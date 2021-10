Trainer aus Pokémon GO raten euch: Nutzt eure Fern-Raid-Pässe erst ab Freitag

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Giratina in den Raids bekämpfen. Doch die Community rät, dass man die Fern-Raid-Pässe erst ab dem 15. Oktober nutzen sollte. Denn dann lohnt sich das für viele Spieler gleich doppelt.

Welche Raids sind in Pokémon GO gerade beliebt? Giratina in der Wandelform ist gerade in den legendären Raids der Stufe 5 von Pokémon GO zu finden. Bei den Spielern sind die Raids beliebt, viele wollen sich bei dieser Gelegenheit ein Exemplar mit perfekten IV-Werten sichern.

Doch bevor ihr jetzt all eure Fern-Raid-Pässe nutzt, solltet ihr noch ein paar Tage warten. Darüber sprechen Trainer aus der Community gerade.

Nutzt das Halloween-Event für mehr Giratina-Bonbons

Warum solltet ihr bis Freitag warten? Am Freitag startet in Pokémon GO der erste Teil des Halloween-Events 2021. Am 15. Oktober um 10:00 Uhr startet “Gruselige Gesellschaft” und läuft bis zum 22. Oktober.

Für euch werden zu dem Ereignis besondere Bonbon-Boni freigeschaltet wie

Doppelte Bonbons fürs Verschicken

Doppelte Bonbons fürs Fangen

Doppelte Bonbons für Pokémon die aus Eiern schlüpfen

Garantierte XL-Bonbons, wenn ihr mit euren Kumpel-Pokémon spaziert

Dieses Event könnt ihr dann ideal zusammen mit den Giratina-Raids nutzen und euch dadurch mehr Bonbons abholen.

Auf reddit schreibt NeonLucario “Spart euch eure Fern-Raid-Pässe für den 15., wenn die doppelten Fang-Bonbons aktiv sind”.

Das sagt die Community: Für die Erinnerung von NeonLucario bedanken sich viele Trainer für die Erinnerung. Manche ärgern sich auch, dass sie nicht an das Event dachten und jetzt schon ihre Fern-Raid-Pässe nutzten.

Weil es gerade jeden Montag einen kostenlosen Fern-Raid-Pass im Shop von Pokémon GO gibt, wollen Trainer diese möglichst effizient einsetzen. Mit solch einem Bonbon-Bonus gelingt das gut.

Was passiert noch beim Halloween-Event? Das Grusel-Event bringt euch viele neue Inhalte zu Pokémon GO. Eine neue Spezialforschung mit dem Namen “Was verbirgt sich hinter der Maske” sowie eine befristete Forschung stellen euch wieder Aufgaben und verteilen Belohnungen.

Gruselige Lavandia-Musik begleitet euch im Spiel während ihr gruselige Pokémon in der Wildnis trefft. Die volle Übersicht mit allen Boni und Inhaltemn für das Halloween-Event 2021 in Pokémon GO findet ihr bei uns auf MeinMMO.