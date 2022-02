Pokémon GO: Alle GO-Arenatrainer zur Johto-Tour und wie ihr sie besiegt

Während der Pokémon GO Tour: Johto könnt ihr an auf verschiedene Arena-Leiter treffen. Diese setzen auf Teams der Typen Flug, Käfer, Normal, Geist, Kampf, Stahl, Eis und Drachen. Wir von MeinMMO zeigen euch welche Monster euch jeweils erwarten und verraten euch, wie ihr sie am besten besiegt.

Um was geht es bei den GO-Arenatrainer? Wie ihr es von vergangenen Events, wie dem GO-Fest kennt, gibt es auch zur Pokémon GO Tour: Johto wieder spezielle Arena-Leiter, gegen die ihr antreten könnt. Dabei handelt es sich um spezielle Trainer, die ihr an den PokéStops im Spiel finden könnt.

Außerdem benötigt ihr die entsprechenden Trainer, um die befristete Forschung zur Johto-Tour lösen zu können. Auf folgende Arena-Leiter könnt ihr treffen:

Robbenprinz mit Flug-Pokémon Alehouou mit Käfer-Pokémon Leon9715 mit Normal-Pokémon Brissete mit Geist-Pokémon Terureruru mit Kampf-Pokémon Bathazarpokemon mit Stahl-Pokémon AbsolFairy mit Eis-Pokémon MajinSage mit Drachen-Pokémon

GO-Arenatrainer Flug – Robbenprinz

Der Arena-Trainer Robbenprinz setzt auf ein Team bestehend aus Flug-Pokémon. Folgende Monster wird er einsetzen:

Hoppspross

Skorgla

Golbat

Gegen Flug-Pokémon eignen sich besonders Angreifer der Typen Eis, Elektro und Gestein. Setzt hier auf Pokémon wie Rihornior oder Elevoltek.

GO-Arenatrainer Käfer- Alehouou

Beim GO-Arenatrainer Alehouou könnt ihr während der Johto-Tour aus ein Team aus Käfer-Angreifern treffen. Er wird folgende Pokémon nutzen:

Parasek

Scherox

Skaraborn

Setzt beim Kontern am besten auf Angreifer vom Typ Feuer, Flug und Gestein. Setzt bei euren Teams am besten auf Rameidon oder Rihornior.

GO-Arenatrainer Normal – Leon9715

Auf Normal-Pokémon könnt ihr hingegen beim GO-Arenatrainer Leon9715 treffen. Er setzt dabei auf:

Rattfratz

Pummeluff

Evoli

Gegen Normal-Pokémon solltet ihr auf Kampf-Angreifer wie Lucario, Meistagrif oder Machomei setzen. Die besten Kampf-Angreifer in Pokémon GO findet ihr in unserem Guide.

GO-Arenatrainer Geist – Brissete

Trefft ihr an einem PokéStop auf Brissete, dann könnt ihr euch auf folgende Geist-Pokémon einstellen:

Nebulak

Traunfugil

Gengar

Geist-Pokémon sind im Kampf anfällig gegen die Attacken der Typen Unlicht und Geist. Aus diesem Grund solltet ihr am besten Pokémon einsetzen wie Giratina (Urform), Skelabra oder Gengar.

GO-Arenatrainer Kampf – Terureruru

Beim Arena-Trainer Terureruru erwarten euch Kampf-Pokémon. Folgendes Team wird er setzen:

Menki

Maschok

Kapoera

Setzt im Kampf am besten auf Konter der Typen Flug, Psycho oder Fee. So eignen sich beispielsweise Monster wie Mewtu, Metagross oder Simsala.

GO-Arenatrainer Stahl – Bathazarpokemon

Bathazarpokemon setzt hingegen auf ein Team aus Stahl-Angreifern:

Forstellka

Stahlos

Panzaeron

Stahl-Pokémon sind schwach gegen die Angriffe der Typen Boden, Feuer und Kampf. Setzt somit am besten auf Angreifer wie Machomei oder Skelabra.

GO-Arenatrainer Eis – AbsolFairy

Der Arena-Leiter AbsolFairy wird ein Team einsetzen, welches vom Typ Eis ist:

Jurob

Lapras

Sniebel

Im Kampf gegen AbsolFairy solltet ihr daher auf Angreifer der Typen Feuer, Gestein, Kampf und Stahl. Hier eignen sich Angreifer wie Rihornior, Skelabra oder Machomei.

GO-Arenatrainer Drache – MajinSage

Ein Team von Drachen-Pokémon findet ihr beim Arena-Trainer MajinSage. Er setzt auf folgende Monster:

Dragonir

Seedraking

Dragoran

Gegen Drachen-Pokémon sind vor allem Angreifer der Typen Drache, Eis und Fee effektiv. Setzt also auf Monster wie Mamutel, Galar-Flampivian oder Rayquaza.