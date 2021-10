Pokémon GO: Die 5 besten Angreifer für die Superliga im Oktober 2021

Heute, am 11. Oktober 2021, startet in Pokémon GO die nächste Runde der Superliga bei den PvP-Kämpfen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das für eine Liga ist und welche Monster am besten für den Einsatz geeignet sind.

Was ist das für eine Liga? Wer in Pokémon GO gegen andere Trainer antreten möchte, der kann dies in den PvP-Kämpfen der GO-Kampfliga tun. Diese durchläuft während einer Saison verschiedene Ligen, bei denen unterschiedliche Voraussetzungen gelten. Dazu gehören die Super-, Hyper- und Meisterliga.

Darüber hinaus finden dabei aber auch andere, Event-bedingte Ligen statt, wie der Mini-Dschungel-Cup. Ab heute habt ihr die Möglichkeit, wieder in der Superliga gegeneinander anzutreten.

Wann läuft die Superliga? Die Superliga startet heute, am 11. Oktober 2021 um 22:00 Uhr Ortszeit. Sie läuft dann für zwei Wochen und endet somit am 25. Oktober 2021 um 22:00 Uhr wieder.

Die 5 besten Angreifer der Superliga

Wie auch bei allen anderen PvP-Kämpfen dürft ihr in der Superliga wieder 3 Pokémon je Kampf setzen. Dabei ist die Auswahl der Monster allerdings beschränkt. Sie dürfen nämlich eine WP-Zahl von 1.500 nicht überschreiten.

Aus diesem Grund solltet ihr euch vorab folgende Gedanken über eure Teambildung machen:

Welche eurer Pokémon bis 1.500 WP sind für die Superliga geeignet?

Habt ihr ausreichende Bonbons, um sie entsprechend hochleveln zu können?

Welche Attacken haben eure Monster und müssen diese eventuell geändert werden?

Welche Pokémon werden häufig von anderen Spielern in der Superliga genutzt?

Wir haben uns mit Hilfe der Übersicht von PvPoke angesehen, welche Monster am besten für den Einsatz in der Superliga geeignet sind (via pvpoke.com):

Meditalis

Bei dem Kampf- und Psycho-Pokémon Meditalis handelt es sich um die Weiterentwicklung von Meditie. Aufgrund seiner starken Werte in der Verteidigung und Ausdauer ist es laut PvPoke bestens für den Einsatz in der Superliga geeignet. Außerdem macht es mit seinen Angriffen ordentlich Schaden. Nutzt dazu folgende Attacken:

Konter

Eishieb

Psychokinese

Aufgrund seines Types, hat Meditalis eine Schwäche gegen Angriffe der Typen Flug, Geist und Fee. Steht euch also ein Meditalis im Kampf gegenüber, dann solltet ihr auf Konter dieser Typen setzen.

Meditalis

Galar-Flunschlik

Galar-Flunschlik gehört zu den Pokémon der Typen Boden und Stahl. Auch dieses Monster kann laut PvPoke mit seinen Werten überzeugen. Vor allem von einer langen Ausdauer kann Galar-Flunschlik profitieren. Es hat aber auch eine solide Verteidigung. In der Superliga solltet ihr auf folgende Attacken setzen:

Lehmschuss

Steinhagel

Erdbeben

Setzt euer Gegner stattdessen ein Galar-Flunschlik ein, dann solltet ihr vor allem auf Attacken der Typen Kampf, Feuer, Wasser oder Boden setzen. Gegen diese hat es eine besondere Schwäche.

Azumarill

Auch Azumarill reiht sich laut PvPoke unter den 5 besten Pokémon der Superliga ein. Es hat ebenfalls eine besonderes lange Ausdauer. Das Pokémon der Typen Wasser und Fee lässt sich aus Marill entwickeln. Aufgrund seines Typs ist es schwach gegen Angriffe der Typen Pflanze, Elektro und Gift. Wollt ihr es in der PvP-Liga verwenden, dann nutzt folgende Attacken

Blubber

Eisstrahl

Hydropumpe

Azumarill

Apoquallyp

Apoquallyp ist die Weiterentwicklung von Quabbel und gehört zu den Wasser- und Geist-Pokémon. Neben einer soliden Verteidigung kann es ebenfalls mit einer langen Ausdauer glänzen. Darüber hinaus sind seine Attacken schnell. Laut PvPoke ist es somit bestens für die Superliga geeignet. Nutzt im Kampf dabei folgende Angriffe:

Bürde

Blubbstrahl

Spukball

Da Apoquallyp zu den Typen Wasser und Geist gehört, ist es besonders schwach gegen Pflanzen-, Unlicht-, Elektro und Geist-Angriffe.

