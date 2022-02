Die Pokémon GO Tour: Johto startet in wenigen Tagen. Mit dieser Übersicht bereiten wir euch bestens auf das Event vor. Alles zum Start, Ticket, Editionen, Inhalten und Shinys in 3 Minuten erklärt.

Was ist das für ein Event? Bei der GO Tour: Johto dreht sich alles um Pokémon der zweiten Spielgeneration. Der Hauptteil des Events ist nur an einem Tag aktiv. Danach gibt es noch ein paar Live-Events, die allerdings deutlich weniger Boni haben.

Damit ihr bestens auf die Johto-Tour vorbereitet seid, zeigen wir euch hier die wichtigsten Inhalte.

Alles zu Start, Ende, Shinys & Editionen

Wann ist Start? Die Johto-Tour startet am Samstag, den 26. Februar, um 09:00 Uhr Ortszeit.

Wann ist Ende? Ihr könnt die Johto-Tour bis 21:00 Uhr am 26. Februar spielen.

Bedenkt aber, dass es am Sonntag, den 27. Februar, an ausgewählten Orten Live-Events geben wird. Sie laufen von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr an den folgenden Orten:

Linz, AT: City-Park

Berlin, DE: Britzer Garten*

Dortmund, DE: Westfalenpark*

Essen, DE: Burgplatz

Hamburg, DE: Überseeboulevard

Hannover, DE: Steintorplatz

*Eintritt in den Britzer Garten und den Westfalenpark ist kostenpflichtig. Die Preise findet ihr auf den Webseiten der Orte.

Kostet das etwas? Ja und Nein. Ihr könnt, wenn ihr wollt, ein Ticket für das Event kaufen. Das Ticket kostet etwa 12 € und ist im Shop innerhalb von Pokémon GO verfügbar. Durch das Ticket schaltet ihr besondere Inhalte frei, die Spieler ohne Ticket nicht nutzen können. Allerdings ist das Ticket kein „Muss“. Ihr könnt auch an der Johto-Tour teilnehmen, ohne Geld auszugeben.

Diese Unterschiede bietet die Johto-Tour mit und ohne Ticket.

Was bringen die Editionen? Käufer eines Tickets müssen sich entscheiden, ob sie die goldene oder die silberne Edition der Johto-Tour spielen wollen. Je nachdem, für welche Edition ihr euch entscheidet, hat das Auswirkungen auf die Pokémon, die ihr trefft. Für den Abschluss der Sammler-Herausforderung ist es notwendig, mit Spielern zu tauschen, die die andere Edition gewählt haben. Die spezifischen Pokémon einer Edition werden durch Rauch angezogen. Dazu ändert sich die Chance auf ausgewählte schillernde Pokémon je nach Edition.

Die Shinys der goldenen und silbernen Edition im Überblick.

Wichtig ist: Sobald ihr einmal die Wahl für eine Edition der Johto-Tour getroffen habt, zählt das für das Event und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Gibt es wieder Habitate? Ja! Während des Events gibt es fünf verschiedene Habitate, die nach den Orten aus der Johto-Region benannt sind. Zu den verschiedenen Habitaten werden unterschiedliche Pokémon spawnen.

Habitat Wann? Neuborkia Von 09:00 bis 10:00

und

Von 14:00 bis 15:00 Viola City Von 10:00 bis 11:00

und

Von 15:00 bis 16:00 Nationalpark Von 11:00 bis 12:00

und

Von 16:00 bis 17:00 Dukatia City Von 12:00 bis 13:00

und

Von 17:00 bis 18:00 Silberberg Von 13:00 bis 14:00

und

von 18:00 bis 19:00 Alle zusammen Von 19:00 bis 21:00

Was gibt es für Attacken? Während des Events können Pokémon wie Meganie, Tornupto, Impergator, Despotar, Psiana, Nachtara und Mamutel Event-Attacken von vergangenen Community Days erlernen.

Welche Forschungen gibt es? Besondere Attacken erlernen auch die neuen Apex-Crypto-Formen von Lugia und Ho-Oh, die ihr allerdings nur in der Meisterwerkforschung für Ticket-Besitzer erhaltet. Mit einem Ticket gibt es außerdem Zugriff auf die Forschung mit Celebi.

Für Trainer mit und ohne Ticket gibt es eine Befristete Forschung, die euch Begegnungen mit Raikou, Entei und Suicune bringt und eine Befristete Forschung für die Johto-Kampfliga.

Was ändert sich bei Raids? In den Raids findet ihr während der Johto-Tour legendäre und regionale Pokémon. Niantic erklärte bereits, dass ihr in Raids der Stufe 5 Pokémon wie Entei, Raikou, Suicune, Lugia und Ho-Oh finden werdet. Alle könnt ihr als Shiny finden und fangen. Ticket-Besitzer erhalten dazu ein Bundle mit drei Fern-Raid-Pässen und bis zu neun Raid-Pässe beim Drehen von Fotoscheiben von Stops oder Arenen.

Auf welche der Inhalte freut ihr euch am meisten? Habt ihr noch Fragen zur Johto Tour? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus der Community aus.