In Pokémon GO startete am 15. Oktober das Halloween-Event mit neuen Raidbossen. Wir zeigen euch alle Raids der Stufen 1, 3, 5 und auch die Mega-Raids, die jetzt aktiv sind.

Warum gibt es neue Bosse? Am 15. Oktober um 10:00 Uhr fiel der Startschuss für das Halloween-Event 2021 bei Pokémon GO. Ab jetzt wird es gruselig in der Wildnis, denn dort spawnen allerhand kostümierte und auch Geister-Pokémon.

Passend dazu gibt es saftige Bonbon-Boni, die sich bestens mit den neuen Raids verknüpfen lassen. Seht hier in der Übersicht, welche Gegner ihr jetzt als Raidbosse trefft.

Pokémon GO: Aktuelle Raidbosse ab dem 15. Oktober

Wie lange bleiben die Raidbosse? Die neue Auswahl der Raidbosse ist in Pokémon GO vom 15. Oktober um 10:00 Uhr bis zum 22. Oktober um 10:00 Uhr aktiv.

Schwierigkeit Bosse Tier 1 Galar-Flegmon

Kramurx*

Zurrokex

Makabaja*

Psiau Tier 3 Alola-Raichu*

Zobiris*

Banette

Drifzepeli* Tier 5 Giratina (Wandelform)* Mega Mega-Gengar* Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

In Raids bekommt ihr doppelte Bonbons für den Fang eines Raidbosses und dann nochmal die doppelten Bonbons, wenn ihr diesen dann aus eurer Sammlung heraus verschickt. Einige Trainer haben extra bis heute gewartet, und ihre Fern-Raid-Pässe aufgespart:

Trainer aus Pokémon GO raten euch: Nutzt eure Fern-Raid-Pässe erst ab Freitag

Das lohnt sich gerade: Passend zum Halloween-Event gibt es verschiedene Bonbon-Boni in Pokémon GO.

Doppelte Bonbons für das Verschicken von Pokémon

Doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon

Doppelte Bonbons für das Ausbrüten von Pokémon

Garantierte XL-Bonbons für das Spazieren mit Kumpel

Wer also für bestimmte Pokémon, die gerade als Raidboss auftreten, noch Bonbons benötigt, der hat bei diesem Event gute Chancen darauf.

Nutzt jetzt die Zeit während des Events gut aus und räumt dabei auch gleich eure Pokémon-Sammlung auf. Denn so holt ihr euch gerade viele Bonbons.

Auf welchen der neuen Raids in Pokémon GO freut ihr euch am meisten? Habt ihr schon einen Raidboss, den ihr unbedingt während des Events immer wieder bekämpfen und Bonbons sammeln wollt? Schreibt uns eure Favoriten doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community darüber aus.