Apoquallyp männlich (links) und weiblich (rechts)

Altaria

An 5. Position reiht sich das Drachen- und Flug-Pokémon in der Liste der besten Pokémon für die Superliga ein. Dieses Monster kann vor allem in seiner Verteidigung überzeugen. Eine doppelte Schwäche hat es gegen Eis-Angreifer, aber auch gegen Attacken der Typen Gestein, Drache oder Fee. Nutzt im Kampf am besten folgende Konter:

Feuerodem

Himmelsfeger

Mondgewalt*

Bei der Lade-Attacke Mondgewalt handelt es sich um eine Event-Attacke. Um eurem Altaria diese beibringen zu können, benötigt ihr eine Top-Lade-TM.

Altaria

Weitere Monster für die Superliga

Ihr wollt in der Superliga lieber auf andere Monster setzen? Das ist kein Problem, denn es gibt noch weitere starke Pokémon. Die nachfolgenden Monster bieten euch dafür gute Alternativen:

Bollterus mit Katapult & Steinkante + Flammenwurf

Registeel mit Zielschuss & Fokusstoß + Lichtkanone

Crypto-Machomei mit Konter & Kreuzhieb + Steinhagel

Zobiris mit Dunkelklaue & Schmarotzer + Rückkehr

Sumpex mit Lehmschuss & Aquahaubitze* + Schlammwoge

Welche Monster setzen andere Trainer ein?

Auch wenn die zuvor genannten Monster bei PvPoke unter den Top-Pokémon für die Superliga ranken, wird auf diese nicht immer zurückgegriffen. Häufig nutzen erfahrene Trainer völlig andere Monster in ihren Teams, oder setzen die aufgelisteten Pokémon nur vereinzelt ein.

So geht auch der YouTuber JonkusPKMN vor, der in seinem Video seine 10 besten Teams für die Superliga vorstellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In dem Video sind die einzelnen Kämpfe mit diesen Teams in einem Schnelldurchlauf zu sehen. Wie er selbst in den Kommentaren unter seinem Beitrag schreibt, hat er diese Monster im Kampf alle selbst ausprobiert und weiß deshalb, dass sie gut funktionieren.

Vor allem Zobiris und Galar-Flunschlik werden verhältnismäßig häufig in seinen Kämpfen eingesetzt. Dabei achtet er auf eine ausgewogene Auswahl, um möglichst viele Typen abzudecken. So sehen seine Teams aus:

Superliga Pokémon Team 1 Nidoqueen

Zobiris

Irokex Team 2 Meditalis

Schlurp

Bollterus Team 3 Tentantel

Pelipper

Azumarill Team 4 Galar-Flunschlik

Apoquallyp

Deoxys (Verteidigungsform) Team 5 Sumpex

Voltula

Panzaeron Team 6 Rexblisar

Zobiris

Azumarill Team 7 Impoleon

Zobiris

Grypheldis Team 8 Galar-Flunschlik

Apoquallyp

Altaria Team 9 Meditalis

Galar-Flunschlik

Bollterus Team 10 Meganie

Zobiris

Galar-Flunschlik

Die Ergebnisse von The Silph Road zur Superliga

Bei The Silph Road handelt es sich um eine globale Community, die aus Trainern, Dataminern und Pokémon-Interessierten besteht. Sie versuchen mit Hilfe von Statistiken und Analysen mehr über das Spiel zu erfahren und stellen ihre Informationen anderen Trainern über ihre Homepage zur Verfügung.

Auch die Pokémon in der Superliga werden regelmäßig erfasst. Dabei listen die teilnehmenden Trainer, welche Teams sie bei ihren Gegnern antreffen. Mit heutigem Stand (11. Oktober 2021) wurden insgesamt 52 Teams erfasst (via silph.gg).

Schaut man sich die Übersicht an, wird deutlich, dass Azumarill mit Abstand am häufigsten angetroffen wurde. Es wurde demnach in 22 Teams gefunden. Außerdem wurde auch Galara-Flunschlik ganze 16 Mal bei den Gegnern entdeckt. Danach folgen mit jeweils 7 Einsätzen Irokex und Panzaeron.

Wie findet ihr die Superliga? Nehmt ihr daran teil? Und wenn ja, welches Team ist euer absoluter Favorit? Oder interessiert euch die PvP-Liga überhaupt nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Ihr seit eher in Raids unterwegs und kämpft gar nicht in der Superliga? Wir haben für euch die besten Angreifer in Pokémon GO nach Typ zusammengestellt.