Pokémon GO: Wie hat euch die Johto-Tour gefallen? Stimmt hier ab

In Pokémon GO startete am 26. Februar 2022 die große Johto-Tour mit vielen Shinys, Spezialforschungen, Sammler-Herausforderungen, regionalen Pokémon und mehr. Wir wollen wissen, wie es euch gefallen hat.

Um was geht es? Um Punkt 9:00 Uhr deutscher Zeit startete am Samstag, den 26. Februar, die Pokémon GO Tour: Johto. An dem Event konnten Trainer mit bezahlten Ticket, aber auch völlig kostenlos teilnehmen.

Viele Spieler nahmen an dem Event teil und unterhielten sich in den sozialen Netzwerken und auch hier auf MeinMMO über die Inhalte der Johto-Tour. Abschließend wollen wir von euch wissen, wie gut das Event bei euch ankam. Dafür haben wir hier eine Umfrage für euch.

Umfrage zur GO Tour: Johto – Stimmt hier ab

So läuft die Umfrage: Bei unserer Umfrage hat jeder Teilnehmer eine Stimme. Wählt aus, wie gut euch das Event gefallen hat. Ihr habt die Wahl zwischen „Gut“, „Mittelmäßig“ und „Schlecht“. Dabei differenzieren wir, ob ihr mit oder ohne Ticket gespielt habt. Wählt also die entsprechende Antwort aus.

Es gab positive Überraschungen, wie die legendären Bestien in der Wildnis. Die waren zwar selten zu finden, bekamen aber viel positives Feedback. Auch die Forschungen, die Trainer mit vielen Bonbons und aufregenden Begegnungen belohnten, kamen recht gut an.

Andererseits machten die Forschungen stellenweise Probleme. So sollten Spieler die neuen GO-Arenatrainer bekämpfen, doch die zeigten sich nur äußerst selten an PokéStops. Gerade Spieler auf dem Dorf beklagten hier eine miese Ausbeute, die das Lösen der Herausforderung stoppte.

Lasst uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen, warum ihr für „Gut“, „Mittelmäßig“ oder „Schlecht“ gestimmt habt. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Verbesserungsvorschläge, was ihr euch für das nächste Event dieser Art wünscht.

