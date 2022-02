Pokémon GO Tour: Johto mit Ticket spielen? Das bringt euch der Kauf

In Pokémon GO startet die Johto-Tour und bietet die Möglichkeit, ein Ticket für das Event zu kaufen. Damit habt ihr Vorteile gegenüber den anderen Spielern. Doch was bringt das Ticket genau?

Am Samstag startet die Pokémon GO Tour: Johto für Trainer auf der ganzen Welt. Wer will, kann sich für das eintägige Event ein Ticket für etwa 12 € kaufen. Damit schaltet ihr euch weitere Boni und Inhalte frei.

Wir zeigen euch hier, welche Inhalte ihr bekommt, wenn ihr euch das Ticket kauft. Dazu vergleichen wir mit den Inhalten, die Spieler ohne Ticket nicht erhalten. So könnt ihr leicht herausfinden, ob sich der Kauf für euch lohnt.

Johto Tour mit Ticket spielen – Lohnt sich das?

Was ist das für ein Event? Die Pokémon GO Tour: Johto

Wann läuft das? Am 26. Februar von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr Ortszeit

Was kostet das Ticket? Wer ein Ticket kauft, muss dafür etwa 11,99 € bezahlen. Jeder Ticket-Käufer kann sich für die Silberne oder Goldene Edition entscheiden. Am 26. Februar von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr OrtszeitWer ein Ticket kauft, muss dafür etwa 11,99 € bezahlen. Jeder Ticket-Käufer kann sich für die Silberne oder Goldene Edition entscheiden.

Wir zeigen euch in der folgenden Tabelle die Inhalte der GO Tour: Johto in der Übersicht und dazu, ob sie ohne Ticket oder nur mit Ticket verfügbar sind. Danach gehen wir auf einzelne Punkte nochmal im Detail ein.

Inhalt Ohne

Ticket Mit

Ticket Pokémon-

Habitate Ja Ja Exklusive Attacken für

Pokémon Ja Ja Besondere Event-Musik Ja Ja Befristete Forschung mit Raikou,

Entei und Suicune Ja Ja Befristete Forschung zur

Kampfliga Ja Ja Raids mit Legendären und

Regionalen Pokémon Ja Ja Chance auf Shiny Farbeagle Ja Ja Besonderer Evoli-Bonus Ja Ja Johto-Pokémon aus

7-km-Eiern Ja Ja Pichu, Pii, Fluffeluff, Togepi, Rabauz,

Kussilla, Elekid und Magby aus

2-km-Eiern Ja Ja Bis zu 6 Spezialtausche pro Tag Ja Ja Konfetti-Regen im Spiel Ja Ja Spezialforschung mit Celebi Nein Ja Meisterwerk-Forschung Nein Ja Stündliche Sammler-Herausforderungen Nein Ja Sammler-Herausforderungen

Gold, Silber, Spezial, Entwicklung und Raid Nein Ja Goldenes und silbernes Ticket für

höhere Shiny-Chancen Nein Ja Besondere Pokémon, die von Rauch

angezogen werden Nein Ja Bundle mit 3 Fern-Raid-Pässen Nein Ja 1/4 Schlüpf-Distanz Nein Ja Doppelte Schlüpf-Bonbons Nein Ja Bonbon-Bonus für das Fangen Nein Ja Bis zu 9 Bonus-Raid-Pässe beim

Drehen von Stops und Arenen Nein Ja Exklusive Medaille Nein Ja Besondere Sticker von Stops und

aus Geschenken Nein Ja

Eine genauere Übersicht über die Inhalte, die ihr ohne Ticket bei der Johto-Tour erhaltet, zeigen wir euch auch auf MeinMMO.

Die Spezialforschung für Ticket-Inhaber

Was wissen wir zur Forschung? Klar ist, dass ihr in der Spezialforschung mit Professor Willow zusammenarbeitet. Es soll darum gehen, die Freundschaften zu anderen Trainern zu stärken und mehr über die Johto Region zu erfahren.

Dazu sollt ihr auch neue Freundschaften schließen. Speichert euch dazu schon mal unseren Artikel ab, wie man neue Freundschaften in Pokémon GO knüpft. Ein Teil der Forschung dreht sich auch darum, neue Orte zu entdecken.

Zu den Aufgaben gehört:

Fangen von verschiedenen Pokémon

Pokémon entwickeln

Sternenstaub verdienen

GO-Schnappschüsse machen

Rüpel von Team GO Rocket besiegen

Celebi spielt bei der GO Tour: Johto eine wichtige Rolle

Was sind die Belohnungen? Niantic verspricht, euch mit Entwicklungs-Items und Mysteriösen Radar-Teilen zu belohnen. Außerdem gibt es Pokémon-Begegnungen mit einem schillernden Garados und Celebi. Fangt ihr Celebi während des Events, beherrscht es die Attacke Zauberblatt.

Meisterwerk-Forschung

Was ist das? Die Meisterwerk-Forschung zur Johto-Tour schalten Ticket-Besitzer automatisch frei. Von Niantic wissen wir, dass ihr „für lange Zeit daran arbeiten könnt“. Es klingt also, als wäre es keine Forschung, die dafür gedacht ist, während des Events abgeschlossen zu werden.

Was sind die Belohnungen? Durch die Forschung begegnet ihr Apex-Crypto-Ho-Oh und Apex-Crypto-Lugia. Dabei ist es egal, ob ihr die goldene oder silberne Edition gewählt habt. Ho-Oh beherrscht dann eine verstärkte Form der Attacke Läuterfeuer, Lugia eine verstärkte Form von Luftstoß.

Was wir zu den neuen Apex-Formen von Lugia und Ho-Oh wissen.

Goldene und Silberne Edition

Was ist das? Nach dem Kauf des Tickets habt ihr die Wahl, euch für die goldene oder silberne Edition zu entscheiden. Die Unterschiede liegen darin, welche Pokémon von eurem Rauch angezogen werden und bei welchen Pokémon ihr eine höhere Chance auf Shinys habt.

Wir haben für euch hier auf MeinMMO eine Übersicht mit allen Pokémon und Shinys, die in der goldenen oder silbernen Edition der Johto-Tour angezogen werden.

Wie entscheidet man sich für eine Edition? Öffnet in Pokémon GO euer Inventar. Scrollt herunter bis zu dem dunkelblauen Johto-Tour-Ticket und klickt es an. Es öffnet sich jetzt ein Fenster mit Text. Scrollt in diesem Fenster herunter. Hier könnt ihr euch jetzt für Gold oder Silber entscheiden.

Gibt es bei euch konkrete Inhalte, die euch zum Kauf eines Tickets überzeugen konnten, oder werdet ihr das Event kostenlos spielen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

