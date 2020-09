In Pokémon GO ist das Streben nach Pokémon mit 100% IV groß. Sie gelten als beste Monster im Spiel, doch ist das wirklich so? Wir zeigen euch, wie entscheidend diese Werte tatsächlich sind.

Was sind IV? Das steht für „Individual Values“, also für die individuellen Werte der Pokémon. Es gibt insgesamt 3 dieser Werte:

Angriffswert

Verteidigungswert

KP-Wert

Jeder dieser Werte kann zwischen 0 und 15 liegen. Wenn alle 3 Werte auf 15 sind, dann habt ihr ein Monster mit 100% IV. Sie gelten als bestes Exemplar eines Monsters, denn immerhin sind alle 3 Werte auf dem Maximum.

Ein Pokémon mit 100% IV ist aber gar nicht so häufig. Ein normales Pokémon in der Wildnis ist mit einer Chance von 1 zu 4096 ein Monster mit 100% IV.

Wir haben euch die IV in einem anderen Artikel genau erklärt. Dort könnt ihr nachschauen, wenn ihr es bisher noch nicht so genau verstanden habt.

Das wird hier gezeigt: Natürlich ist das Streben nach einem solchen Monster groß, es ist immerhin perfekt. Wir zeigen euch hier, wie sehr sich die IV auf ein Pokémon auswirken und ob ein Monster mit 100% IV tatsächlich das beste Exemplar ist.

So wichtig sind die IV bei Pokémon

Hier merkt man einen Unterschied: Der krasseste Vergleich besteht zwischen Monstern mit 0% IV und mit 100% IV. Es ist schon so, dass man in Raids einen Unterschied merkt und man mit dem Monster mit 100% IV schneller ist. Dennoch handelt es sich dabei meist um nur wenige Sekunden.

Also kann man zusammenfassen: Wenn ihr in einem Raid knapp scheitert – also nur um wenige Sekunden – dann können die besseren IV einen Unterschied machen. In den meisten Fällen kommt es allerdings nicht auf wenige Sekunden an. Vor allem, wenn ihr in einer großen Gruppe kämpft: Dann werdet ihr auch ohne Monster mit 100% IV siegen.

Das heißt aber nicht, dass die IV total nutzlos sind. Es lohnt sich immer, das Pokémon mit den besseren IV zu pushen, als das Monster, das höhere WP hat. IV kann man aktuell nicht beeinflussen, während man Sternenstaub und Bonbons, die man für das Pushen braucht, immer neu sammeln kann.

Die IV sind ausgezeichnet, doch das Pokémon damit auch?

Sind Pokémon mit 100% IV immer besser? Das kann man so nicht sagen. Mittlerweile gibt es andere Formen von Monstern, die die IV der Pokémon übertrumpft.

Ein Beispiel: Ein normales Bisaflor mit 100% IV ist zwar stark, doch ein Crypto-Bisaflor mit weniger IV wird in Raids besser abschließen. Crypto-Pokémon haben einen Angriffsboost und sind daher etwas stärker, als ein normales Pokémon.

Natürlich pendelt sich das auch wieder ein. Ein Crypto-Bisaflor mit 0% ist unterm Strich nicht besser als ein normales Bisaflor mit 100%. Die IV spielen also immer eine Rolle, doch sind nicht immer der entscheidende Faktor.

Noch extremer ist der Unterschied zwischen einem normalen Bisaflor und einem Mega-Bisaflor. Die Mega-Form kann noch so schlechte IV haben, es übertrumpft das normale Bisaflor in allen Fällen.

Crypto-Pokémon sind auch mit schlechteren IV stärker als die normalen Exemplare.

In der PvP-Liga spielen die IV eine ganz andere Rolle. Dort sind Monster mit 100% IV teilweise sogar schlechter. In der Liga kommt es nämlich drauf an, dass man besonders lange überlebt.

Deshalb sind dort Pokémon, die hohe KP- und Verteidigungswerte, aber dafür niedrigere Angriffswerte haben, besser. Ihr könnt sie dann, mit Ausnahme bei der Meisterliga, auf ein höheres Level pushen, als ein Monster mit 100% IV. Die Monster mit den höheren Leveln halten dann auch mehr aus.

Sollte man also auf die IV achten? Definitiv! Diese Werte sind sehr wichtig bei den Pokémon. Ihr müsst euch aber nicht ärgern, wenn ihr kein 100er von einem Pokémon findet. Ein Exemplar mit 90%+ IV ist fast gleich stark und unterscheidet sich im Kampf meist nur um wenige Sekunden.

Ihr müsst also nicht alles auf die IV auslegen. Und Crypto-Pokémon sind ein gutes Beispiel dafür, dass IV nicht alleine entscheidend sind.

Wo ihr vor allem auf die IV schauen solltet, sind bei den besten Angreifern in Pokémon GO. Sie sind die wichtigsten Monster und sollten im besten Fall mit starken IV auftrumpfen.