaben

Schaurige Gesellen:

nächster Teil der Spezialforschung zu Hoopa “Missverstandener Schabernack”

Sammler-Herausforderung

Spezial-Raid-Wochenende vom 30. Oktober 10:00 Uhr bis 31. Oktober 20:00 Uhr

Event-Feldforschungsaufgaben

Das sind die Pokémon zum Halloween-Event

Neben einer Vielzahl an Boni könnt ihr euch beim Halloween-Event auch wieder auf zahlreiche Pokémon freuen. Wir haben euch nachfolgend aufgelistet, wann und wo ihr auf welche Monster treffen könnt und welche Pokémon es erstmals im Spiel geben wird.

Allen Monstern die mit einem (*) markiert sind, könnt ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen.

Neue Pokémon zum Halloween-Event

Neben den gewohnten kostümierten Monstern, wird es anlässlich des Halloween-Events auch ein Debüt der folgenden Pokémon geben:

Galar-Laschoking

Dieses Monster könnt ihr ab dem 15. Oktober 2021 um 10:00 Uhr aus Galar-Flegmon entwickeln. Dazu müsst ihr es als Kumpel-Pokémon nehmen und 30 Psycho-Pokémon fangen.

Irrbis und Pumpdjinn

Die beiden Monster feiern im zweiten Teil des Halloween-Events ihr Debüt. Bei Irrbis handelt es sich um ein Pokémon der Typen Geist und Pflanze. Das kürbisähnliche Monster lässt sich zu Pumpdjinn weiterentwickeln.

Zum ersten Mal wird es hierbei eine neue Größenmechanik geben. Das bedeutet, dass sie unterschiedliche Größen von S bis XL haben. Entsprechend werden die Monster auch in den verschiedenen Größen optisch dargestellt.

Größen-Mechanik von S bis XL bei Irrbis

Paragoni und Trombork

Zwei weitere Monster, die im Rahmen des zweiten Teil des Halloween-Events ihr Debüt feiern, sind Paragoni und Trombork. Bei dem Geist- und Pflanzen-Pokémon Trombork handelt es sich um die Weiterentwicklung von Paragoni. Wild könnt ihr Trombork während des Events nicht finden, sondern lediglich entwickeln.

Paragoni und Trombork

Gruselige Gesellschaft

Während des ersten Teil des Halloween-Events könnt ihr auf folgende Monster treffen:

Wilde Pokémon:

Pikachu im Halloween-Schabernack-Kostüm*

Plinfa im Halloween-Schabernack-Kostüm*

Zubat*

Traumato*

Nebulak*

Webarak*

Traunfugil*

Shuppet*

Skunkapuh

Fleknoil*

Molimorba

Makabaja*

Pokémon in Raids:

Raid Pokémon Level-1-Raids Galar-Flegmon

Kramurx*

Zurrokex

Makabaja*

Psiau Level-3-Raids Alola-Raichu*

Zobiris*

Banette

Driftzepli im Halloween-Schabernack-Kostüm* Level-5-Raids Giratina in Wandelform* Mega-Raid Mega-Gengar*

Monster aus 7-km-Eiern:

Webarak*

Traunfugil*

Shuppet*

Klingplim

Lichtel

Galar-Makabaja

Golbit

Schaurige Gesellen

Auch im zweiten Teil des Halloween-Events trefft ihr auf verschiedene Monster. Das sind sie:

Wilde Pokémon:

Pikachu im Halloween-Schabernack-Kostüm*

Plinfa im Halloween-Schabernack-Kostüm*

Nebulak*

Kramurx*

Traunfugil*

Shuppet*

Felilou

Paragoni

Irrbis (Größe S – XL)

Apollo

Lichtel

Makabaja*

Pokémon in Raids:

Raid Pokémon Level-1-Raids Kramurx*

Makabaja*

Galar-Makabaja

Paragoni

Irrbis (Größe M) Level-3-Raids Alola-Knogga*

Banette

Driftzepli im Halloween-Schabernack-Kostüm*

Laternecto Level-5-Raids Darkrai* Mega-Raid Mega-Absol*

Monster aus 7-km-Eiern:

Webarak*

Traunfugil*

Shuppet*

Lichtel

Paragoni

Galar-Makabaja

Golbit

Wie findet ihr die Pokémon und Boni zum Halloween-Event? Auf welches Monster freut ihr euch besonders? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

