Pokémon GO: Neue Spezialforschung „Was verbirgt sich hinter der Maske?“ – Alle Belohnungen

Die neue Spezialforschung “Was verbirgt sich hinter der Maske?” in Pokémon GO startete anlässlich des ersten Teils des Halloween-Events 2021. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben ihr hierbei lösen müsst und welche Belohnungen auf euch warten.

Um was für eine Forschung geht es? Wie in jedem Jahr wird in Pokémon GO Halloween gefeiert. In Jahr 2021 teilt sich das Halloween-Event in die beiden Teile “Gruselige Gesellschaft” und “Schaurige Gesellen”. Zum Start von “Gruselige Gesellschaft” gibt es nun eine neue Spezialforschung. Diese dreht sich um Galar-Makabaja.

Wir haben uns mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch in dieser Spezialforschung erwarten und haben alle Infos für euch zusammengefasst (via LeekDuck/reddit):

Was verbirgt sich hinter der Maske 1/4

Aufgabe Belohnung Fange 40 Pokémon vom Typ Geist 400 Sternenstaub Verschicke 9 Pokémon Begegnung mit

Zwirrlicht Lande 49 gute Würfe 9 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben erfolgreich und sammelt die jeweiligen Belohnungen ein, erhaltet ihr zusätzlich 4.000 EP, 9 Nanabbeeren sowie eine Begegnung mit Makabaja.

Was verbirgt sich hinter der Maske 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 40 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit Pikachu im

Schabernack-Halloween-Kostüm Lande 9 Cuveball-Würfe 490 Sternenstaub Nutze 49 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit

Banette

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben erfolgreich und sammelt die jeweiligen Belohnungen ein, erhaltet ihr zusätzlich 4.000 EP, 9 Himmihbeeren sowie eine Begegnung mit Galar-Makabaja.

Was verbirgt sich hinter der Maske 3/4

Aufgabe Belohnung Fange 40 Pokémon vom Typ Geist 400 Sternenstaub Fange 9 verschiedene Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit

Alola-Knogga Lande 49 großartige Würfe 49 Pokébälle

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben erfolgreich und sammelt die jeweiligen Belohnungen ein, erhaltet ihr zusätzlich 4.000 EP, 9 Sananabeeren sowie eine Begegnung mit Galar-Makabaja.

Was verbirgt sich hinter der Maske 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 49 EP Bereits erledigt! 490 EP Bereits erledigt! 4.900 EP

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben erfolgreich und sammelt die jeweiligen Belohnungen ein, erhaltet ihr zusätzlich 4 Makabaja-Bonbons, 9 Makabaja-Bonbons sowie 4.900 Sternenstaub.

Befristet Forschung zum Halloween-Event 2021

Neben der Spezialforschung rund um Galar-Makabaja, die es zum ersten Teil des Events gibt, erhaltet ihr für den gesamten Zeitraum des Halloween-Events eine zusätzliche befristete Forschung. Bei dieser dreht sich alles um die GO-Kampfliga und den stattfindenden Halloween-Cup.

Ihr findet die Forschung in eurer Heute-Ansicht im Spiel. Um sie zu lösen, habt ihr vom 15. Oktober 2021 um 10:00 Uhr bis zum 31. Oktober 2021 um 20:00 Uhr Zeit. Denkt daran, dass ihr in dieser Zeit auch eure Belohnungen eingesammelt haben müsst, denn mit Ablauf des Events, verschwindet auch die befristete Forschung samt ihrer Belohnungen.

Wir haben uns angesehen, welche Aufgaben ihr in dieser Forschung lösen sollt und auf welche Belohnungen ihr euch freuen könnt (via reddit.com).

Aufgabe Belohnung Kämpfe in der GO-Kampfliga Begegnung mit

Zobiris Kämpfe 5-mal in der GO-Kampfliga Begegnung mit

Makabaja Gewinne einen Trainer-Kampf in der GO-Kampfliga Begegnung mit

Quabbel (weiblich) Gewinne 4 Trainer-Kämpfe in der GO-Kampfliga Begegnung mit

Nachtara Gewinne 7 Trainer-Kämpfe in der GO-Kampfliga Begegnung mit

Galar-Makabaja

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben erfolgreich und sammelt die jeweiligen Belohnungen ein, erhaltet ihr zusätzlich 15 Makabaja-Bonbons, 15 Zobiris-Bonbons sowie 15 Zurrokex-Bonbons.

Wie findet ihr die neue Spezialforschung und die dazugehörigen Belohnungen? Findet ihr sie zu einfach und hättet euch eher eine etwas größere Herausforderung gewünscht? Oder sind die Aufgaben genau richtig? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Pünktlich zum Beginn des Halloween-Events wird auch die Spezialforschung “Missverstandener Schabernack” mit Hoopa fortgesetzt. Wir zeigen euch, was sich hinter den Aufgaben 8, 9 und 10 verbirgt.