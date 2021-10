Pokémon GO: Konter-Guide für Giratina in der Wandelform – Die besten Angreifer

Derzeit trefft ihr in den Level-5-Raids von Pokémon GO wieder auf das legendäre Monster Giratina in seiner Wandelform. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Konter ihr gegen dieses Pokémon am besten einsetzen solltet und zeigen sie euch.

Wann ist Giratina (Wandelform) in den Raids? Seit heute, dem 12. Oktober 2021, um 10:00 Uhr Ortszeit könnt ihr Giratina in seiner Wandelform in den Level-5-Raids treffen. Als Raid-Boss wird es die Arenen bis zum 22. Oktober 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit verteidigen.

Die besten Konter gegen Giratina (Wandelform)

Giratina (Wandelform) ist ein legendäres Pokémon aus der 4. Generation, was zu den Typen Geist und Drache gehört. Aus diesem Grund hat es eine besondere Schwäche gegen die Angriffe der Typen Unlicht, Geist, Eis, Drache und Fee. Ihr solltet bei der Wahl eures Teams also auf diese Monster setzen.

Mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler haben wir uns angesehen, welche Konter am besten gegen Giratina geeignet sind und haben euch diese nachfolgend zusammengefasst (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Brutalanda Drachenrute und Wutanfall (Crypto-) Dragoran Drachenrute und Wutanfall (Crypto-) Mamutel Pulverschnee und Lawine (Crypto-) Snibunna Standpauke und Lawine (Crypto-) Mewtu Psychoklinge und Spukball Rayquaza Drachenrute und Wutanfall (Crypto-) Guardevoir Charme und Zauberschein (Crypto-) Desportar Biss und Knirscher Palkia Drachenrute und Draco Meteor Knakrack Drachenrute und Wutanfall

Mega-Entwicklungen als Konter

Alternativ könnt ihr selbstverständlich auch eure Mega-Entwicklungen als Konter nutzen. Diese eigenen sich dafür am besten:

Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball

Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Mega-Garados mit Biss und Knirscher

Welche Pokémon könnt ihr noch nutzen?

Bei der Auswahl eures Teams solltet ihr auf jeden Fall auf die Schwächen von Giratina in der Wandelform eingehen. Möchtet ihr also andere Monster nutzen, dann achtet darauf, dass sie die entsprechenden Konter haben. Setzt in diesem Fall am besten folgende Pokémon:

Darkrai mit Standpauke und Spukball

Maxax mit Drachenrute und Drachenklaue

Dialga mit Feuerodem und Draco Meteor

Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall

Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine

Skelbara mit Bürde und Spukball

Gengar mit Schlecker und Spukball

Zacian mit Standpauke und Knuddler

Giratina (Wandelform) – Alle Infos und ob es sich lohnt

Wie viele Spieler braucht ihr? Wenn ihr die effektivsten Konter einsetzt, dann könnt ihr Giratina (Wandelform) bereits zu dritt besiegen. Wir empfehlen euch aber eine Gruppe von mindestens 4-5 Trainern. Dann ist der Kampf auch etwas entspannter.

Was ist ein Giratina mit einer IV von 100? Nach dem Raid kann Giratina in seiner Wandelform maximal 1931 WP haben. Das entspricht einer IV von 100 % bzw. einer 4-Sterne-Bewertung. Hat das Pokémon aufgrund der Witterungsbedingungen einen Wetter-Boost, dann liegt die maximale WP bei 2414. Diesen Boost erhaltet ihr bei windigem Wetter.

Gibt es Giratina (Wandelform) als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Exemplar von Giratina begegnen. Ihr erkennt es an seinem gelben Körper, den weißen Knochen und den blauen Verzierungen an seinem Hals und den Flügeln.

Giratina in der Wandelform normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich Giratina (Wandelform)? Ja, Giratina ist in seiner Wandelform vor allem in der Hyper- und Meisterliga ein starker Kandidat. Wer also noch ein Exemplar benötigt, sollte auf jeden Fall zuschlagen. Aber auch Shiny-Jäger kommen bei diesen Raids auf ihre Kosten und können mit etwas Glück einem schillernden Giratina begegnen.

Wie stark Giratina (Wandelform) ist und was ihr noch über das Pokémon wissen solltet, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wie findet ihr den neuen Raid-Boss in Pokémon GO? Werdet ihr fleißig an Level-5-Raids teilnehmen? Welches sind eure besten Konter gegen Giratina (Wandelform)? Oder sind Raids nicht so euer Ding? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

